Η “γαλανόλευκη” παρά το γεγονός πως για 64 λεπτά ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στο “Χάμντεν Παρκ” φεύγει από την Σκωτία με άδεια χέρια γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 και πλέον ψάχνει μια υπέρβαση για να μείνει κοντά στην δυάδα.

Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ήταν αναγνωριστικά με την Ελλάδα να έχει μια υπεροχή χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διασπάσει την άμυνα των Σκωτσέζων. Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ήρθε στο 8′ όταν ο Μπακασέτας άλλαξε πολύ ωραία με τον Τζόλη, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να κάνει το γύρισμα αλλά ο Παυλίδης δεν κατάφερε να μπει στην πορεία της μπάλας και να την στείλει στα δίχτυα. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στις ευκαιρίες και στο 17ο λεπτό ο ΜακΓκίν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Φέργκιουσον πήρε την κεφαλιά πάσα στο δεύτερο δοκάρι με στόχο τον Άνταμς αλλά ο Τζολάκης ήταν εκεί για να αποσοβήσει τον κίνδυνο για την Εθνική μας. Η “γαλανόλευκη” απείλησε εκ νέου τα καρέ του Γκαν στο 32ο λεπτό, όταν οι διεθνείς μας έκλεψαν ψηλά, ο Μασούρας έγινε αποδέκτης της μπάλας βρίσκοντας τον Παυλίδη, με τον Έλληνα επιθετικό να δοκιμάζει τα πόδια του από μακρινή απόσταση, η μπάλα κόντραρε και σε αμυντικό και κατέληξε στην αγκαλιά του Γκαν. Η Εθνική μας συνέχισε να παρουσιάζει μια άριστα εικόνα τακτικά χωρίς ωστόσο να μπορέσει να μετουσιώσει σε γκολ την εμφάνιση της με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Advertisement

Advertisement

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Εθνική μας έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Κουλιεράκης βρήκε με υπέροχη μπαλιά τον Τσιμίκα, αυτός σέντραρε με τον Παυλίδη να παίρνει την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ. Η “γαλανόλευκη” συνέχισε να κυκλοφορεί την μπάλα με ηρεμία και να δημιουργεί κινδύνους στα καρέ του Γκαν. Στο 54′ μάλιστα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε τεράστια ευκαιρία ανοίξει το σκορ με τον Τζόλη να δίνει στον Παυλίδη, αυτός έστρωσε για τον Μασούρα αλλά το σούτ του Έλληνα εξτρέμ από πλεονεκτική θέση δεν βρήκε στόχο. Το γκολ όμως έδειχνε πως είναι θέμα χρόνου και στο 62′ μετά από άρτια κυκλοφορία η μπάλα έφτασε στον Τζόλη, αυτός γύρισε για τον Παυλίδη ο Σούταρ έβαλε την κόντρα αλλά ουσιαστικά έστρωσε την μπάλα για τον Τσιμίκα που δεν λάθεψε και με το δεξί νίκησε τον Γκαν κάνοντας το 1-0. Η απάντηση όμως της Σκωτίας ήταν άμεση και μετά από απομάκρυνση του Μαυροπάνου, η μπάλα έφτασε στον Κρίστι και αυτός με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Τζολάκη κάνοντας το 1-1 στο 64′. Μετά το τέρμα που δέχθηκε η Εθνική μας ο Γιοβάνοβιτς φρέσκαρε την ομάδα επιθετικά περνώντας στο γήπεδο τους Καρέτσα, Ιωαννίδη και Κωνσταντέλια. Οι γηπεδούχοι στο 75΄ έφτασαν κοντά στην ολική ανατροπή όταν ο Γκίλμουρ βρήκε τον Άνταμς με την προσπάθεια του τελευταίου να κοντράρει και να περνάει σε κόρνερ. Οι Σκωτσέζοι συνέχισαν να κερδίζουν φάουλ γύρω από την περιοχή μας και σε ένα τέτοιο στο 79′ έφεραν τούμπα το ματς με τον Ρόμπερτσον να πηγαίνει στην εκτέλεση, οι διεθνείς μας δεν απομάκρυναν και ο Σούταρ από κοντά έκανε το 2-1. Η Εθνική μας μετά το δεύτερο τέρμα που δέχθηκε έδειξε να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και χρειάστηκαν να περάσουν αρκετά λεπτά για να απειλήσει τα καρέ των Σκωτσέζων. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Καρέτσας έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση αλλά ο Γκαν με εντυπωσιακή επέμβαση του αρνήθηκε το γκολ και σε μια ανύποπτη φάση οι Σκωτσέζοι σκόραραν και τρίτη φορά όταν ο Τζολάκης έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Ντάικς σε κενή εστία έκανε το 3-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκεϊ (58′ Ραλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκίν, Ντόουκ (58′ Γκίλμουρ), Άνταμς, Κρίστι

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης (83′ Ζαφείρης), Κουρμπέλης (83′ Μάνταλος), Μπακασέτας (72′ Κωνσταντέλιας), Μασούρας (72′ Ιωαννίδης), Τζόλης, Παυλίδης (72′ Καρέτσας).