Ο Παναθηναϊκός (16-11) με εξαίρεση τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού που ήταν μπροστά στο σκορ, ήταν κατώτερος των περιστάσεων και υπέστη μία δίκαιη ήττα από την Παρτίζαν (9-18) στο Βελιγράδι για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Αταμάν – που αγωνίστηκαν για ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς τον Ναν – δεν ήταν ανταγωνιστικοί στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπόρεσαν να διπλασιάσουν τις νίκες τους αυτήν την εβδομάδα μετά την σπουδαία εντός έδρας επικράτηση κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Το παιχνίδι:

Advertisement

Advertisement

Ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή, ο Σλούκας ευστόχησε από την περιφέρεια με το που μπήκε στον αγώνα, κάνοντας το +5 για την ομάδα του (7-12, 5′). Στα επόμενα λεπτά η Παρτίζαν ισορρόπησε το παιχνίδι, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και χάρη στο καλάθι του Οσετκόφσκι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ (20-19).

Κυρίαρχη Παρτίζαν στην δεύτερη περίοδο

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Παρτίζαν ήταν αρκετά ανώτερη και με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα με δύο διαδοχικά καλάθια από τον Μήτογλου (26-29, 14′), δεν έχασε ξανά το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός υστέρησε σε αθλητικότητα στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης και οι γηπεδούχοι όχι μόνο επέστρεψαν μετά το «τρελό» τρίποντο του Πέιν (9π.) – που πήρε και το φάουλ από τον Τολιόπουλο, αλλά έφτασαν την διαφορά σε διψήφιο νούμερο μετά το τρίποντο του Οζετκόφσκι (43-33).

«Χαμένος» και στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός, στο +24 η Παρτίζαν

Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να τα έχει «χαμένα» και στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ, ο Πέιν (13π.) έφτανε ανενόχλητος κάτω από το καλάθι, ενώ ο Μπόνγκα (5/8 δίποντα) ήταν κυρίαρχος στην ρακέτα του «τριφυλλιού». Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες του Πεναρόγια έφτασαν την διαφορά γρήγορα την διαφορά στο +20 μετά το εύστοχο τρίποντο του Μπράουν (62-42, 26′) και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 66-42 υπέρ της Παρτίζαν.

Αποβλήθηκε ο Ρογκαβόπουλος για χτύπημα εκτός φάσης

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ρογκαβόπουλος που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, χτύπησε εκτός φάσης τον Λάκιτς – ο οποίος είχε εκνευρίσει και τον Χολμς σε προηγούμενη φάση – καθώς έβαζε με δύναμη τα χέρια του πάνω σε αυτά των παικτών του Παναθηναϊκού, με τον Έλληνα φόργουορντ να αντιδρά και να τον ρίχνει κάτω. Στο γήπεδο απειλήθηκε σύρραξη, με τους διαιτητές της αναμέτρησης να αποφασίζουν την απευθείας αποβολή του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια μέσα σε αποδοκιμασίες.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Παρτίζαν διατήρησε την μεγάλη διαφορά που απέκτησε προηγουμένως, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να αντιδράσει σε κανένα από τα επόμενα λεπτά, μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των προσδοκιών στο Βελιγράδι, δεν τους βγήκε καθόλου το παιχνίδι και υπέστησαν μία δίκαιη ήττα από την κυρίαρχη στο δεύτερο ημίχρονο Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62

Παρτίζαν: (Ζόαν Πεναρόγια) Οσετκόφσκι 7, Μιχαήλοβιτς, Ποκουσέφκσι, Μπράουν 16, Ραντάνοφ, Πέιν 18, Μπόνγκα 16, Λάκιτς, Τζεκίρι 6, Φερνάντο 11, Καλάθης 4

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 21, Όσμαν 5, Χολμς 4, Σλούκας 4, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4, Τολιόπουλος 3, Φαρίντ 4, Γκριγκόνις 3, Ερναγκόμεζ 7, Μήτογλου 7, Γιούρτσεβεν