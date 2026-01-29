Με 8 πυρσούς και ένα συγκινητικό μήνυμα , οι οπαδοί της Λυών τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως «ο πόνος δεν έχει χρώμα».

Οι φίλαθλοι των Γάλλων ετοίμασαν πανό και το σήκωσαν στις εξέδρες του Groupama Stadium στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον «δικέφαλο του βορρά» για το Europa League, στέλνοντας παράλληλα ένα όμορφο μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Advertisement

Advertisement

«Ο πόνος δεν έχει χρώμα. Αναπαυτείτε εν ειρήνη», ανέφερε το πανό των οπαδών των γηπεδούχων, που ταυτόχρονα άναψαν συμβολικά 8 πυρσούς και ύψωσαν όλοι μαζί τα κασκόλ τους για να τιμήσουν τους εκλιπόντες.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπήκαν στο γήπεδο κρατώντας μια φανέλα που έγραφε «Αθάνατοι 27-01-2026».

Δείτε εικόνες:

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI