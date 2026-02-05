Σε πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (5/2) σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019. Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας, ενώ εργαζόταν στο εξωτερικό από το 2023 όταν και είχε αναλάβει την Αστόρια Μπίντγκοζ στην Πολωνία. Είχε καθίσει στον πάγκο και της Εθνικής Κατάρ από το 2023 έως το 2024.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 1965 στo Αθήνα, ο Σκουρτόπουλος έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες. Ακολούθησαν οι σταθμοί στο Αιγάλεω και τον ΟΦ Ηρακλείου προτού πάρει θέση στο τεχνιοκό επιτελείο της ΑΕΚ το 2000, ως βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και μετά του Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη.

Στην Ένωση, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε υπό την επίβλεψή του το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και στα πέντε χρόνια που βρέθηκε στους κιτρινόμαυρους πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002 και το Κύπελλο Ελλάδας το 2001.

Το 2005 ανέλαβε βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο και την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον Α.Ο. Αιγάλεω οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία και έμεινε μέχρι το 2009.

Η σεζόν 2009-2010 τον βρήκε στον Γ.Σ. Περιστερίου, ενώ το 2011-2012 στον Πανελλήνιο που έφτασε μέχρι τους “16” του EuroCup. Το 2012 δούλεψε στον Ίκαρο Καλλιθέας και το 2012-2013 στον Πανιώνιο, ενώ την επόμενη χρονιά ανλαβε τον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο.

Από το 2014 έως το 2016 ήταν προπονητής στον Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου, ενώ από τον Φεβρουάριο 2017 στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017–2018 ανέλαβε τον Γ.Σ.Λ. Φάρος. Παράλληλα, από το 2014 έως 2017 εργάστηκε σαν Assistant κόουτς στην Εθνική Ελλάδας Ανδρών στο πλευρό του Φώτη Κατσικάρη και μετά του Κώστα Μίσσα.

Τελευταίος σταθμός του στην Ελλάδα ήταν ο Ηρακλής, τον οποίο ανέλαβε το 2021.

Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου

Συγκλονισμένο το ελληνικό μπάσκετ, λέει «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

Η ΕΟΚ αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της στη μνήμη του του Θανάση Σκουρτόπολου.

Σε ανακοίνωσή της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αναφέρει τα εξής: «Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, “έφυγε” στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2».

Με τον τίτλο “Οδύνη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου” ο ΕΣΑΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας: “Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για τον αδόκητο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Εκφράζουν επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την συμπαράσταση τους προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Θα θυμόμαστε πάντα τον Θανάση Σκουρτόπουλο για την προσφορά όπως επίσης την αγάπη του στο μπάσκετ ως αθλητής και στην συνέχεια προπονητής και για τον προσηνή χαρακτήρα του”.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον Σκουρτόπουλο, γράφοντας “Καλό Ταξίδι στο Αιώνιο Φως, Θανάση”.

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για τον απρόσμενο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, σε ηλικία 60 ετών. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει”, ανέφεραν οι Πειραιώτες.

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου. Ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές”, ανέφεραν οι “πράσινοι” σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.



Ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα.



Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια… pic.twitter.com/79sg2QTzBA — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 5, 2026

“Η ΚΑΕ Μαρούσι Chery εκφράζει τη οδύνη της για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας. Η διαδρομή του στο ελληνικό μπάσκετ τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής αφήνει σε όλους την ανάμνηση ενός ακέραιου ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το άθλημα μας.

Τα λόγια είναι φτωχά. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι φίλε Θανάση…” ανέφερε η ΚΑΕ.

“Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola εκφράζει την θλίψη της για τον θάνατο του πρώην ομοσπονδιακού μας προπονητή, Θανάση Σκουρτόπουλου, ενός ανθρώπου με μακρά πορεία και προσφορά στο χώρο του μπάσκετ. Συλλυπητήρια στους οικείους του, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του” ανέφερε από μεριά της η πατρινή ΚΑΕ.

“Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…”, αναφέρει ο Ηρακλής, για έναν άνθρωπο που πέρασε από τον πάγκο του τα προηγούμενα χρόνια.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε για την αγάπη του για το μπάσκετ – Θερμά συλλυπητήρια

“Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος, που ξεχώρισε για την αγάπη του για το μπάσκετ, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του ως αθλητής και προπονητής”.

“Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson εκφράζει την οδύνη της για τον ξαφνικό θάνατο του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή, Θανάση Σκουρτόπουλου. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…”, αναφέρει σε ανάρτησή της η ομάδα της Θεσσαλονίκης.