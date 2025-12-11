Η φοβερή και καταπληκτική ΑΕΚ έκανε μια απίστευτη ανατροπή στην Τουρκία και με δύο εντυπωσιακά γκολ – το ένα καλύτερο από το άλλο – από Μάριν και Κοιτά επικράτησε 1-2 της πρωτοπόρου Σαμσουνσπόρ για την 5η αγωνιστική του Conference League.

Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ είχε το προβάδισμα 1-2 με γκολ των Ντεσπόντοφ και Βολιάκο, ωστόσο η Λουντογκόρετς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην άμυνα του «δικέφαλου του Βορρά» και πήρε προσωρινά το προβάδισμα. Οι παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν τα παράτησαν και βρήκαν την ισοφάριση σε 3-3 με γκολ του νεαρού Μϋθου, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Europa League.

Καταπληκτική ΑΕΚ, φοβερό διπλό στην Τουρκία

Το παιχνίδι:

Η Σαμσουνσπόρ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και κατάφερε να βρει το γκολ μόλις στην πρώτη της ευκαιρία στον αγώνα. Στο 4′ ο Μουσάμπα έκανε την σέντρα από αριστερά και ο Μουκουντί, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην συγκεκριμένη φάση, έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, για το 1-0 της Σαμσουνσπόρ.

Η Σαμσουνσπόρ συνέχισε να «πολιορκεί» την εστία της ΑΕΚ και στο 12′ ο Εντσάμ με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το τέρμα του Στρακόσια. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 18′ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Περέιρα. Αρχικά, ο Κοιτά δέχτηκε την μπαλιά στην μεγάλη περιοχή, προσπάθησε να γυρίσει εντυπωσιακά με ανάποδο ψαλίδι και η μπάλα έφτασε στον Περέιρα, ο οποίος με σουτ από κοντά την έστειλε ψηλά.

Ο Στρακόσια την κράτησε ζωντανή

Ο Αλβανός τερματοφύλακας την ΑΕΚ κράτησε «ζωντανή» την ομάδα του. Οι Τούρκοι πίεζαν διαρκώς για το δεύτερο γκολ, ωστόσο ο Στρακόσια είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις. Στο 28′ η Σαμσουνσπόρ βγήκε στην αντεπίθεση και η μπάλα κατέληξε στον Εντσάμ, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να αποκρούει το σουτ που επιχείρησε. Δύο λεπτά αργότερα, ο Εντσάμ έκανε τρομερό σουτ με φάλτσα, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση, στέλνοντας την μπάλα κόρνερ (30′).

Καταπληκτικό φάουλ ο Μάριν, 1-1 η ΑΕΚ

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 1-1 (53′) με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μάριν. Ο ποδοσφαιριστής της «Ένωσης» έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Κοτζούκ, ο οποίος έδειξε να αιφνιδιάζεται, με την Σαμσουνσπόρ να δέχεται το πρώτο εντός έδρας τέρμα για την φετινή σεζόν στο Conference League.

Τι γκολ έβαλε ο Κοιτά – Μεγάλη ανατροπή η ΑΕΚ

Όλοι στον πάγκο της ΑΕΚ σηκώθηκαν όρθιοι και πανηγύρισαν με την ψυχή τους το γκολ που πέτυχε ο Κοιτά. Ο επιθετικός της «Ένωσης» βρέθηκε στον ανοιχτό χώρο, πέρασε σαν σταματημένο τον Βαν Ντρόγκελεν και έφτασε στην αντίπαλη περιοχή. Με μία κοφτή ντρίπλα, έφερε την μπάλα στο αριστερό και πέτυχε ένα απίστευτο γκολ, μεγάλης κλάσης για το 1-2 της ΑΕΚ (64′).

Στην συνέχεια, οι γηπεδούχοι πίεσαν την «Ένωση» στην προσπάθειά τους να βρουν ένα γκολ. Η άμυνα της ΑΕΚ παρέμεινε συγκεντρωμένη στα επόμενα λεπτά, με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να μην χάνουν στιγμή την ψυχραιμία τους. Να σημειωθεί ότι στην εξίσωση μπήκαν και οι φίλοι της ΑΕΚ που ταξίδεψαν στην Σαμψούντα, δίνοντας κουράγιο στους ποδοσφαιριστές μέχρι και το φινάλε. Στο 96′ οι φίλοι της ΑΕΚ «καρδιοχτύπησαν» με τον Ρότα να διώχνει με το κεφάλι σε κόρνερ, μία επικίνδυνη φάση, ωστόσο η «Ένωση» άντεξε και πήρε μία τεράστια νίκη.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί (Βίντα 46′), Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάριν (Πενράις 93′), Περέιρα, Μάνταλος (Γκρούγιτς 83′), Κοιτά, Γιόβιτς

Σαμσουνσπόρ: (Τόμας Ράις) Κοτζούκ, Γιαβρού (Μέντεζ), Τόμασον, Σάτκα, Βαν Ντρόγκελεν, Μακούμπου, Χόλσε, Εντσάμ (Αιντογκντου 78′), Κιλίντς, Μουσάμπα (Μπουλμπούλ 74′), Μουαντιλματζί

Ισόπαλος με την Λουντογκόρετς ο ΠΑΟΚ – Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις ο Μύθου

Το παιχνίδι:

Δυνατά μπήκε στην αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ και η πρώτη ευκαιρία για τον «δικέφαλο του Βορρά» ήρθε προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Ιβάνουσετς να σουτάρει με δύναμη από αριστερά και τον Μπόνμαν να απομακρύνει με τα δύο χέρια, ενώ στην επαναφορά το σουτ του Κένι ήταν άστοχο και πέρασε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει την Λουντογκόρετς, ακόμα και κοντά στην εστία του Μπόνμαν και αυτό λίγο έλειψε να φέρει αποτέλεσμα. Στο 11′ η πίεση του Οζντόεφ έφερε το κλέψιμο της μπάλας για τον ΠΑΟΚ, η οποία κατέληξε στον Τσάλοφ, με τον Ρώσο να σουτάρει από καλή θέση και τον Μπόνμαν να μπλοκάρει.

