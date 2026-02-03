Ο Τζέριαν Γκραντ (19πόντοι, 7 ασίστ) ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, καθώς με ένα απίστευτο σουτ από μέση απόσταση στο τέλος, ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία και όπως αποδείχθηκε δίκαιη νίκη κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Το παιχνίδι:

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και είχε από το ξεκίνημα το προβάδισμα. Αμπάλντε (8π.) και Χεζόνια έδωσαν σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα (11-22), με τον Σλούκα να πετυχαίνει παρόλα αυτά ένα εντυπωσιακό καλάθι στο φινάλε, παίρνοντας και το φάουλ από τον Γκαρούμπα, διαμορφώνοντας το 16-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στην δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο διατήρησε την διαφορά σε διψήφια νούμερα. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να δυσκολεύεται αρκετά στο σκορ – λόγω και της απουσίας του Κέντρικ Ναν – μέχρι την στιγμή που ο Γκραντ πάτησε το πόδι στο «γκάζι», δίνοντας συνεχόμενους πόντους, με τους Σορτς (9π.) και Σλούκα (10π.) να κατεβάζουν περισσότερο την διαφορά (29-35, 17′).

Στην τρίτη περίοδο, ο Όσμαν με πέντε συνεχόμενους πόντους σήκωσε στο «πόδι» την Telekom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός μείωσε την διαφορά στον πόντο, μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά (43-44, 22′). Το «τριφύλλι» αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο ριμπάουντ (16 έναντι 29 η Ρεάλ Μαδρίτης), αλλά ο αρχηγός (20π.) συνέχισε να «πυροβολεί» πίσω από τα 6.75, κρατώντας τον Παναθηναϊκό ζωντανό (60-61).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, δύο διαδοχικά τρίποντα από τους Ερναγκόμεζ και Γκραντ έβαλαν τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (66-61, 21′). Ο ακούραστος Γκραντ (17πόντοι, 6 ασίστ) διατήρησε την διαφορά για την ομάδα του (72-67), ωστόσο η αποβολή του Χολμς (5 φάουλ) τρία λεπτά πριν την λήξη έφερε νέο «πονοκέφαλο» στον Εργκίν Αταμάν.

Ο ήρωας Γκραντ χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με απίστευτο καλάθι στο φινάλε

Οι Μαδριλένοι επέστρεψαν στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας (75-75) μετά το ωραίο λέι απ του Καμπάτσο. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή στα 54 δευτερόλεπτα πριν την λήξη, με τον Σλούκα να κάνει λάθος και την Ρεάλ να έχει την μπάλα στα 44 δευτερόλεπτα. Ο Λεν βρέθηκε κάτω από το καλάθι, σκόραρε (75-78) και πήρε το φάουλ από τον Φαρίντ (5 φάουλ) ο οποίος αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

Ο Σλούκας σκόραρε με λέι απ στα 23 δευτερόλεπτα (77-78), με τον Ερναγκόμεζ να κλέβει την μπάλα και να ευστοχεί σε ένα τεράστιο τρίποντο (80-78) στα 12 δευτερόλεπτα, βάζοντας «φωτιά» στο γήπεδο. Ο Χεζόνια όμως πήρε ωραία τον διάδρομο, σκόραρε στο λέι απ και κέρδισε το φάουλ από τον Γραντ στα 8 δευτερόλεπτα (80-80). Ο Κροάτης ευστόχησε και στην βολή, δίνοντας το προβάδισμα στην Ρεάλ Μαδρίτης (80-81).

Ο Παναθηναϊκός είχε την επαναφορά, ο «ήρωας» Γκραντ βγήκε από το πλάι πήρε την μπάλα και στην συνέχεια με ένα δύσκολο σουτ από μέση απόσταση σκόραρε (82-81) χαρίζοντας μία τεράστια νίκη στην ομάδα του, μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 9, Καλαιτζάκης, Όσμαν 12, Χολμς 3, Σλούκας 22, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ 19, Τολιόπουλος, Φαρίντ 6, Ερναγκόμεζ 9, Μήτογλου 2

Ρεάλ Μαδρίτης: (Σέρτζιο Σκαριόλο) Λάιλς 2, Αμπάλντε 8, Καμπάτσο 11, Οκέκε 8, Προτσιντα 3, Χεζόνια 13, Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 2, Γιουλ 7, Φελίζ 5, Λεν 18

