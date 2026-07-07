Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ήρε προσωρινά τον αποκλεισμό της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, διευκολύνοντας την επανένταξη της Ρωσίας στο ολυμπιακό κίνημα ενόψει των Αγώνων του 2028.

Η απόφαση ελήφθη καθώς η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε ότι δεν διεξάγει δραστηριότητες σε περιφερειακά συμβούλια κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών.

Η ΔΟΕ διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης των μέτρων, ενώ παραμένει υπό συζήτηση η χρήση ρωσικών εθνικών συμβόλων.

Παρά την άρση της αναστολής, η επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους ντόπινγκ στους Ρώσους αθλητές που θα συμμετάσχουν στο μέλλον.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ήρε προσωρινά την Τρίτη τον αποκλεισμό της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την επανένταξη της Ρωσίας στην ολυμπιακή οικογένεια εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ROC) τέθηκε σε αναστολή τον Οκτώβριο του 2023, λόγω της αναγνώρισης περιφερειακών ολυμπιακών συμβουλίων σε περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή — Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Advertisement

Advertisement

Η ΔΟΕ ανέφερε ότι η εκτελεστική της επιτροπή ήρε την εν λόγω αναστολή, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν η Ρωσία θα μπορεί να εκθέτει τη σημαία και τα χρώματά της ή να παίζει τον εθνικό της ύμνο στους Αγώνες.

The IOC Executive Board has provisionally lifted the suspension of the Russian Olympic Committee. Recommendations to International Federations with regard to Russian athletes’ participation are no longer applicable.



Read: https://t.co/k9FlApULU5 pic.twitter.com/K0pVQ7eJH1 July 7, 2026

«Καθιστήσαμε σαφές ότι όλοι οι αθλητές είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ακριβώς εκφράζει η απόφαση αυτή. Επιτρέπει στους Ρώσους αθλητές να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες. Θεωρήσαμε ότι ήταν πραγματικά σημαντικό για τους αθλητές να έχουν αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, σε συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν απολύτως σαφές, όταν ενισχύσαμε τον κανονισμό μας για την ουδετερότητα, ότι η επιλογή δεν θα βασιζόταν μόνο στις αθλητικές επιδόσεις, αλλά και στην ικανότητα να λειτουργούν ως πρότυπα», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη Ρωσία.

Ο Ρώσος υπουργός Αθλητισμού Μιχαήλ Ντεγκτιάρεφ δήλωσε ότι η απόφαση της ΔΟΕ θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη επιστροφή των Ρώσων αθλητών στη διεθνή αθλητική σκηνή.

«Η επιστροφή της χώρας μας στην Ολυμπιακή οικογένεια αποτελεί πράσινο φως για τις διεθνείς ομοσπονδίες να επαναφέρουν όλους τους αθλητές μας», δήλωσε ο Ντεγκτιάρεφ.

Advertisement

Οι Ρώσοι αθλητές αγωνίστηκαν ως ουδέτεροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα το 2026.

«Η απόφαση ελήφθη μετά από ενδελεχή ανάλυση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της ΔΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΡΟΚ (Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή) δεν περιλαμβάνει πλέον στα μέλη της καμία περιφερειακή αθλητική οργάνωση σε εδάφη που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) της Ουκρανίας», ανέφερε η ΔΟΕ σε δήλωσή της.

H ΔΟΕ είχε δηλώσει το 2023 ότι η αναγνώριση από τη Ρωσία περιφερειακών Ολυμπιακών Συμβουλίων σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας παραβίαζε τον Ολυμπιακό Χάρτη και την εδαφική ακεραιότητα της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας.

Advertisement

Την Τρίτη ανέφερε: «Η ROC επιβεβαίωσε ότι δεν διεξάγει, ούτε πρόκειται να διεξάγει, οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της ROC σε αυτές τις περιοχές και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο».

Τα σκάνδαλα ντόπινγκ

Εκτός από τον αποκλεισμό της Ρωσίας λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία, η επιστροφή των αθλητών της στους αγώνες συμβαίνει με φόντο ένα από τα πιο μεγάλα σκάνδαλα ντόπινγκ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η χώρα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το 2015, όταν μια έκθεση που ανατέθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ (WADA) αποκάλυψε στοιχεία συστηματικής χρήσης ντόπινγκ στον ρωσικό στίβο, ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε κρατικά υποκινούμενη συγκάλυψη γύρω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι το 2014.

Advertisement

Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη συμμετοχή υπό τη σημαία της σε αρκετούς επόμενους Αγώνες, με πολλούς αθλητές να γίνονται δεκτοί μόνο ως ουδέτεροι, ενώ η WADA επέβαλε τετραετή απαγόρευση το 2019, αφού διαπιστώθηκε ότι η Μόσχα είχε παραποιήσει εργαστηριακά δεδομένα — μια κύρωση που αργότερα μειώθηκε σε δύο χρόνια από το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα αρνηθεί την ύπαρξη κρατικά υποστηριζόμενου προγράμματος ντόπινγκ.

«Ζητούμε να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθούν επαρκείς έλεγχοι στους Ρώσους αθλητές που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες του Λος Άντζελες 2028», δήλωσε η Κόβεντρι.

Advertisement