«Φθηνό» γκολ και 1-0 η Λουντογκόρετς

Στην συνέχεια, οι παίκτες της Λουντογκόρετς ανέβασαν την απόδοσή τους και ο Τεκπετέι με ένα δυνατό σουτ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ (24′). Ακολούθως, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Στάνιτς, σε ένα «φθηνό» γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο μέσος της Λουντογκόρετς ήταν μέσα στην μεγάλη περιοχή, περιτριγυρισμένος από παίκτες του ΠΑΟΚ, ωστόσο πήρε της κόντρες και έφτασε απέναντι στον Παβλένκα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 (33′).

Απίθανο γκολ ο Ντεσπόντοφ – Άμεση απάντηση ο ΠΑΟΚ

Ο «δικέφαλος του Βορρά» επέστρεψε άμεσα στον αγώνα, καθώς ο Ντεσπόντοφ πέτυχε ένα απίθανο γκολ. Ειδικότερα, ο Ιβάνουσετς βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Βούλγαρο και εκείνος με ένα άψογο τελείωμα με το εξωτερικό, κρέμασε τον Μπόνμαν και ισοφάρισε σε 1-1 (38′). Να σημειωθεί ότι ο Ντεσπόντοφ δεν πανηγύρισε το γκολ που σημείωσε απέναντι στην παλιά του ομάδα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ απείλησε με το καλημέρα την εστία της Λουντογκόρετς, καθώς ο Μπάμπα με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα άουτ (46′). Μερικά λεπτά αργότερα, ο Ντεσπόντοφ με άψογη εκτέλεση φάουλ, βρήκε τον Βολιάκο και εκείνος με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπόνμαν, κάνοντας το 1-2 για τον ΠΑΟΚ (49′).

Νέα λάθη στην άμυνα και νέα ανατροπή

Ωστόσο, η χαρά για τον ΠΑΟΚ δεν κράτησε πολύ. Η νέα αμυντική αδράνεια οδήγησε στην ισοφάριση από την Λουντογκόρετς. Μετά από φάουλ έξω από την περιοχή του «δικέφαλου», ακολούθησε συνεργασία των δύο κεντρικών αμυντικών της βουλγαρικής ομάδας και η μπάλα έφτασε στον Βερντόν, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα του Παβλένκα για το 2-2 (71′).

Η Λουντογκόρετς συνέχισε να εκμεταλλεύεται τα λάθη στην άμυνα του ΠΑΟΚ, φέρνοντας τα πάνω κάτω στο παιχνίδι. Στο 77′ ο Κάλοτς προώθησε την μπάλα στον Στάνιτς και εκείνος με ωραία σέντρα από δεξιά βρήκε τον νεοεισελθέντα στο παιχνίδι Τσότσεφ, ο οποίος με κεφαλιά από κοντά έκανε το 3-2 για την Λουντογκόρετς.

Γκολ στο φινάλε με τον Μύθου, 3-3 ο ΠΑΟΚ

Κι όμως οι ποδοσφαιριστές του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν το έβαλαν κάτω. Ο ΠΑΟΚ πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να βρει απροετοίμαστη την άμυνα της Λουντογκόρετς, πράγμα που έγινε. Στο 90′, αμέσως μετά το δοκάρι του Καμαρά, ο Κωνσταντέλιας εκμεταλλεύτηκε το λάθος γύρισμα των παικτών της Λουντογκόρετς στον Μπόνμαν, γύρισε την μπάλα δίπλα στον Μύθου και εκείνος σε κενή εστία σκόραρε, κάνοντας το 3-3.

Ο ΠΑΟΚ λίγο έλειψε να βρει και τέταρτο γκολ, καθώς στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, με ένα εκπληκτικό γυριστό σουτ από τον Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή, ανησύχησε τον Μπόνμαν, ο οποίος έκανε την επέμβαση του αγώνα, διώχνοντας σε κόρνερ. Στην συνέχεια, τίποτα δεν άλλαξε, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ μπορούσε και κάτι καλύτερο.

Οι συνθέσεις:

Λουντογκόρετς: (Ματίας Χόγκμο) Μπόνμαν, Σον, Βέρντον, Αλμέλδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς (Γιορντάνοφ 72′), Στάνιτς, Ντούαρτε, Βιντάλ (Μάρκους 72′), Τεκπετέι, Μπιλέ (Τσότσεφ 66′)

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ (Μπιάνκο 85′), Οζντόεφ (Καμαρά 67′), Τάισον (Ζίβκοβιτς 67′), Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς (Κωνσταντέλιας 60′), Τσάλοφ (Μύθου 68′)