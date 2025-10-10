Μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας, 3-1 από τη Σκωτία, στη Γλασκώβη, ο Κώστας Τσιμίκας “ανέβασε” ένα καρουζέλ φωτογραφιών συνοδευόμενο από το τραγούδι του ΛΕΞ, «Air Max» με τους στίχους:

“Βαράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κοιμητήρια

Γι’ αυτούς που φύγαν νωρίς κι οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους.

Ραπάρω και μ’ ακούν οι μάνες τους το γράφω για τους αθάνατους

Ποτέ δεν ξεχνάμε, ποτέ δεν ξεχνάμε”.

Ο γνωστός ράπερ σχολίασε τη δημοσίευση του 29χρονου μπακ της Ρόμα, δίνοντας το σύνθημα για νίκη στη Δανία. Συγκεκριμένα, ο ΛΕΞ έγραψε “Διπλό στη Δανία”.