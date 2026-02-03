Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει σήμερα 118 χρόνια ιστορίας και η «πράσινη» οικογένεια επέλεξε να τιμήσει την επέτειο με έναν τρόπο βαθιά συμβολικό και φορτισμένο συναισθηματικά. Η ΠΑΕ παρουσίασε ένα ειδικό επετειακό βίντεο, μέσα από το οποίο ζωντανεύει ξανά η ιστορική παρέλαση των ποδοσφαιριστών της ομάδας στο κέντρο της Αθήνας, μια εικόνα-ορόσημο από τη δεκαετία του ’30.

Ξεχωριστό ρόλο στο αφιέρωμα είχαν οι ποδοσφαιριστές της Κ19 του «τριφυλλιού», οι οποίοι ανέλαβαν να ενσαρκώσουν το παρελθόν και το μέλλον του συλλόγου. Στην οδό Πανεπιστημίου, στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι νεαροί αθλητές φόρεσαν τις φανέλες μιας άλλης εποχής και περπάτησαν στα ίδια βήματα με τους προκατόχους τους, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνέχειας, μνήμης και διαχρονικής ταυτότητας του Παναθηναϊκού.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ήταν 3 Φεβρουαρίου 1908 όταν ο οραματιστής Γεώργιος Καλαφάτης άναψε τη φλόγα του Παναθηναϊκού. Μια φλόγα που έγινε πυρκαγιά, που απλώθηκε σε δρόμους και γειτονιές, σε σπίτια και ψυχές, σε εποχές και γενιές ολόκληρες ανθρώπων που κουβαλούν το Τριφύλλι στην καρδιά.

Πέρασαν από τότε 118 χρόνια. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας, συγκίνησης, ζωής. 118 χρόνια αγνής Παναθηναϊκής αγάπης. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι απλώς ο σπουδαιότερος ελληνικός σύλλογος. Είναι το άλφα και το ωμέγα στην καρδιά και την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η Αθήνα, η Λεωφόρος, το Τριφύλλι, το Πράσινο. Είναι αξίες, ιδανικά, αγώνες. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας, η υπερηφάνεια μας…

Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος με 118 χρόνια ιστορίας. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σύμβολο. Είναι ρίζα και φως. Είναι η βαθιά ανάσα της Αθήνας και το Πράσινο της ψυχής μας. Είναι η φωνή μας, που ακούγεται στα πέταλα ολόκληρης της γης για τον Panathinaikos.

Είναι η ομάδα που σε μαθαίνει να ονειρεύεσαι, να ελπίζεις, να μάχεσαι, να μην λυγίζεις και να μην τα παρατάς. Να στέκεσαι όρθιος. Στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Για πάντα μαζί.

118 Χρόνια Ιστορίας.

118 Χρόνια Σύλλογος Μεγάλος.

Advertisement

Κλείσιμο118 Χρόνια Παναθηναϊκός.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο αναπαριστούν μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Παναθηναϊκού: την ιστορική παρέλαση των ποδοσφαιριστών του συλλόγου τη δεκαετία του ’30, στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τιμώντας τα 118 χρόνια ζωής του συλλόγου, αναβίωσε εκείνη τη μοναδική στιγμή με πρωταγωνιστές παιδιά των ακαδημιών μας, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον…»

Advertisement