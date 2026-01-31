Ο Παναθηναϊκός (15-10) δυσκολεύτηκε αρκετά στο φινάλε αλλά πήρε τη νίκη από την Βιλερμπάν (6-19) για την 25η αγωνιστική της Euroleague με ηγέτη τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο αρχηγός του «τριφυλλιού» άγγιξε το νταμπλ νταμπλ (26 πόντοι, 9 ασίστ) και οδήγησε την ομάδα του στην επικράτηση.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης και μετά από αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παίκτες και κόσμος τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στην Ρουμανία, τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους ενώ ταξίδευαν οδικώς για να παρακολουθήσουν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ομάδας τους με την Λυών στην Γαλλία. Όμως αντί σιγής, ο κόσμος της Βιλερμπάν ξεκίνησε να χειροκροτεί, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι Γάλλοι συνηθίζουν να τιμούν τους νεκρούς τους.

Το παιχνίδι:

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παρκέ και πριν καν συμπληρωθούν τρία λεπτά άλλαξε τους τρεις εκ των πέντε βασικών, βάζοντας μέσα Σλούκα, Γκραντ και Όσμαν. Η Βιλερμπάν απέκτησε διψήφια διαφορά (14-3) μετά το τρίποντο του Αζανσά (6π.), με τον Παναθηναϊκό να βγάζει άμεσα αντίδραση με τους Γκραντ και Σλούκα (16-15, 8′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις στην επίθεση από πολλούς παίκτες – μεταξύ των οποίων και ο Μήτογλου που επέστρεψε από τον τραυματισμό του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό – και οι παίκτες του Αταμάν απέκτησαν το προβάδισμα, μετά το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου (21-22, 15′). Μάλιστα, ο Έλληνας φόργουορντ με buzzer beater στο φινάλε του ημιχρόνου, έκανε το +6 για τον Παναθηναϊκό (29-35).

Στην τρίτη περίοδο, ο Γκραντ (12π.) συνέχισε να δίνει ρυθμό στην επίθεση και ο Παναθηναϊκός απέκτησε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά μετά το λέι απ του Ερναγκόμεζ κάτω από το καλάθι (33-44, 23′). Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την διαφορά που απέκτησαν νωρίτερα, με τον Σλούκα (17π.) να ευστοχεί από την περιφέρεια στα τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περιόδου (44-55).

Μπορούσε να το καθαρίσει νωρίτερα ο Παναθηναϊκός αλλά το έκανε ντέρμπι

Στην τέταρτη περίοδο η Βιλερμπάν προσπάθησε να ρίξει την διαφορά και τα κατάφερε προσωρινά μετά το τρίποντο του Ανγκόλα (54-59), ωστόσο ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 7-0 και ο Όσμαν (4π.) σκόραρε στον αιφνιδιασμό μετά το κλέψιμο του «μαχητικού» Χολμς (54-66, 35′). Οι Γάλλοι δεν τα παράτησαν όμως και μείωσαν εκ νέου με τον Βοτίρ (12π.) (66-73, 39′), με τον Μήτογλου να απαντά στα 37 δευτερόλεπτα.

Ερτέλ και Βοτίρ συνεργάστηκαν άψογα για ακόμα μία φορά στο παιχνίδι, με τον σέντερ της Βιλερμπάν να μειώνει στους πέντε (70-75) στα 25 δευτερόλεπτα. Ο Σλούκας (24 πόντοι, 9 ασίστ) πήγε στις βολές, ευστοχώντας και στις δύο, με την Βιλερμπάν να απαντάει με νέο τρίποντο (73-77). Στην επαναφορά, ο Σορτς έκανε λάθος στα 7.7 δευτερόλεπτα και οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα μία ευκαιρία. Ο Ερτέλ την αξιοποίησε σκοράροντας από κοντά στα 2.5 δευτερόλεπτα (75-77). Ο Σλούκας πήγε ξανά στις βολές, είχε 2/2 και ο Παναθηναϊκός που δυσκολεύτηκε αρκετά στο φινάλε έφτασε τελικά στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79

Βιλερμπάν: (Πιερικ Πουπε) Εμπουά 6, Σελας 3, Χάρισον, Ανγκόλα 20, Ερτέλ 8, Αζανσά 14, Μασα 2, Λάιτι, Εντιαγέ 5, Γουάτσον, Βοτίρ 14, Τραορέ

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 2, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 4, Χολμς 11, Σλούκας 26, Ρογκαβόπουλος 5, Γκραντ 15, Τολιόπουλος, Φαρίντ 2, Ερναγκόμεζ 6, Μητογλου 8

