Στις 23 Μαρτίου, στη Γλασκώβη, η Εθνική Ελλάδας έκανε πάρτι, νίκησε 3-0 τη Σκωτία και ανέβηκε στην Α’ Κατηγορία του Nations League. Λίγους μήνες μετά, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται, ξανά, στο ίδιο μέρος, με τον ίδιο στόχο. Το διπλό, που θα της επιτρέψει να βάλει θεμέλια για πρόκριση στο Μουντιάλ (21:45 Alpha).

Μετά τη νίκη επί της Λευκορωσίας και την ήττα από τη Δανία, η ελληνική ομάδα έχει τρεις βαθμούς, πίσω από Δανούς και Σκωτσέζους που έχουν από τέσσερις.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στον τραυματία Δημήτρη Πέλκα, ενώ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται, κανονικά, στην αποστολή, έχοντας ταλαιπωρηθεί από ίωση τις προηγούμενες ημέρες.

Πιθανή ενδεκάδα: Τζολάκης (Βλαχοδήμος) – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης (Τσιμίκας) – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Μασούρας, Κωνσταντέλιας (Μπακασέτας), Τζόλης – Παυλίδης

Όπως τόνισε και ο Βαγγέλης Παυλίδης, οι διεθνείς θα αγωνιστούν και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς σήμερα, 9/10, συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατό του.

Η Σκωτία ήρθε ισόπαλη (0-0) στην έδρα της Δανίας στην πρεμιέρα, ενώ τη 2η αγωνιστική πέρασε με 2-0 από τη Λευκορωσία στη συνέχεια, με το γκολ του Άνταμς (43’) και το αυτογκόλ του Βολκόφ (65’).

Δύσκολη έξοδος για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται απόψε (Πέμπτη 9/10, 21:30, Novasports 4) στη «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια απέναντι στη Μπασκόνια, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ενώ οι Βάσκοι ψάχνουν την πρώτη επιτυχία τους στη φετινή διοργάνωση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν γνωρίζει ότι η αποψινή αναμέτρηση μόνο εύκολη δεν θα είναι, καθώς η Μπασκόνια παραμένει πάντα ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην έδρα της. Παράλληλα, οι Ισπανοί διαθέτουν παίκτες με ικανότητα στο σκοράρισμα και υψηλό ρυθμό στο τρανζίσιον, στοιχεία που ο Παναθηναϊκός καλείται να ελέγξει.

Η Μπασκόνια μετρά δύο ήττες στις πρώτες αγωνιστικές, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει μία νίκη, κόντρα στην Μπάγερν και μία ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Για να καταφέρει να επικρατήσει, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να σπάσει μία πολύ αρνητική παράδοση. Οι Βάσκοι, παρόλο που υστερούν στα συνολικά αποτελέσματα κόντρα στο «τριφύλλι», μετρούν επτά σερί νίκες εντός έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που επικράτησε για τελευταία φορά στη Βιτόρια τη σεζόν 2016-17!

