Ο Ολυμπιακός (17-9) δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο ΣΕΦ, ήταν επιβλητικός και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Βίρτους Μπολόνια (12-15) για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ιταλοί το «πάλεψαν» για περίπου ένα δεκάλεπτο, ωστόσο από την δεύτερη περίοδο και έπειτα έμοιαζαν να έχουν εγκαταλείψει το παιχνίδι, με τους «ερυθρόλευκους» να αποδεικνύονται κλάσεις ανώτεροι.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, παίκτες των δύο ομάδων, το προπονητικό επιτελείο των Πειραιωτών και οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, τίμησαν την μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, αφήνοντας τριαντάφυλλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο νωρίτερα, ο κόσμος του Ολυμπιακού επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα, δείχνοντας έμπρακτα την στήριξή του μετά το φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο του Παναθηναϊκού στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας με την Ντουμπάι και είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Το παιχνίδι:

Η Βίρτους Μπολόνια μπήκε αρκετά καλά στην αναμέτρηση και είχε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Τόσο ο Τζάλοου (9π.) όσο και ο Έντουαρντς έδιναν λύσεις στο σκοράρισμα, ενώ από την άλλη μεριά, ο Βεζένκοφ (8π.) είχε ένα εξίσου δυνατό ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ από την περιφέρεια στα επόμενα λεπτά με τον Ντόρσει (2/3 τρίποντα), ενώ χάρη στο νέο καλάθι του Βεζένκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά (24-23).

Έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, στο +23 ο Ολυμπιακός

Στην δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός έκανε κυριολεκτικά ότι ήθελε στο παρκέ. Ο Βεζένκοφ (15π.) συνέχισε από εκεί που το άφησε στο προηγούμενο δεκάλεπτο, ενώ στην εξίσωση μπήκαν και οι Φουρνιέ (2/2 τρίποντα), Τζόζεφ (6π.), οι οποίοι ευστόχησαν από την περιφέρεια στα σουτ που δοκίμασαν. Αρκετά θετικοί ήταν και οι σέντερ των Πειραιωτών, με τους Τζόουνς και Χολ να είναι κυρίαρχοι στα λεπτά που αγωνίστηκαν, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +27 (61-34, 19′).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός διατήρησε την διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Οι «ερυθρόλευκοι» έμοιαζαν απελευθερωμένοι, έπαιξαν ωραίο μπάσκετ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά την άψογη συνεργασία Βεζένκοφ-Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος σέντερ πέτυχε το καλάθι, κέρδισε το φάουλ και έκανε το +38 (80-42). Ο Ντόρσει (15π.) με ένα «τρελό» τρίποντο στην εκπνοή διαμόρφωσε το 89-50 της τρίτης περιόδου.

Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να διατηρούν την διαφορά, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Όμηρο Νετζήπογλου, ο οποίος αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν τελικά αρκετά εύκολα της Βίρτους Μπολόνια και επέστρεψαν στις νίκες, μετά από το παιχνίδι με την Ντουμπάι όπου έχασαν στην παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 89-50, 109-77

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 5, Γουόρντ 7, Βεζένκοφ 20, Νετζήπογλου, Ντόρσει 18, Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 7, Τζόσεφ 8, Χολ 5, Μακίσικ 10, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 11

Βίρτους Μπολόνια: (Ντούσκο Ιβάνοβιτς) Βιλντόσα 4, Έντουαρτς 11, Νιάνγκ, Σμάιλαγκιτς 7, Άλστον 16, Χάκετ 14, Φεράρι 2, Ντιαρά 4, Τζάλοου 13, Ακελε 6