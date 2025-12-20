Ο Ολυμπιακός αν και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, δεν βρήκε το πολυπόθητο δεύτερο γκολ που έψαχνε και η Κηφισιά, με σκόρερ τον Παντελίδη φεύγει από το Γ. Καραϊσκάκης με το ισόπαλο 1-1 για την 15η αγωνιστική της Super League που την κρατάει σε τροχιά playoff. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με το πέναλτι του Ταρέμι στο 19′, ωστόσο ο η Κηφισιά απάντησε άμεσα με το ωραίο γκολ του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, προσπαθώντας να βρει τους κατάλληλους χώρους για να απειλήσει την Κηφισιά. Παρόλα αυτά, η πρώτη ευκαιρία ανήκε στους φιλοξενούμενους, όταν ο Τετέι έδωσε ωραία στον Εμπό και εκείνος σούταρε από διαγώνια θέση, με την μπάλα να περνάει άουτ (8′).

Στο 17′ ο Ολυμπιακός εκτέλεσε γρήγορα το κερδισμένο φάουλ του Ορτέγκα από τον Παντελίδη, με την μπάλα να φτάνει στον Ταρέμι, που έτρεξε στην μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς και ανατράπηκε από τον Πέτκοφ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει κατευθείαν την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο ίδιος ο Ταρέμι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ραμίζερ, κάνοντας το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (19′).

Άμεση ισοφάριση με Παντελίδη

Η ιδιαίτερα επικίνδυνη κατά το ξεκίνημα Κηφισιά, βρήκε άμεσα το γκολ της ισοφάρισης, με τον Παντελίδη να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, να δέχεται την ωραία πάσα από τον Πόμπο και με εξαιρετικό πλασέ να κερδίζει τον Τζολάκη, κάνοντας το 1-1 (23′).

Στην συνέχεια, ο Ολυμπιακός πίεσε την Κηφισιά και ο Στρεφέτσα έχασε μεγάλη ευκαιρία, βγαίνοντας στην αντεπίθεση, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε υπό καλές προυποθέσεις πέρασε δίπλα από την εστία του Ραμίρεζ. Στο 44′ ο Στρεφέτσα έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, μετά την ωραία σέντρα του Ορτέγκα και το γύρισμα του Γιάρεμτσουκ, ωστόσο το σουτ που δοκίμασε από πλάγια θέση πέρασε και πάλι άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να προσπαθεί προκειμένου να βρει το δεύτερο γκολ, ωστόσο τόσο ο Ταρέμι, όσο και ο Ροντινέι, που σούταρε δυνατά λίγο έξω από την περιοχή του Ραμίρεζ, δεν κατάφεραν να σκοράρουν (58′).

Μεγάλη ευκαιρία με Τσικίνιο ο Ολυμπιακός

Από το 60′ και μετά ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του ψάχνοντας το πολυπόθητο γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα. Στο 66′ ο Ρέτσος έψαξε τον Γιάρεμτσουκ και η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο, αλλά το σουτ που επιχείρησε έξω από την περιοχή πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Ραμίρεζ.

Στο 75′ ο Γιάρεμτσκουκ δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή της Κηφισιάς, με τον Ραμίρεζ να μπλοκάρει δύσκολα σε δεύτερο χρόνο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ουκρανός δέχτηκε την πάσα, μετά την ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Ταρέμι και Τσικίνιο, ωστόσο ο Ραμίρεζ μπλόκαρε ξανά την μπάλα, σε μία ακόμα ευκαιρία των Πειραιωτών στον αγώνα (78′).

Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς σταμάτησε ξανά τον Γιάρεμτσουκ μετά το γύρισμα του Μαρτίνς, με τον Ουκρανό να προσπαθεί να κρεμάσει τον Ραμίρεζ από καλή θέση, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα (85′). Στην συνέχεια επικράτησε μεγάλη ένταση, καθώς ο Ραμίρεζ βρέθηκε πεσμένος στο γήπεδο λόγω τραυματισμού και οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» του ζήτησαν τον λόγο, καθώς θεώρησαν ότι το έκανε εσκεμμένα για να καθυστερήσει.

Ο τέταρτος διαιτητής έδειξε 11 λεπτά καθυστερήσεων εξαιτίας όσων προηγήθηκαν στο Γ. Καραϊσκάκης, ενώ στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου, ο διαιτητής της αναμέτρησης έστειλε τον Παντελίδη στα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά το τράβηγμα στον Μπιανκόν.

Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νασιμέντο δοκίμασε ένα αδύναμο σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Ραμίρεζ. Στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ποκόρνι έδιωξε τελευταία στιγμή σε κόρνερ πριν φτάσει η μπάλα στον Ταρέμι, στην μικρή περιοχή της Κηφισιάς. Τελικά, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει το δεύτερο γκολ που έψαξε και η Κηφισιά με πρωταγωνιστή τον Ραμίρεζ και σκόρερ τον Παντελίδη πήρε έναν πολύτιμο βαθμό για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Ροντινέι, Πιρόλα (Μπιανκόν 62′), Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (Μαρτίνς 62′), Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ (Γιαζίτζι 86′)

Κηφισιά: (Σεμπαστιάν Λέτο) Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Μαιντάνα (Χουχούμης 77′), Πέρεζ, Εμπό (Τζίμας 69′), Παντελίδης, Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα (Βιγιαφάνιες 61′), Τετέη (Χριστόπουλος 77′)