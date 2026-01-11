Η Αρίνα Σαμπαλένκα υπερασπίστηκε τον τίτλο της και κατέκτησε το 22ο τρόπαιο WTA, στον τελικό που διεξήχθη στο Μπρισμπέιν. Η Λευκορωσίδα τενίστρια δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην Μάρτα Κόστιουκ, την οποία κέρδισε με 2-0 σετ.

Ο συγκεκριμένος τίτλος θεωρείται ιδανική προετοιμασία για το Australian Open, που ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη, με τη Σαμπαλένκα να στοχεύει στην τρίτη κατάκτηση της καριέρας της μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Η… πρόταση γάμου

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη συζήτηση προκάλεσε μια απρόσμενη στιγμή κατά την απονομή των βραβείων.

Η Λευκορωσίδα είπε συγκεκριμένα: «Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον σύντροφο μου και ελπίζω σε λίγο καιρό να τον αποκαλώ αλλιώς». Η κάμερα έδειξε αμέσως τον αγαπημένο της Γιώργο Φραγκούλη να γελάει, με τον οποίο είναι ζευγάρι εδώ και αρκετό καιρό και πιθανότατα θα παντρευτούν στο άμεσο μέλλον.