Ο Ολυμπιακός (16-8) μπορεί να «καρδιοχτύπησε» στην τρίτη περίοδο, όπου η Μπαρτσελόνα (16-9) πέρασε μπροστά, αλλά είχε σε μεγάλο βράδυ τον «πύργο» Ταϊρίκ Τζόουνς (16π.) ο οποίος έκανε την καλύτερή του εμφάνιση με την φανέλα των «ερυθρόλευκων» και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Παρόλα αυτά, το μεγάλο τρίποντο του Ντόρσει (17π.) στο φινάλε, που ξεσήκωσε το ΣΕΦ δεν ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό να ανακτήσει την διαφορά που είχε χάσει στην Βαρκελώνη.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, παίκτες και κόσμος που βρέθηκαν στο ΣΕΦ τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στην Ρουμανία, μετά την αιματηρή σύγκρουση του βαν που επέβαιναν με διερχόμενη νταλίκα, ενώ ταξίδευαν στην Γαλλία για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση του «Δικέφαλου του Βορρά» με την Λυών.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός με «μπροστάρη»τον Βεζένκοφ (7π.) ήταν επιβλητικός στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και προηγήθηκε γρήγορα (11-2), αναγκάζοντας τον Τσάβι Πασκουάλ να καλέσει τάιμ άουτ, ξεσηκώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους φίλους των Πειραιωτών. Στην συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» ξεχύθηκαν στον αιφνιδιασμό με τον Γουόρντ, ενώ ο νεοεισελθέντας Τζόουνς μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και έδωσε την ασίστ στον Ντόρσει για το +11 (18-7).

«Χαμός» στο ΣΕΦ με την είσοδο Τζόζεφ – Στο +15 ο Ολυμπιακός

Ολόκληρο το ΣΕΦ σηκώθηκε «στο πόδι» όταν εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ο Κόρι Τζόζεφ, με τον Καναδό άσο του Ολυμπιακού να μπαίνει με το «καλημέρα» στο κλίμα της Euroleague, μόλις λίγες μέρες μετά την ανακοίνωσή του από τους Πειραιώτες. Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός συνέχισε στο ίδιο υψηλό τέμπο, ο Ντόρσει (5π.) σκόραρε στο coast to coast, ενώ ο Γουορντ μετά από κλέψιμο έτρεξε στον αιφνιδιασμό και έκανε το +15 (25-10, 9′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός συντήρησε την διαφορά που είχε αποκτήσει νωρίτερα. Ο Τζόουνς (6π.) με κλέψιμο μετά την επαναφορά της Μπαρτσελόνα πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Σενγκέλια και κάρφωσε εντυπωσιακά, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, δημιούργησε χώρο κοντά στο καλάθι και σκόραρε ξανά (40-26, 16′).

Κατάρρευση στην τρίτη περίοδο – Προβάδισμα η Μπαρτσελόνα

Στην τρίτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με ένα γρήγορο σερί 9-0, ισοφαρίζοντας μετά το καλάθι του Βέσελι (8π.) μέσα σε μόλις τρία λεπτά (46-46). Ο Ολυμπιακός απάντησε με Ντόρσει και Βεζένκοφ (54-46), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι εγκλώβισαν τις επιθέσεις των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα και προηγήθηκαν μετά το τρίποντο του Κλάϊμπερν (56-58, 28′). Η Μπαρτσελόνα έκλεισε την περίοδο με διαφορά ασφαλείας (59-64), την ώρα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βρει με τίποτα λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Μπροστά και πάλι με Ντόρσει, Βεζένκοφ – «Οδοστρωτήρας» Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε το +8

Αυτοί οι δύο ήταν και οι σημαντικότερες απειλές για την άμυνα της Μπαρτσελόνα. Πρώτα ο Ντόρσει (12π.) με ένα δύσκολο καλάθι – που ζήτησε και φάουλ το οποίο δεν δόθηκε – ο Ολυμπιακός μείωσε το σκορ, ενώ ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο (3/4), βάζοντας την ομάδα του μπροστά μετά από ώρα (68-66, 33′).

Advertisement

Ο Φουρνιέ φορτώθηκε νωρίς με τέταρτο φάουλ, ωστόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού κράτησε στον αγώνα τον Γάλλο και δικαιώθηκε, καθώς έβγαλε άμυνες και σκόραρε κάτω από το καλάθι, κάνοντας το +6 για την ομάδα του (74-68). Με ασίστ του Φουρνιέ, ο «οδοστρωτήρας» Τζόουνς (13π.) ερχόμενος από τον κεντρικό διάδρομο κάρφωσε εντυπωσιακά, διευρύνοντας περισσότερο την διαφορά στα δύο λεπτά πριν το τέλος.

Ο απίθανος Ντόρσει ευστόχησε σε ένα εντυπωσιακό τρίποντο στο φινάλε, έχοντας κρεμασμένους πάνω του δύο παίκτες της Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Βέσελι ευστόχησε και εκείνος στα 0.7 πριν το τέλος, με αποτέλεσμα η ομάδα του να μην απωλέσει την διαφορά (98-85) με την οποία είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό στην Βαρκελώνη.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-73

Advertisement

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 3, Γουόρντ 8, Βεζένκοφ 20, Ντόρσει 17, Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 8, Τζόζεφ 2, Μακίσικ 5, Τζόουνς 16, Φουρνιέ 6

Μπαρτσελόνα: (Τσάβι Πασκουάλ) Πάντερ 15, Μάρκος, Νόρις 3, Βέσελι 12, Μπριθουέλα 14, Σατοράνσκι 5, Ερναγκόμεζ, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν 14, Σενγκέλια 12, Πάρα

Advertisement