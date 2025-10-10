Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι BC, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος τίμησαν τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων» Κώστα Παπανικολάου, για το μοναδικό ρεκόρ συμμετοχών που κατέχει πλέον στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Παπανικολάου, στον προηγούμενο αγώνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη, φτάνοντας τις 748 συμμετοχές, και έγινε έτσι ο απόλυτος ρέκορντμαν του Ολυμπιακού.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία προσφορά και την αφοσίωση του αρχηγού της, του επέδωσε —σε ειδική τελετή πριν το τζάμπολ— ένα αναμνηστικό κάδρο, ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την πορεία του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε βραδιά EuroLeague, προσδίδοντας επιπλέον λάμψη και συγκίνηση στο ΣΕΦ, όπου το κοινό αποθέωσε τον Παπανικολάου για το ήθος, την αγωνιστικότητα και τη συνέπειά του όλα αυτά τα χρόνια.