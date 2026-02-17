Το Μαρούσι ήταν καλύτερο του Άρη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, άντεξε στην πίεση των παικτών του Μίλισιτς και πήρε μία τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, περιμένοντας τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Το παιχνίδι:

Το Μαρούσι μπήκε αρκετά δυνατά στο παιχνίδι με τον Κουζέλογλου (6π.) να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και να δίνει στην ομάδα του το προβάδισμα (11-4). Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα λεπτά, με τον Περάντες να ευστοχεί από την περιφέρεια, κάνοντας το +14 (22-8, 7′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Άρης αντέδρασε, έκανε επιμέρους σκορ 12-2 και με αυτόν τον τρόπο έριξε την διαφορά στο καλάθι, μετά τις εύστοχες βολές του Αντετοκούνμπο (24-22, 12′). Ο Έλληνας σέντερ ήταν σημαντική απειλή για την άμυνα του Αμαρουσίου στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης, το οποίο όμως έβγαλε ξανά αντίδραση και έκλεισε το ημίχρονο στο +10, μετά το τρίποντο του Γιαννόπουλου και την εύστοχη βολή του Κουζέλογλου (48-38).

Στην τρίτη περίοδο, ο Άρης είχε επιθετική πολυφωνία και βρήκε σημαντικές λύσεις από τους Νουά (12π.) και Χάρελ (8π.), ρίχνοντας εκ νέου την διαφορά (56-54, 25′). Παρόλα αυτά, οι παίκτες του Μίλισιτς δεν κατάφεραν να περάσουν μπροστά, ήταν άστοχοι και το Μαρούσι διατήρησε το προβάδισμα μέχρι και το τέλος του δεκαλέπτου (64-58).

Στην τέταρτη περίοδο, ο Άρης με διαδοχικά καλάθια έμεινε κοντά στο σκορ (70-66). Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Κουζέλογλου σκόραρε από κοντά, δίνοντας στην ομάδα του διαφορά ασφαλείας (72-67, 37′). Στην συνέχεια, Ντε Σόουζα και Καλαϊτζάκης έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στο Μαρούσι, σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο (76-67). Ο Έλληνας γκαρντ ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο λίγο πριν την λήξη, ενώ ακολούθως ευστόχησε σε δύο ελεύθερες βολές και έγινε ο παίκτης-«κλειδί» στην σπουδαία νίκη-πρόκριση για το Μαρούσι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Μαρούσι: (Ηλίας Παπαθεοδώρου) Παπαθανασίου 4, Μέικον, Τουλιάτος 3, Κινγκ 11, Καλαϊτζάκης 17, Γουίλιαμς 10, Κουζέλογλου 11, Ντε Σόουζα 16, Γιαννόπουλος 10, Περάντες 4

Άρης: (Ιγκορ Μίλισιτς) Μητρου-Λονγκ 12, Τζόουνς 13, Νουα 19, Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 1, Χάρελ 10, Άντζουσιτς 6, Αντετοκούνμπο 10, Κουλμπόκα 7