Στα τέλη Απριλίου 2026 έσκασε «βόμβα» στην Serie A με την είδηση ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές της Μίλαν και της Ίντερ εμπλέκονται σε ερωτικό σκάνδαλο και οργανώνουν πάρτι με escorts σε πολυτελή εστιατόρια και ξενοδοχεία του Μιλάνου, καθώς και σε βίλες στην Μύκονο.

Στο εν λόγω σκάνδαλο υπάρχουν αναφορές και για συμμετοχή γνωστού οδηγού της Formula 1 που φέρεται να ζήτησε από το παράνομο πρακτορείο μία κοπέλα επί πληρωμή. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το κύκλωμα αρχισε τις «μαζώξεις» με συνοδούς πολυτελείας από το 2019 και δρούσε κανονικά την περίοδο του covid όταν απαγορεύονταν οι συναθροίσεις εξαιτίας της πανδημίας.

Σε ένα από τα νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες στα social media, διακρίνεται ο πρώην αμυντικός της Μίλαν, Τεό Ερνάντεζ, που πλέον αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας για την Αλ Χιλάν, να είναι κεφάτος, έχοντας προηγουμένως εισπνεύσει αέριο γέλιου. Δίπλα του φαίνονται αρκετές νεαρές γυναίκες να χορεύουν και κάποιοι άνδρες να κάθονται στον καναπέ, έχοντας στο στόμα μερικά μπαλόνια.

Ο Τεό Ερναντέζ φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα αυτο, λειτουργώντας ως ο εγκέφαλος των συγκεντρώσεων και των πάρτι. Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως είχε αγοράσει ειδικό βαν για τη μεταφορά των καλεσμένων του πάρτι και να οργάνωνε τις υπηρεσίες των συνοδών πολυτελείας για τους συμπαίκτες του.

Στη λίστα των παρευρισκομένων περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα όπως οι Τονάλι, Λεάο, Ντοναρούμα, Μπραχίμ Ντίαζ, ακόμα και ο Ιμπραΐμοβιτς. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Κορόνα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μια μαρτυρία πως οδηγός του γκρουπ προέτρεπε τον Ερνάντεζ να σταματήσει τη χρήση αερίου, υπενθυμίζοντάς του πως είχε αγώνα την επόμενη μέρα.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado "gás do riso", na companhia de "modelos" de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026