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Οι αρχές εκκένωσαν άμεσα το σημείο και διέκοψαν προσωρινά την αναμέτρηση για να προσφέρουν βοήθεια οι διασώστες στους τραυματίες.

Αστυνομία και ιατρικό προσωπικό έσπευσαν στο γήπεδο για να συνδράμουν τους φιλάθλους που έπεσαν από την κατασκευή που υποχώρησε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι οπαδοί υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα, ενώ ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά μετά το περιστατικό.

Νωρίτερα στο ίδιο παιχνίδι, ο παίκτης Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ αποχώρησε με φορείο λόγω τραυματισμού στον αυχένα μετά από σύγκρουση.

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Σοκαριστικές στιγμές έζησαν οπαδοί της Μπόντο Γκλιμτ στη «Romssa Arena» στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής της Eliteserien με την Τρόμσο στη Νορβηγία, όταν τμήμα της εξέδρας των φιλοξενούμενων οπαδών παρουσίασε πρόβλημα στατικότητας και κατέρρευσε, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στο 40ό λεπτό, με τις πρώτες πληροφορίες του νορβηγικού τηλεοπτικού δικτύου TV 2 να αναφέρουν ότι ορισμένοι φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, όταν υποχώρησε τμήμα της κατασκευής.

Η αντίδραση των υπευθύνων ήταν άμεση, ενώ από τα μεγάφωνα του γηπέδου απευθύνθηκε έκκληση στους φιλάθλους της Μπόντο Γκλιμτ να εγκαταλείψουν την εξέδρα, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

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BREAKING: A football match between Tromsø IL and Bodø/Glimt in Norway’s top-flight Eliteserien has been suspended after part of the away supporters’ stand at Alfheim Stadium reportedly collapsed. The incident occurred around the 40th minute, with the score 0-0. Several supporters reportedly fell through the failing section, and Bodø/Glimt fans were evacuated. Police, medical personnel and ambulances are at the scene. TV 2 commentator Jesper Mathisen described the incident as “incredibly sad” and a “massive scandal.” — GlobalWire (@_GlobalWire_) November 8, 2026

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρο, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, καθώς η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά. Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, στο 35ο λεπτό είχε σημειωθεί ακόμη ένα απρόοπτο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ τραυματίστηκε στον αυχένα σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Τρόμσο και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο.

🚨🚨 HORROR SCENES IN NORWAY AS STADIUM STAND COLLAPSES! 😳💔 A terrifying incident overshadowed the Northern Norway derby between Tromsø and Bodø/Glimt on Sunday after part of the stadium stand gave way, sending supporters falling through the structure. The Eliteserien clash was suspended as emergency services rushed to the scene to assist those affected. Wishing everyone involved a safe recovery. — timz (@GOALtimz) November 8, 2026

Το παιχνίδι συνεχίστηκε τελικά, με τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση των φιλάθλων να είναι καθησυχαστικές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, υπάρχουν οπαδοί με ελαφρά τραύματα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ότι κάποιος υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

« On a vu les gens tomber » : une partie de la tribune des supporters de Bodø/Glimt s’effondre en plein match en Norvège ➡️ https://t.co/2dRURg9RVi https://t.co/vCxQWSphIl — Le Parisien | sport (@leparisiensport) November 8, 2026