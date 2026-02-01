Ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στον Πανσερραϊκό, επικρατώντας με 4-1 στην Τούμπα για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι αφιερωμένο στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία. Οι Γερεμέγεφ, Πέλκας και Ντεσπόντοβ είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο με γκολ και ασίστ, δημιουργώντας μια επιβλητική εμφάνιση.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά και προηγήθηκε στο 5′ με κεφαλιά του Γερεμέγεφ έπειτα από σέντρα του Ντεσπόντοβ. Τρία λεπτά αργότερα, οι δύο επιθετικοί αντάλλαξαν ρόλους και ο Βούλγαρος σκόραρε ξανά, μετά από όμορφη συνεργασία με τον Γερεμέγεφ, φέρνοντας το σκορ στο 2-0. Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να μειώσει στο 12′ με φαλτσαριστό φάουλ του Φέλτες, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να απαντήσει.

Στο 19′ ο Πέλκας έγραψε το 3-1 με εντυπωσιακό δεξί γυριστό σουτ, ενώ στο 26′ ο Βολιάκος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-1 με προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέλκα. Στο 27ο λεπτό, ο αγώνας διακόπηκε για λίγα λεπτά, και το γήπεδο γέμισε πυρσούς ως φόρο τιμής στους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε πιο χαλαρά, με τις δύο ομάδες να κατεβάζουν ρυθμούς και να μην δημιουργούν σημαντικές φάσεις. Στο 90’+1′ ακυρώθηκε γκολ του Χατσίδη, καθώς η μπάλα χτύπησε στο χέρι του πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 44 βαθμούς, πανηγυρίζοντας την έβδομη συνεχόμενη νίκη του εντός έδρας, ενώ ο Πανσερραϊκός παραμένει ουραγός με 8 βαθμούς και δεύτερη σερί ήττα.

ΠΑΟΚ (Μπενίτεθ): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78′ Μπιάνκο), Ντεσπόντοβ, Πέλκας (66′ Μύθου), Κωνσταντέλιας (45′ Χατσίδης), Γερεμέγεφ (78′ Τάισον).

Πανσερραϊκός (Λέτο): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87′ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66′ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76′ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46′ Μασκανάκης).