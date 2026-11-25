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Παρά το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων στο πέμπτο λεπτό, η ελληνική ομάδα κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε την ανατροπή.

Ο Σούβλατζης σημείωσε δύο τέρματα, ενώ ο Καραγγέλης συνέβαλε καθοριστικά με ένα γκολ και δύο ασίστ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Αργυρίου, ολοκληρώνοντας το απόλυτο των τριών νικών για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση.

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Τί κι αν η πρόκριση ήταν εξασφαλισμένη! Αυτή η ομάδα δεν σταματά να παίζει υπέροχο ποδόσφαιρο. Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο β’ ημίχρονο του αγώνα με τη διοργανώτρια χώρα, το Κατάρ, η Εθνική Παίδων ανέτρεψε το 0-1, νίκησε με το εντυπωσιακό 4-1 και πέρασε ως πρώτη του ομίλου της στους 32 του Μουντιάλ U17 με 3 στα 3. Δύο γκολ ο Σούβλατζης, δύο ασίστ κι ένα γκολ ο Καραγγέλης σε 26′ λεπτά συμμετοχής. Ο Αργυρίου το άλλο τέρμα της Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν πολύ νωρίς στο ματς, μόλις στο 5′, με ωραίο, δυνατό σουτ του Έιμαν που έστειλε την μπάλα στο “γάμα” της εστίας του Γείτονα.

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Στη συνέχεια η Εθνική προσπάθησε για την ισοφάριση και είχε την πρώτη σημαντική ευκαιρία με την κοντινή προβολή του Σούβλατζη από ωραία σέντρα του Χαλδέζου να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ στο 25′.

Η Ελλάδα είχε μία ακόμη σημαντική στιγμή στο 36′ με τον Αργυρίου που κοντρόλαρε ωραία στο ύψος του πέναλτι και σούταρε γυρίζοντας το σώμα του, αλλά ο γκολκίπερ του Κατάρ, Μωχάμεντ Μπάκρι, απέκρουσε σε κόρνερ.

Το Κατάρ προσπάθησε να απειλήσει με αντεπιθέσεις και είχε 1-2 καλές στιγμές, ωστόσο δεν ήταν κλασσικές ευκαιρίες για γκολ.

Η Ελλάδα μπήκε στο β’ μέρος με διάθεση να πιέσει για την ισοφάριση και τα κατάφερε πολύ γρήγορα, στο 48′, με υπέροχη ενέργεια του Σούβλατζη, που υποδέχτηκε τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι, ελευθερώθηκε με ωραία προσποίηση και πλάσαρε εύστοχα.

Και αφού στο 61′ ο Μπάκρι απέκρουσε με ωραία εκτίναξη το δυνατό σου του Μπινιάρη, ήρθαν δύο ακόμη γκολ για την Εθνική, σε ένα διάστημα που κυριάρχησε απόλυτα. Αρχικά με τον Αργυρίου στο 67′ που αξιοποίησε την ασίστ του Καραγγέλη, ο οποίος είχε περάσει στο ματς δύο λεπτά νωρίτερα και σκόραρε με κοντινή κεφαλιά και στο 69′ με τον Καραγγέλη αυτή τη φορά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με πλασέ, ύστερα από υπέροχο ελιγμό.

Μάλιστα, στο 86′ ο Καραγγέλης πέρασε άλλη μία ασίστ από αριστερά, για να πετύχει ο Σούβλατζης το δεύτερο δικό του γκολ στο ματς (και τρίτο στο τουρνουά) με μονοκόμματο πλασέ, για το τελικό 4-1.

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Κατάρ: Μπάκρι, Εσπαρτζαρίζα, Άντναν (84′ Ελτούμ), Νταράνι, Νασίρ, Καλίλ (53′ Φατί), Αμπουελκομσάν, Άιμαν (71′ Ρουστόμ), Μπενιάλτα, Αλχάιρι (46′ Σοριακαμπρέρα), Εζάτ 71′ Εντιαγέ).

Ελλάδα: Γείτονας, Χαλδέζος (76′ Βασιλειάδης), Πουλόπουλος, Τσίγκας (76′ Κώστογλου), Ψυρούκης, Μπινιάρης (82′ Νεμπής), Παπαδάκης, Μπαϊραμίδης (66′ Νέτο), Παπασαραφιανός (65′ Καραγγέλης), Σούβλατζης, Αργυρίου.

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