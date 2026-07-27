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Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, οι παίκτες της εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών γιόρτασαν τη μεγάλη τους επιτυχία σε ελληνική ταβέρνα στο Σίδνεϊ.

Οι διεθνείς απόλαυσαν τη βραδιά τραγουδώντας και χορεύοντας σε γνωστό μαγαζί της αυστραλιανής πόλης, πανηγυρίζοντας με τον δικό τους τρόπο τη σπουδαία διάκριση.

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Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε ιστορία στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο World Cup, μετά τη συγκλονιστική νίκη με 15-14 απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό.



