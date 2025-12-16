Αρκετό καιρό πριν από την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, οι διοργανωτές του Pride στο Σιάτλ είχαν σχεδιάσει την έναρξη διάφορων εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη, για να τιμήσουν την LGBTQ+ κοινότητα. Ωστόσο, μια απρόσμενη έκπληξη, ένας αγώνας ανάμεσα σε Ιράν και Αίγυπτο, έρχεται να βάλει «φωτιά» στα σχέδιά τους.

Τόσο το Ιράν όσο και η Αίγυπτος έχουν εκφράσει ήδη την αντίθεσή τους για οποιαδήποτε εορταστική εκδήλωση της LGBTQ+ κοινότητας γύρω από το γήπεδο Lumen Field, όπου θα πραγματοποιηθεί η ποδοσφαιρική «μάχη» ανάμεσα στις δύο χώρες στις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Πρόκειται για δύο αρκετά συντηρητικές χώρες και στο Ιράν το να είναι κάποιος ομοφυλόφιλος συνιστά σοβαρό αδίκημα που επιφέρει ακόμα και την θανατική ποινή. Στην Αίγυπτο οι ποινές είναι σαφώς ελαφρύτερες. Βέβαια, άτομα που εντάσσονται στην εν λόγω κοινότητα μπορούν να διωχθούν ποινικά, εφόσον συντρέχουν λόγοι ηθικής.

REUTERS – Ιράν

Αντιδράσεις από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του Ιράν και της Αιγύπτου

Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των δύο χωρών, αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν για τις προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις έξω από το γήπεδο του Σιάτλ, την ώρα της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης για την φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο το Ιράν όσο και η Αίγυπτος απέστειλαν γραπτές επιστολές στην FIFA, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους για τα παραπάνω γεγονότα. Ίσως τις συγκεκριμένες εξελίξεις δεν μπορούσε να τις προβλέψει ούτε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν παρών την ώρα της κλήρωσης και μάλιστα παρέλαβε το βραβείο ειρήνης από Πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

REUTERS – Ντόναλντ Τραμπ

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις «αντιβαίνουν άμεσα στις πολιτισμικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αξίες της περιοχής, ιδίως στις αραβικές και ισλαμικές κοινωνίες», αναφέρεται στην επιστολή της Αιγύπτου προς την FIFA.

«Ενώ η FIFA έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον σεβασμού και φιλοξενίας για όλους τους οπαδούς και προκειμένου να διατηρηθεί το πνεύμα ενότητας και ειρήνης, είναι απαραίτητο να αποφευχθούν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτισμικές και θρησκευτικές ευαισθησίες μεταξύ των οπαδών που θα παρευρεθούν από τις δύο χώρες, την Αίγυπτο και το Ιράν, ειδικά δεδομένου ότι τέτοιες δραστηριότητες είναι πολιτισμικά και θρησκευτικά ασυμβίβαστες με τις δύο χώρες», τονίζεται στην επιστολή της Αιγύπτου», τονίζεται στην επιστολή.

Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Mehdi Taj, εξέφρασε επίσης την δυσαρέσκειά του μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, δηλώνοντας στο AP ότι θα φέρει το θέμα στο επόμενο συμβούλιο της FIFA.

REUTERS – Φωτογραφία Αρχείου, ο Μεχντί Ταρεμί, διεθνής με το Ιράν και ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Ελλάδα με την φανέλα του Ολυμπιακού

Τι απαντούν οι διοργανωτές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του cnn.com, η ιδέα ήταν να διοργανωθούν δραστηριότητες, όπως ένας διαγωνισμός τέχνης, που θα γιορτάζουν «τη δημιουργικότητα, την ένταξη και το ζωντανό πνεύμα της LGBTQ+ κοινότητας του Σιάτλ».

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για δραστηριότητες Pride εντός του σταδίου, το οποίο θα τελεί υπό τον έλεγχο της FIFA, αλλά το Seattle World Cup 26 (SeattleFWC26) αναφέρει ότι τα σχέδια αφορούν το εξωτερικό του σταδίου και ολόκληρη την πόλη, τονίζεται στο εν λόγω δημοσίευμα.

REUTERS

Παρόλα αυτά, εντύπωση προκαλεί ότι μετά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την ανακοίνωση του προγράμματος, η FIFA αποφάσισε ότι ο αγώνας ανάμεσα σε Αίγυπτο και Ιράν θα διεξαχθεί κανονικά στο Σιάτλ, την ώρα που οι αντίπαλοί τους στο γκρουπ, το Βέλγιο και η Νέα Ζηλανδία θα παίξουν στο Βανκούβερ.

Η Hana Tadesse, αντιπρόεδρος επικοινωνίας της SeattleFWC26 δήλωσε στο cnn.com ότι «το ποδόσφαιρο έχει τη μοναδική δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους πέρα από τα σύνορα, τις κουλτούρες και τις πεποιθήσεις».

Ένας διοργανωτής της εκδήλωσης, μέσα από ανακοίνωση στον λογαριασμό του στο Facebook ανέφερε ότι αυτή «θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για να αναδειχθεί το πόσο φιλόξενο είναι το Σιάτλ προς όλους τους ανθρώπους».

Το παράδειγμα του Κατάρ

Στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, όπου θριάμβευσε η Αργεντινή, στο πρώτο Μουντιάλ που κατακτά ο Λιονέλ Μέσι, η FIFA προέτρεψε τους επισκέπτες να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στις αξίες της χώρας.

Στο Παγκόσμιο του Κατάρ, η FIFA είχε προειδοποιήσει επίσης με αθλητικές κυρώσεις στους αρχηγούς που επέλεγαν να φορέσουν περιβραχιόνια με το περιεχόμενο «OneLove» στο πλαίσιο εκστρατείας για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Τώρα, μένει να φανεί εάν η FIFA κάνει κάτι ανάλογο και στην περίπτωση του ερχόμενου Μουντιάλ ή αν θα βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το ενδεχόμενο μεταφοράς του αγώνα ανάμεσα σε Ιράν και Αίγυπτο σε άλλη πόλη.

(Με πληροφορίες από cnn.com)

