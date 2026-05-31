Ο Φακούντο Πελίστρι κι επίσημα είναι μέλος της εθνικής Ουρουγουάης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού ήταν παρών στην προετοιμασία και όπως αναμενόταν, το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στους 26 εκλεκτούς του ομοσπονδιακού τεχνικού Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο 24χρονος (20/12/01) Πελίστρι με 39 συμμετοχές και 2 γκολ στην εθνική Ουρουγουάης θα ζήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, αφού ήταν παρών και στο Κατάρ το 2022.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Ο Πελίστρι έχει συνολικά με τον Παναθηναϊκό 53 συμμετοχές με 4 γκολ και 7 ασίστ, αλλά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς και κατέγραψε μόνο 18 παιχνίδια με 2 ασίστ. Η κακή σεζόν με το τριφύλλι, ωστόσο, δεν τον άφησε εκτός του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού.

Η Ουρουγουάη, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποστολή με ένα εκπληκτικό βίντεο και ο άσος του Παναθηναϊκού παρουσιάστηκε με φρεσκοπλυμένη τη φανέλα με το «11» .

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Να θυμίσουμε ότι η Ουρουγουάη στον όμιλό της θ’ αντιμετωπίσει στο Μαϊάμι στις 15 Ιουνίου τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.