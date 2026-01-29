Αρκετά σοβαρά φαίνεται πως είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, με αρκετά γαλλικά μέσα ενημέρωσης να στέκονται στο «πάγωμα» πληρωμών και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ρωσικής καταγωγής πρόεδρος των Μονεγάσκων, Αλεκσέι Φεντορίτσεφ, εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής «Equipe» η ομάδα αναμένεται να αναληφθεί από το ίδιο το Πριγκιπάτο μέσα στις επόμενες μέρες, προκειμένου να καλυφθούν τα επείγοντα έξοδα για όσο διάστημα χρειαστεί, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστεί και θα προετοιμαστεί η άφιξη ενός νέου μεγαλομετόχου.

Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Μονακό βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και ο πρόεδρος – «με το κεφάλι στον τοίχο και τις τσέπες άδειες». Ο μεγαλομέτοχος της ομάδας φαίνεται πως έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από χρέη, ενώ η Μονακό μοιάζει να έχει μπει σε ένα κλίμα «εσωστρέφειας», καθώς τα οικονομικά του συλλόγου δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, γεγονός που επηρεάζει ακόμα και τις πληρωμές των παικτών.

Διάψευση από την διοίκηση της Μονακό – «Ο σύλλογος είναι λειτουργικός»

Η ομάδα του Σπανούλη διέψευσε τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόνισε ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε μεταβατική φάση και πρόσθεσε ότι οι πάντες «εργάζονται ενεργά για να βρουν μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο».

Η ανακοίνωση της Μονακό:

«Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δομημένη μεταβατική φάση. Ο σύλλογος είναι σταθερός σε λειτουργικό επίπεδο και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πλήρως εναρμονισμένα και εργάζονται ενεργά για να βρουν μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο.

Δεδομένης της ποιότητας, της δυναμικής και της στρατηγικής σημασίας του συλλόγου, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η φάση θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον. Η κυβέρνηση του Μονακό αναγνωρίζει την ισχυρή εικόνα και αξία του συλλόγου και επιβλέπει την κατάσταση για να διασφαλίσει ότι το μέλλον του θα παραμείνει τόσο ελπιδοφόρο όσο η πρόσφατη άνοδος της ομάδας».

Υπενθυμίζεται ότι η Μονακό πρωταγωνιστεί σταθερά τα τελευταία χρόνια στην Euroleague, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας στην regular season της διοργάνωσης και έχει βρεθεί δύο φορές στο Final-4, αποκλείοντας μάλιστα την περσινή σεζόν τον Ολυμπιακό από τα ημιτελικά.