Υπάρχουν αγώνες που κερδίζονται, χάνονται ή ξεχνιούνται. Και υπάρχουν ντέρμπι που μένουν. Όχι επειδή κρίνουν πάντα τίτλους, αλλά επειδή κουβαλούν κάτι πολύ βαρύτερο από τρεις βαθμούς: πόλεις, γειτονιές, τάξεις, εποχές, πληγές, θριάμβους και οικογενειακές ιστορίες.

Η σημερινή ποδοσφαιρική Κυριακή μοιάζει με ημερολόγιο που άνοιξε ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται 17.30 τη Λίβερπουλ στο Old Trafford, σε ένα παιχνίδι που ακόμη και όταν δεν κρίνει πρωτάθλημα, μοιάζει να σταματά τον χρόνο. Στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα στις 19:00, ενώ στις 21:00 η Λεωφόρος ετοιμάζεται να ζήσει ένα ακόμη Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, το αθηναϊκό ντέρμπι που έχει μάθει να παίζεται με ένταση, λεπτομέρειες και μνήμη.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ: Τα 35 μίλια που έγιναν ποδοσφαιρικός πλανήτης

Η απόσταση ανάμεσα στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ δεν είναι μεγάλη. Περίπου 35 μίλια. Ποδοσφαιρικά, όμως, είναι μια άβυσσος γεμάτη τρόπαια, βιομηχανική περηφάνια, ταξικές αναφορές και δύο από τα πιο βαριά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το πρώτο τους ραντεβού έγινε στις 28 Απριλίου 1894, όταν η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 τη Newton Heath, όπως λεγόταν τότε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σκόρερ ήταν οι Gordon και Bradshaw, σε έναν αγώνα που δεν ήταν απλώς η αρχή μιας αντιπαλότητας, αλλά και μια μικρή προφητεία: από τότε, τίποτα ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν θα ήταν «απλώς παιχνίδι».

Αν υπάρχει ένα σκορ που στοιχειώνει ακόμη το ντέρμπι, αυτό είναι το 7-0 της Λίβερπουλ τον Μάρτιο του 2023 στο Anfield. Ήταν μια βραδιά που πέρασε αμέσως στην ιστορία ως η πιο βαριά ήττα της Γιουνάιτεντ στη συγκεκριμένη αντιπαλότητα στη σύγχρονη εποχή. Δύο γκολ ο Κόντι Γκάκπο, δύο ο Ντάργουιν Νούνιες, δύο ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ένα ο Ρομπέρτο Φιρμίνο: επτά γκολ, επτά μαχαιριές, μία φωτογραφία για πάντα.

Από την άλλη, η Γιουνάιτεντ έχει τη δική της μυθολογία: την εποχή του σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όταν το Old Trafford έγινε ξανά κέντρο εξουσίας στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Λίβερπουλ είχε τον Μπιλ Σάνκλι, τον Μπομπ Πέισλι, τον Κένι Νταλγκλίς και αργότερα τον Γιούργκεν Κλοπ. Η Γιουνάιτεντ είχε τον Ματ Μπάσμπι, τον Φέργκιουσον, τον Καντονά, τον Κιν, τον Γκιγκς, τον Ρούνεϊ, τον Ρονάλντο. Η Λίβερπουλ είχε τον Κίγκαν, τον Ρας, τον Τζέραρντ, τον Σουάρες, τον Σαλάχ.

Κι αν κάποιος ψάχνει το μυστικό αυτού του ντέρμπι, δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς. Βρίσκεται στο βλέμμα του Ρόι Κιν, στο συρτό πάθος του Στίβεν Τζέραρντ, στο χαμόγελο του Καντονά, στο κυνήγι του Σαλάχ, στα κόκκινα κασκόλ που μοιάζουν ίδια αλλά ποτέ δεν είναι.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Το αθηναϊκό ντέρμπι που δεν φωνάζει πάντα, αλλά πάντα καίει

Αν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι η πιο δηλωμένη σύγκρουση του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ είναι το ντέρμπι των λεπτών αποχρώσεων. Είναι Αθήνα εναντίον Αθήνας. Λεωφόρος, Νέα Φιλαδέλφεια, μνήμες προσφυγιάς, αστική παράδοση, τίτλοι, χαμένες ευκαιρίες, μεγάλοι σκόρερ και παιχνίδια που συχνά κρίθηκαν όχι από την ένταση, αλλά από μια στιγμή καθαρού ποδοσφαίρου.

Η πρώτη καταγεγραμμένη αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο συλλόγους αναφέρεται το 1924 στη Λεωφόρο, με τον Παναθηναϊκό να νικά την ΑΕΚ 1-0. Για την εποχή εκείνη, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν με ασφάλεια τον σκόρερ. Στην Α’ Εθνική, όμως, το πρώτο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ έγινε τη σεζόν 1959-60 και έληξε 2-2: για τον Παναθηναϊκό σκόραραν ο Παπαεμμανουήλ και ο Μπενάρδος, ενώ για την ΑΕΚ δύο φορές ο Δεμίρης.

