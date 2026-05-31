Ο Φακούντο Πελίστρι κι επίσημα είναι μέλος της εθνικής Ουρουγουάης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού ήταν παρών στην προετοιμασία και όπως αναμενόταν, το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στους 26 εκλεκτούς του ομοσπονδιακού τεχνικού Μαρσέλο Μπιέλσα.
Ο 24χρονος (20/12/01) Πελίστρι με 39 συμμετοχές και 2 γκολ στην εθνική Ουρουγουάης θα ζήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, αφού ήταν παρών και στο Κατάρ το 2022.
Ο Πελίστρι έχει συνολικά με τον Παναθηναϊκό 53 συμμετοχές με 4 γκολ και 7 ασίστ, αλλά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς και κατέγραψε μόνο 18 παιχνίδια με 2 ασίστ. Η κακή σεζόν με το τριφύλλι, ωστόσο, δεν τον άφησε εκτός του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού.
Η Ουρουγουάη, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποστολή με ένα εκπληκτικό βίντεο και ο άσος του Παναθηναϊκού παρουσιάστηκε με φρεσκοπλυμένη τη φανέλα με το «11» .
Να θυμίσουμε ότι η Ουρουγουάη στον όμιλό της θ’ αντιμετωπίσει στο Μαϊάμι στις 15 Ιουνίου τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.