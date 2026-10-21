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Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την αποκατάσταση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών και την άρση του μποϊκοτάζ που είχε επιβληθεί το 2020.

Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψαν την κίνηση αυτή, τονίζοντας ότι το μνημόνιο παραμένει άκυρο και δεν παράγει νόμιμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών.

Παράλληλα, η εξέλιξη προκαλεί ερωτήματα για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τις μελλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

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Η απόφαση του κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2026, να εγκρίνει το μνημόνιο θαλάσσιας οριοθέτησης με την Τουρκία αλλάζει τις πολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Η συμφωνία είχε υπογραφεί το 2019 από την Άγκυρα και την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης, αλλά επί χρόνια απορριπτόταν από την αντίπαλη ανατολική διοίκηση. Τώρα η Βεγγάζη μεταβάλλει στάση, ενώ Αθήνα και Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η συμφωνία δεν παράγει νόμιμα αποτελέσματα σε βάρος τρίτων κρατών.

Reuters: Η ανατροπή στις σχέσεις Άγκυρας και Βεγγάζης

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Το Reuters υπογραμμίζει ότι η απόφαση δεν είναι απλώς μια κοινοβουλευτική ψηφοφορία: σηματοδοτεί την αποκατάσταση σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης, παρότι η Άγκυρα είχε στηρίξει στρατιωτικά την αντίπαλη πλευρά κατά την επίθεση του Χαλίφα Χαφτάρ στην Τρίπολη. Το κοινοβούλιο ανέτρεψε και την απόφαση του 2020 για διακοπή πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία. Στην ανάλυση του πρακτορείου, η ενίσχυση των επαφών, οι τουρκικές επενδύσεις και οι αλλαγές στην ηγεσία του κοινοβουλίου συνθέτουν το παρασκήνιο της μεταστροφής.

Το Reuters μεταφέρει επίσης την εκτίμηση αναλυτών ότι η εξέλιξη μπορεί να διευκολύνει ακόμη μεγαλύτερη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην ανατολική Λιβύη. Πρόκειται για ενδεχόμενο που επισημαίνεται από ειδικούς, όχι για τετελεσμένη απόφαση.

Associated Press: Στο επίκεντρο τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών

Το Associated Press δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφωνία για τη χάραξη θαλάσσιων ζωνών. Καταγράφει ότι η Ελλάδα απορρίπτει το μνημόνιο επειδή θεωρεί πως παρακάμπτει τα δικαιώματα ελληνικών νησιών και ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν απέναντι ή παρακείμενες ακτές που να δικαιολογούν την επίμαχη οριοθέτηση. Υπενθυμίζει ακόμη τη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου του 2020 και τη σταθερή αντίθεση της Κύπρου.

Το πρακτορείο αναδεικνύει και μια περιφερειακή αντίφαση: η Αίγυπτος, που διατηρεί στενούς δεσμούς με το στρατόπεδο Χαφτάρ, βλέπει πλέον τους συμμάχους της στην ανατολική Λιβύη να υποστηρίζουν συμφωνία την οποία το Κάιρο έχει απορρίψει.

Al-Monitor: Ο Σαντάμ Χαφτάρ και η νέα γεωπολιτική συναλλαγή

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Η Ezgi Akin στο Al-Monitor προχωρεί πέρα από τη νομική διαμάχη. Παρουσιάζει την έγκριση ως σημαντικό στρατηγικό κέρδος για την Άγκυρα και συνδέει τη μετατόπιση με τις πολιτικές φιλοδοξίες του Σαντάμ Χαφτάρ, γιου του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών που φιλοξενεί, η αναζήτηση τουρκικής υποστήριξης ενδέχεται να επηρεάζει τους υπολογισμούς της λιβυκής ηγεσίας.

Η ουσία αυτής της ανάγνωσης είναι ότι το μνημόνιο αποτελεί ταυτόχρονα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας και στοιχείο εσωτερικών συσχετισμών εξουσίας στη Λιβύη.

Al Jazeera: Τέλος σε χρόνια αντιπαράθεσης

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Το Al Jazeera εστιάζει στο γεγονός ότι η έγκριση από το κοινοβούλιο που συνδέεται με τον Χαφτάρ τερματίζει χρόνια πολιτικής αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Επισημαίνει την ομόφωνη απόφαση για το μνημόνιο του 2019 και το πώς η μεταβολή της στάσης της ανατολικής πλευράς προσθέτει νέα διάσταση στην ήδη περίπλοκη λιβυκή κρίση.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν επιλύει τις αντιρρήσεις των άλλων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου ούτε ισοδυναμεί αυτομάτως με διεθνώς αποδεκτή οριοθέτηση.

