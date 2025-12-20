Ο Άρης έκλεισε με ιδανικό τρόπο το 2025, καθώς επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 15η αγωνιστική της Super League, ανεβάζοντας ψυχολογία ενόψει των γιορτών. Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 22ο λεπτό με αυτογκόλ του Ρόμπερτ Ιβάνοφ, ύστερα από παράλληλο γύρισμα του Μόντσου Ροντρίγκεθ, αφήνοντας ανήμπορο τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με περιορισμένες φάσεις και πολλά λάθη, ενώ οι δυνατές μονομαχίες κυριάρχησαν. Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Κρις Κόουλμαν να πραγματοποιεί τρεις αλλαγές για να ενισχύσει την επιθετική του παρουσία. Στο 59’ ο Φεντερίκο Μακέντα απείλησε, αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης απέκρουσε το πλασέ, ενώ στο 66’ το σουτ του Κάρλες Πέρεθ δεν βρήκε στόχο.

Το ματς απέκτησε ρυθμό στο 68’-70’, με τον Αθανασιάδη να πραγματοποιεί δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις σε προσπάθειες των Μπαρτόλο και Παναγίδη. Η πίεση του Αστέρα συνεχίστηκε μέχρι το τέλος, με τον Αθανασιάδη να κρατά ανέπαφη την εστία και σε προσπάθεια του Καλτσά στο 87’. Ο Άρης διατήρησε το 0-1, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές και κρατώντας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι το μηδέν στην άμυνα.

Από την άλλη, ο Αστέρας Τρίπολης γνώρισε την ήττα μετά από δύο ισοπαλίες, έμεινε εκτός οκτάδας και πλέον εστιάζει στο Κύπελλο απέναντι στον ΟΦΗ στις 7 Ιανουαρίου.

Σύνθεση Αστέρα Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (74’ Τζανδάρης), Αλάγκμπε (46’ Μούμο), Εμμανουηλίδης (74’ Τζοακίνι), Μενιτέτα (46’ Μπαρτόλο), Κετού (57’ Καλτσάς), Μακέντα.

Σύνθεση Άρη (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Παναγίδης (76’ Ντούντου), Μόντσου, Μορουτσάν (76’ Νινγκ), Γαλανόπουλος, Πέρεθ (83’ Γιαννιώτας), Μορόν.

Νίκη… 6άδας για τον Βόλο

Ο Βόλος πανηγύρισε σημαντική νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, επιστρέφοντας προσωρινά στην 5η θέση της Super League και αυξάνοντας τη διαφορά του από τις ομάδες που βρίσκονται χαμηλότερα στη βαθμολογία. Το γκολ που έκρινε το ματς σημειώθηκε στο 66ο λεπτό, όταν μετά από κάθετη πάσα του Πίντσι, ο Χάμουλιτς έκανε παράλληλο γύρισμα και ο Μαρτίνες βρέθηκε προ κενής εστίας, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναιτωλικός είχε την πρωτοβουλία με κατοχή γύρω στο 65%, αλλά οι γηπεδούχοι αμύνθηκαν αποτελεσματικά. Ο Σιαμπάνης πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Μάτσαν από κοντά και κράτησε ανέπαφη την εστία. Ο Αγκίρε προσπάθησε με κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι ήταν πιο ισορροπημένο, με τον Βόλο να έχει μεγαλύτερη επιθετική διάθεση. Ο Κόγιτς απείλησε με δυνατό σουτ στο 56′, ενώ ο Σιαμπάνης απέκρουσε κεφαλιά του Σιέλη στο 73′. Στο 82′, ο Παναιτωλικός έχασε μεγάλη ευκαιρία σε αντεπίθεση δύο παικτών απέναντι στον τερματοφύλακα, με τον Ασεχνούν να αστοχεί. Η νίκη αυτή δίνει ψυχολογική ώθηση στον Βόλο ενόψει των επόμενων αγώνων.

Σύνθεση Βόλου (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τασιούρας (77′ Τριανταφύλλου), Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (77′ Μπουζούκης), Πίντσι (78′ Ασεχνούν), Λάμπρου (88′ Κύρκος), Μακνί (66′ Χάμουλιτς)

Σύνθεση Παναιτωλικού (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης (75′ Μίχαλακ), Σιέλης, Γκαρσία (89′ Χόξα), Μανρίκε, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (87′ Μπελεβώνης), Ματσάν (89′ Σμυρλής), Άλεξιτς (75′ Τσούρα), Αγκίρε

