Αίσθηση προκαλεί η είδηση που μετέδωσαν τα ΜΜΕ της Σερβίας το πρώι της Πέμπτης αναφορικά με τη σύλληψξη του διαιτητή της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς, στο σπίτι του οποίου η αστυνομία βρήκε το ποσό των 250.000 ευρώ.

Ο 39χρονος, διαιτητής στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ και την ABA Liga, σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση RTS και το Blic. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ελέγχονται για βαριά αδικήματα.

Τα άτομα που έχουν συλληφθεί κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίες και τουλάχιστον τρεις απόπειρες.

Σύμφωνα με τo Blic, υπάρχει βάσιμη υποψία ότι τα μέλη της διαβόητης εγκληματικής ομάδας Vračarci, της οποίας οι δύο «εγκέφαλοι» βρίσκονται φυλακσιμένοι στη Γερμανία και στην Πορτογαλία, διέπραξαν δύο δολοφονίες (2018 και 2020), καθώς και άλλες τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας (2020-2021).