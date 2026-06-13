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Με το πόδι πατημένο στο γκάζι από τα πρώτα λεπτά, οι ΗΠΑ του Μαουρίσιο Ποτσετίνο έκαναν ονειρική εκκίνηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 4-1 της Παραγουάης για τον 4ο όμιλο, όπου βρίσκονται επίσης η Αυστραλία και η Τουρκία.

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Οι οικοδεσπότες ήθελαν ένα ξεκίνημα που θα έστελνε μήνυμα. Και το έκαναν με τρόπο εκκωφαντικό. Από το πρώτο σφύριγμα πήραν μέτρα στο γήπεδο, πίεσαν ψηλά, έβγαλαν ταχύτητα στις πτέρυγες και δεν άφησαν την Παραγουάη να ανασάνει.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν η συνεργασία των Πούλισικ και ΜακΚένι προκάλεσε αναστάτωση στην άμυνα της Παραγουάης και ο Μπομπαντίγια έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ήταν το ιδανικό ξεκίνημα για τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα το πρώτο βήμα προς μια βραδιά απόλυτης κυριαρχίας.

Η ομάδα του Ποτσετίνο δεν έμεινε εκεί. Με τον Κρίστιαν Πούλισικ σε ρόλο δημιουργού και τον Φολαρίν Μπαλογκάν σε βραδιά μεγάλης εκτελεστικής αυτοπεποίθησης, οι Αμερικανοί συνέχισαν να χτυπούν. Στο 31ο λεπτό, ο επιθετικός της Μονακό αξιοποίησε την πάσα του Πούλισικ από αριστερά και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 2-0.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ουσιαστικά ένας επιθετικός μονόλογος των ΗΠΑ. Ο Τίλμαν και ο Ρίτσαρντς είχαν στιγμές για να διευρύνουν ακόμη περισσότερο το σκορ, πριν ο Μπαλογκάν ξαναχτυπήσει στις καθυστερήσεις. Στο 45+5’, πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, άδειασε τον αντίπαλό του και με υπέροχο αριστερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» για το 3-0.

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός φυσιολογικά έπεσε. Οι δύο προπονητές άρχισαν τις αλλαγές, η Παραγουάη προσπάθησε να βρει αντίδραση, όμως οι ΗΠΑ κρατούσαν τον έλεγχο και δεν επέτρεπαν στο παιχνίδι να αλλάξει πραγματικά χαρακτήρα.

Η ομάδα του Γκουστάβο Αλφάρο βρήκε το γκολ της τιμής στο 73ο λεπτό, όταν ο Μαουρίτσιο, που είχε περάσει ως αλλαγή, μείωσε σε 3-1 έπειτα από ασίστ του Ενσίσο. Ήταν μια στιγμή που έδωσε προσωρινά παλμό στην Παραγουάη, αλλά όχι αρκετή ενέργεια για να ξαναμπεί στο ματς.

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Το τελικό χτύπημα ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 90+8’, ο Τζιοβάνι Ρέινα έβαλε την υπογραφή του με εντυπωσιακό γκολ, διαμορφώνοντας το 4-1 και σφραγίζοντας μια πρεμιέρα που οι ΗΠΑ θα ήθελαν ακριβώς έτσι: γεμάτη ένταση, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση.

Για την Παραγουάη, η βραδιά στο Los Angeles Stadium άφησε πολλά ερωτήματα. Για τις ΗΠΑ, όμως, ήταν κάτι παραπάνω από τρεις βαθμοί. Ήταν ένα πρώτο μήνυμα πως, μέσα στο δικό τους Μουντιάλ, δεν θέλουν απλώς να συμμετάσχουν. Θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.

Οι συνθέσεις

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ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Ντεστ (Γουέα 72’), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φριμαν, Άνταμς, ΜακΚένι, Τίλμαν (Ρέινα 82’), Πούλισικ (Μπερχάλτερ 46’), Μπαλογκάν (Πέπι 72’).

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Αλντερέτε, Κάσερες (Βελάσκες 80’), Αλόνσο, Γ. Γκόμες, Ντ. Γκόμες (Κακού 80’), Αλμιρόν (Σόσα 80’), Μπομπαντίγια (Μαουρίτσιο 46’), Κούμπας, Σανάμπρια (Άρτσε 62’), Ενσίσο.