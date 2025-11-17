Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς όπου μαζί με τον αδελφό του και τον πρόεδρο της ελληνικής ομοσπονδίας τένις, συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι τέσσερις άνδρες συνομίλησαν για το τουρνουά ATP250 το οποίο είχε επιτυχία στην επιστροφή του στην Ελλάδα και το πώς θα αναβαθμιστεί την επόμενη χρονιά, όπως και γενικότερα το τένις στη χώρα.

Να σημειωθεί πως του χρόνου έχει τεράστια σημασία η ημερομηνία που θα διεξαχθεί το τουρνουά καθώς το 2026 δεν θα περιλαμβάνεται στη βαθμολογία για το ATP Finals αν γίνει την ίδια περίοδο με φέτος κι έτσι δεν θα προσελκύσει μεγάλα ονόματα.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».