Middle East Eye: Το στρατηγικό όφελος που βλέπει η Άγκυρα

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Το Middle East Eye εξετάζει την εξέλιξη υπό το πρίσμα της περιφερειακής ισχύος και περιγράφει την επικύρωση ως στρατηγικό όφελος για την Τουρκία έναντι της Ελλάδας. Συνδέει την απόφαση με τις ευρύτερες προσπάθειες χωρών της περιοχής να περιορίσουν ή να εξισορροπήσουν την τουρκική επιρροή στη Λιβύη. Η αξιολόγηση αυτή είναι η ερμηνεία του συγκεκριμένου μέσου και δεν αναιρεί τις ελληνικές και ευρωπαϊκές νομικές θέσεις.

Daily Sabah: Η τουρκική ανάγνωση της επικύρωσης

Η φιλοκυβερνητική τουρκική Daily Sabah παρουσιάζει την απόφαση ως ορόσημο στις σχέσεις Άγκυρας–Λιβύης. Προβάλλει ιδιαίτερα την άρση του πολιτικού μποϊκοτάζ του 2020 και το γεγονός ότι η Τουρκία έχει πλέον αναπτύξει σχέσεις και με τα δύο αντίπαλα κέντρα εξουσίας της χώρας. Αυτή η παρουσίαση φωτίζει το πώς επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την απόφαση η τουρκική πλευρά.

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Αθήνα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική θέση δεν αλλάζει

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Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η κοινοβουλευτική απόφαση δεν μεταβάλλει, κατά την ελληνική θέση, τον άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου. Η Αθήνα επιμένει ότι η γεωγραφία και το Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορούν να παρακαμφθούν με μονομερείς αποφάσεις. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε την αντίθεσή της στη συμφωνία και τη στήριξή της προς Ελλάδα και Κύπρο.

Για την Ελλάδα το πρακτικό διακύβευμα δεν περιορίζεται στις διπλωματικές δηλώσεις. Αφορά τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών νοτίως της Κρήτης, τον ενεργειακό σχεδιασμό και την ανάγκη συντονισμού με την Αίγυπτο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η πολιτική ενίσχυση του μνημονίου στο εσωτερικό της Λιβύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως αποδοχή του από τα κράτη που το αμφισβητούν.

Το συμπέρασμα από τη διεθνή κάλυψη

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Η κοινή διαπίστωση των διεθνών δημοσιευμάτων είναι η αλλαγή στρατοπέδων στη Λιβύη: μια διοίκηση που είχε απορρίψει την Τουρκία επιλέγει πλέον συνεννόηση μαζί της. Οι διαφορές βρίσκονται στην ερμηνεία: τα πρακτορεία δίνουν έμφαση στο γεγονός και στις αντιδράσεις, το Al-Monitor στις φιλοδοξίες της οικογένειας Χαφτάρ, ενώ τα τουρκικά μέσα στη διπλωματική αναβάθμιση της Άγκυρας. Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα είναι πώς αυτή η πολιτική μετατόπιση θα επηρεάσει τις πραγματικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγές – Διεθνή δημοσιεύματα

Reuters, 20/10/2026: [https://www.reuters.com/world/europe/eastern-libya-parliament-approves-maritime-deal-with-turkey-lifts-2020-boycott-2026-10-20/

Associated Press, 20/10/2026: https://apnews.com/article/c734515393b2eb9a9b66e69c21467831

Al-Monitor – Ezgi Akin, 20/10/2026: https://www.al-monitor.com/originals/2026/10/whats-stake-libyas-eastern-parliament-approves-turkey-maritime-deal

Al Jazeera, 20/10/2026: https://www.aljazeera.com/news/2026/10/20/eastern-libya-parliament-approves-maritime-deal-with-turkey-lifts-2020-boy

Middle East Eye, 20/10/2026: https://www.middleeasteye.net/news/turkey-secures-strategic-win-over-greece-eastern-libya-maritime-deal

Daily Sabah, 20/10/2026: https://www.dailysabah.com/politics/libya-ratifies-2019-maritime-deal-with-turkiye-in-landmark-move/news/amp