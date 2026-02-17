Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε ερασιτεχνική κατηγορία της τουρκικής Λίγκας στις 16 Φεβρουαρίου 2026 μεταξύ των ομάδων Darendespor και Hekimhan Belediyesi Girmanaspor.

Ο βοηθός διαιτητής Χακάν Μπασκίρτ ακύρωσε γκολ για οφσάιντ στο 87ο λεπτό, προκαλώντας την οργή των φιλάθλων. Ορισμένοι θεατές άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς το γήπεδο, και ένα παιδικό ποδήλατο τον χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας προσωρινή απώλεια συνείδησης και τραυματισμό στο φρύδι.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των διαιτητών στα γήπεδα της κατηγορίας.

*To περιστατικό αναπαράχθηκε από τουρκικά μέσα αλλά δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα συγκεκριμένη φωτογραφία.

Malatya Olay Tv…: Malatya Amatör liginde bugün oynanan Darende-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor maçında olaylar çıktı. Yan hakem yaralandı, karşılaşmayı orta hakem tatil etti. https://t.co/KSVbwuW68Y pic.twitter.com/lPKSRBGDwS — Ali ALADAĞ (@AliALADA2) February 15, 2026