Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, μιλώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τους «κινδύνους» που ενέχει η δημιουργία ενός NBA Europe, προειδοποιώντας για τις «αρνητικές επιπτώσεις» των «κλειστών ή ημικλειστών πρωταθλημάτων».

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe», απαντώντας σε ερώτηση που έθεσε η Ιταλίδα ευρωβουλευτής, Καρολίνα Μοράτσε, στις 19 Νοεμβρίου σχετικά με «τους κινδύνους που θέτει το NBA Europe για το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο», ο Μαλτέζος αξιωματούχος, τόνισε ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες και τα διοικητικά όργανα είναι «αυτόνομα στην οργάνωση αγώνων», ενώ επανέλαβε ότι αυτό δεν τους εξαιρεί από την υποχρέωση συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τον αθλητισμό.

Advertisement

Advertisement

Ένα από τα σημεία που επισημάνθηκαν, εκτός από την προστασία του οικοσυστήματος και των εγχώριων πρωταθλημάτων, είναι η προστασία της αγοράς από την φυγή κεφαλαίων προς τρίτες χώρες.

Πηγή: Reuters

«Οσον αφορά στις συζητήσεις σχετικά με την πρόταση για ένα ΝBA Europe», αναφέρει το κείμενο, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις συνεχίζουν να υπογραμμίζουν μακροχρόνιες ανησυχίες, από αθλητικής άποψης, σχετικά με το μοντέλο του κλειστού πρωταθλήματος. Πρέπει να υπενθυμισθεί ότι το NBA Europe δεν θα είναι το πρώτο κλειστό ή ημίκλειστο πρωτάθλημα που θα λειτουργεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ότι οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις αυτών των μοντέλων είναι καλά τεκμηριωμένες».

Αυτό περιλαμβάνει τον αντίκτυπό τους στα εγχώρια πρωταθλήματα, την αρχή των ανοιχτών αγώνων που βασίζονται στην αθλητική αξία και τους μηχανισμούς αλληλεγγύης μεταξύ των ιδρυμάτων (σ.σ. ερασιτεχνικό αθλητισμό και προπόνηση) και του κορυφαίου επιπέδου. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τους πυλώνες του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».

Αυτά όλα, είναι στοιχεία που το NBA, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA), έχει υποσχεθεί να σεβασθεί από τότε που άρχισε την επικοινωνιακή του εκστρατεία για να ανακοινώσει την άφιξή του στην «Γηραιά Ήπειρο», που έχει προγραμματισθεί για την αγωνιστική περίοδο 2027-2028.

πηγή istock

Το μοντέλο του, ωστόσο, θα είναι σχεδόν πανομοιότυπο με την τρέχουσα EuroLeague, ένα ημίκλειστο μοντέλο που αρχικά στόχευε να μιμηθεί το μοντέλο του NBA ή την -μη ιδρυθείσα- Super League στο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό, αυτή η διοργάνωση θα έχει δώδεκα μόνιμα μέλη και τέσσερις ομάδες που θα προκρίνονται μέσω του Champions League, καθώς και ένα τελικό τουρνουά του οποίου οι λεπτομέρειες είναι ακόμη ασαφείς.

«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ζητά από τις νέες αθλητικές διοργανώσεις να σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου», επανέλαβε ο Μικάλεφ στην απάντησή του και πρόσθεσε: «Με σεβασμό στις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον αθλητισμό, η Επιτροπή μας υπενθυμίζει ότι αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει διατάξεις που έχουν σχεδιασθεί για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και την προστασία της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς, ιδίως κατά της φυγής κεφαλαίων προς τρίτες χώρες».

(Πηγή: dikastiko.gr)