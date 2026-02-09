Σε 3,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή μέχρι το Εφετείο καταδικάστηκε ο 25χρονος που επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα στην Πύλο επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα. Ο 51χρονος δηλώνει πως ο δράστης «έκανε σαν δαιμονισμένος» και εξιστορεί τα όσα συνέβησαν έξω από το κομμωτήριό του.

«Αν είχε όπλο πάνω του θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ήταν ο άνθρωπος, έκανε σαν δαιμονισμένος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουν ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα», είπε ο 51χρονος κουρέας. Στο βίντεο από την επίθεση, φαίνεται ο νεαρός φορώντας καπέλο να κυνηγάει τον 51χρονο.

«Είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω σωματικές βλάβες. Υπάρχουν μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη φορά πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Έχω πάθει σοκ, γενικώς θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ, δεν μπορώ να συνέλθω, δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό. Εγώ με τον άνθρωπο αυτό τον είχα κουρέψει μία φορά πριν δύο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε», δήλωσε ο 51χρονος.

ην ημέρα της επίθεσης, «ήρθε το πρωί στο μαγαζί, κουρεύτηκε». «Τον είδα ότι ήταν λίγο περίεργος. Πλήρωσε, έφυγε μετά από λίγο γύρισε, βγήκα εγώ έξω πήγα κοντά στο αυτοκίνητό μου να κάνω μία δουλειά γιατί δεν είχα εκείνη τη στιγμή πελάτη, με πλησίασε, τον κοίταξα, φόραγε ένα καπέλο», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο κουρέας ρώτησε τον 25χρονο «τι συμβαίνει;» και «Βγάζει το καπέλο και μου λέει “πώς με κούρεψες έτσι;”. “Πώς σε κούρεψα ρε φίλε;” του λέω. Βάζει το καπέλο, γυρίσει και μου κάνει, μου λέει την εξής φράση “ρε (…) έχεις και παιδί”. Βάζει το χέρι πίσω από το μπουφάν, πίσω στη ζώνη. Που το είχε κρυμμένο αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα, από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο, δεν ξέρω πως έγινε και άρχισε και με κοπάναγε».

Ο 25χρονος συνελήφθη και εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας και καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή μέχρι το Εφετείο.