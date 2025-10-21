Ο Ολυμπιακός στάθηκε αξιοπρεπώς για σχεδόν μία ώρα απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ωστόσο δύο αμφισβητούμενες αποφάσεις του διαιτητή Ουρς Σνάιντερ άλλαξαν τη ροή του αγώνα και οδήγησαν τους Πειραιώτες σε βαριά ήττα με 6-1 στο «Μοντζουίκ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να αιφνιδιάζει. Μόλις στα 19 δευτερόλεπτα, ο Ποντένσε δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Σέζνι με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αναγκάζοντας τον Πολωνό τερματοφύλακα να πραγματοποιήσει εντυπωσιακή απόκρουση. Η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα και στο 7’ πήρε το προβάδισμα, όταν ο Φερμίν Λόπεθ εκμεταλλεύτηκε ασταθή επέμβαση του Τζολάκη και από κοντά έγραψε το 1-0. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα των Καταλανών με όμορφο αριστερό πλασέ, ύστερα από εξαιρετική ενέργεια του Ντρο Φερνάντες.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο αποφασισμένος και βρήκε το πρώτο του γκολ στη φετινή διοργάνωση. Στο 54’, μετά από σέντρα του Ποντένσε, ο Ελ Κααμπί σηκώθηκε για κεφαλιά, όμως ο διαιτητής γύρισε τη φάση πίσω και έδωσε πέναλτι για χέρι του Έρικ Γκαρθία. Ο Μαροκινός εκτέλεσε εύστοχα και μείωσε σε 2-1, δίνοντας ελπίδα στους Πειραιώτες.

Δυστυχώς, δύο λεπτά αργότερα, όλα ανατράπηκαν. Ο Σαντιάγο Έσε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κασαδό, σε μία αμφισβητούμενη φάση, καθώς ο Αργεντινός φάνηκε να βρίσκει τον αντίπαλο πάνω στον βηματισμό του. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Στο 67’, μετά από παρέμβαση του VAR, ο Σνάιντερ υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα για υποτιθέμενο μαρκάρισμα του Τζολάκη στον Ράσφορντ, αν και ο Έλληνας γκολκίπερ είχε αποσύρει τα χέρια του. Ο Γιαμάλ εκτέλεσε εύστοχα για το 3-1 και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα, οι Καταλανοί μετέτρεψαν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Ράσφορντ στο 74’ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-1, ενώ ο εκπληκτικός Φερμίν Λόπεθ συμπλήρωσε χατ-τρικ με νέο δυνατό σουτ για το 5-1. Στα τελευταία λεπτά, η άμυνα του Ολυμπιακού κατέρρευσε και η Μπαρτσελόνα πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 6-1, σκορ που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Παρά το βαρύ αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έδειξε για πάνω από 50 λεπτά ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε έναν κολοσσό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Τζολάκης είχε αρκετές σωτήριες επεμβάσεις, ο Ποντένσε δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των Καταλανών, ενώ ο Ελ Κααμπί βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Ωστόσο, η αποβολή του Έσε και το αμφισβητούμενο πέναλτι έκριναν οριστικά την τύχη του αγώνα.

Οι Πειραιώτες, παρά την απογοήτευση, μπορούν να κρατήσουν τις θετικές στιγμές και να κοιτάξουν τη συνέχεια με αισιοδοξία, γνωρίζοντας ότι απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης έδειξαν χαρακτήρα και διάθεση. Το ταξίδι στη League Phase συνεχίζεται και ο Ολυμπιακός καλείται να διεκδικήσει βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια, έχοντας ως οδηγό την εμφάνιση των πρώτων 57 λεπτών στη Βαρκελώνη.