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Κρατώντας στο ένα χέρι το τρόπαιο του Roland Garros και έχοντας στην αγκαλιά της τη Luna, τον αγαπημένο σκύλο της προπονήτριάς της, η Μίρα Αντρέεβα χάρισε μία από τις πιο όμορφες εικόνες μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα.

Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα ανερχόμενα αστέρια του παγκόσμιου τένις.

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Αμέσως μετά τη νίκη της, η Αντρέεβα μοιράστηκε τη χαρά της με τη Luna, τον σκύλο της προπονήτριάς της, της Κοντσίτα Μαρτίνεθ. Η φωτογραφία της νεαρής πρωταθλήτριας με το τρόπαιο και τον τετράποδο φίλο της έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Στον τελικό του Roland Garros, η Μίρα Αντρέεβα επικράτησε της Μάγια Τσβαλίνσκα με 6-3, 6-2, κατακτώντας τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας της. Με αυτό το επίτευγμα πέρασε στην ιστορία, καθώς έγινε η νεότερη πρωταθλήτρια του Roland Garros στο γυναικείο απλό μετά τη Μόνικα Σέλες το 1992. Η επιτυχία αυτή επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια, με πολλούς ειδικούς να τη θεωρούν ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αθλήματος.

Μετά τον θρίαμβό της, η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, αποκαλύπτοντας ότι είχε φανταστεί αμέτρητες φορές αυτή τη στιγμή. «Είχα πολλά όνειρα και πολλές σκέψεις για το πώς θα συμβεί, αν θα συμβεί και πότε θα συμβεί. Το συναίσθημα στην πραγματική ζωή είναι πολύ καλύτερο από ό,τι στα όνειρά σου. Κοιτάζω αυτό το τρόπαιο και συνειδητοποιώ ότι είναι αλήθεια. Μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου πρωταθλήτρια Grand Slam», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η Μίρα Αντρέεβα

Η Μίρα Αντρέεβα γεννήθηκε στο Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας και ξεκίνησε να παίζει τένις σε ηλικία μόλις έξι ετών. Από πολύ μικρή έδειξε το ξεχωριστό της ταλέντο και γρήγορα αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα των ακαδημιών νεαρών αθλητών.

Το 2023 ανέβηκε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης των νεανίδων, ενώ την ίδια χρονιά έφτασε μέχρι τον τελικό του Australian Open 2023 στην κατηγορία των κορασίδων. Η πορεία της στο επαγγελματικό τένις ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Πριν ακόμη συμπληρώσει τα 16 της χρόνια, κατάφερε να γράψει ιστορία στο ITF World Tennis Tour, κατακτώντας πολλούς σημαντικούς τίτλους, κάτι που καμία άλλη αθλήτρια δεν είχε πετύχει σε τόσο νεαρή ηλικία.

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Το τένις αποτελεί οικογενειακή υπόθεση για την Αντρέεβα, καθώς η μεγαλύτερη αδελφή της, Έρικα Αντρέεβα, αγωνίζεται επίσης σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι δύο αδελφές γεννήθηκαν στη Σιβηρία, αλλά μετακόμισαν αργότερα στη Μόσχα, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες προπόνησης. Από το 2022 προπονούνται στο Elite Tennis Center στις Κάννες.

Το 2025 η Μίρα απέκτησε τον δικό της σκύλο, ένα Λαμπραντόρ με το όνομα Rassy, ο οποίος εμφανίζεται συχνά στις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο τετράποδος φίλος της αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της και δεν θα μπορούσε να λείπει από την πιο ξεχωριστή στιγμή της καριέρας της.

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Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες τενίστες ταξιδεύουν στα τουρνουά συνοδευόμενοι από τα κατοικίδιά τους. Το Roland Garros αποφάσισε να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, δημιουργώντας για πρώτη φορά τη θέση του «dog concierge». Τον συγκεκριμένο ρόλο ανέλαβε η Μελανί Γκοτιέ Κνοπ, η οποία είναι υπεύθυνη αποκλειστικά για τη φροντίδα των σκύλων που συνοδεύουν τους αθλητές.

Η Μελανί Γκοτιέ Κνοπ δεν έχει σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι του τένις, αλλά ειδικεύεται στην ευημερία των κατοικιδίων και των ιδιοκτητών τους. Μεριμνά για τις καθημερινές ανάγκες των ζώων, οργανώνει δραστηριότητες, εξασφαλίζει κατάλληλους χώρους ξεκούρασης και, όπου χρειάζεται, αναλαμβάνει ακόμη και τη σίτισή τους.

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Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι αθλητές να αφοσιώνονται πλήρως στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, γνωρίζοντας ότι τα κατοικίδιά τους βρίσκονται σε ασφαλή και έμπειρα χέρια. Μεταξύ των αθλητών που συνηθίζουν να ταξιδεύουν στα τουρνουά μαζί με τους σκύλους τους βρίσκονται η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Άννα Καλίνσκαγια και η Χέιλι Μπαπτίστ.

Με πληροφορίες από The Guardian

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