Από εκεί και πέρα, το ντέρμπι γέμισε ονόματα που έγιναν σχεδόν οικογενειακά για τους φιλάθλους. Μίμης Δομάζος, Αντώνης Αντωνιάδης, Δημήτρης Σαραβάκος, Κριστόφ Βαζέχα, Γιώργος Καραγκούνης από τη μία. Μίμης Παπαϊωάννου, Θωμάς Μαύρος, Ντούσαν Μπάγεβιτς, Ντέμης Νικολαΐδης, Βασίλης Τσιάρτας, Νίκος Λυμπερόπουλος από την άλλη.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης είναι το μεγάλο «κανόνι» των ντέρμπι Παναθηναϊκού – ΑΕΚ στην ιστορία της Α’ Εθνικής, με δέκα γκολ. Ακολουθούν ο Ανδρέας Παπαεμμανουήλ με οκτώ και οι Μίμης Δομάζος και Δημήτρης Σαραβάκος με επτά.

Στα μεγάλα σκορ, υπάρχουν βραδιές που ακόμη συζητιούνται. Το 4-1 της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού τη σεζόν 1982-83, με χατ τρικ του Θωμά Μαύρου, είναι ένα από τα πιο δυνατά αποτυπώματα της «Ένωσης» στο ντέρμπι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει δικές του ευρείες νίκες, όπως το 4-0 της σεζόν 1990-91, μια βραδιά που έμεινε ως πράσινη υπενθύμιση δύναμης.

Οι προπονητές έβαλαν κι αυτοί τη σφραγίδα τους. Ο Φέρεντς Πούσκας στον Παναθηναϊκό της ευρωπαϊκής υπέρβασης. Ο Στέφαν Μπόμπεκ στην παλιά πράσινη σχολή. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ που έπαιζε ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Ο Φερνάντο Σάντος σε πιο σύγχρονες εποχές ισορροπίας και τακτικής. Το αθηναϊκό ντέρμπι δεν ήταν ποτέ μόνο πάθος. Ήταν και σκάκι.

Και σήμερα, στη Λεωφόρο, το βάρος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Όχι μόνο επειδή παίζουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Αλλά επειδή κάθε τέτοιο παιχνίδι στη Λεωφόρο κουβαλά κάτι από παλιό ελληνικό ποδόσφαιρο: τσιμέντο, φωνή, απόσταση αναπνοής και εκείνη την αίσθηση ότι η μπάλα μπορεί να ακουστεί πριν καν τη δεις.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η Τούμπα, ο Πειραιάς και μια κόντρα που δεν έμαθε ποτέ να χαμηλώνει

Υπάρχουν ντέρμπι που ξεκινούν από τη βαθμολογία. Το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ξεκινά από αλλού: από την αίσθηση ότι δεν παίζουν απλώς δύο ομάδες, αλλά δύο κόσμοι που κουβαλούν διαφορετικές αφηγήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες έγινε στις 9 Οκτωβρίου 1926, στο παλιό γήπεδο του Ηρακλή, με τον Ολυμπιακό να νικά τον ΠΑΟΚ 7-1. Το πρώτο επίσημο μεταξύ τους καταγράφεται την 1η Φεβρουαρίου 1931, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στο Πρωτάθλημα Ελλάδας. Για τους σκόρερ εκείνων των πολύ πρώιμων αγώνων, τα διαθέσιμα ανοιχτά αρχεία δεν δίνουν ενιαία και πλήρως τεκμηριωμένη εικόνα.

Αν υπάρχει ένα σκορ που δείχνει την ερυθρόλευκη υπεροχή σε μία βραδιά, είναι το 6-0 του Ολυμπιακού στις 3 Ιουνίου 1962. Ο Γιώργος Σιδέρης πέτυχε τέσσερα γκολ, ενώ τα άλλα δύο σημείωσε ο Στέλιος Ψύχος. Είναι η ευρύτερη εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ και μία από τις πιο βαριές σελίδες στην ιστορία του ζευγαριού.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, το 6-1 του 1987 στις Σέρρες παραμένει η δική του μεγάλη εκδίκηση, ένα σκορ που δεν είναι απλώς αποτέλεσμα αλλά σύνθημα. Εκείνη η βραδιά συμβολίζει όσα για τον ΠΑΟΚ δεν χωρούν σε στατιστικές: πείσμα, αντίδραση, ταυτότητα.

Οι μορφές είναι τεράστιες. Για τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Σιδέρης, ο Νίκος Αναστόπουλος, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Τζιοβάνι, ο Ριβάλντο, ο Ελ Αραμπί. Για τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κούδας, ο Σταύρος Σαράφης, ο Χρήστος Τερζανίδης, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Στους πάγκους, η ιστορία έχει επίσης βάρος. Ο Μάρτον Μπούκοβι, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ο Πέδρο Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό. Ο Λες Σάνον, ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Προπονητές διαφορετικών σχολών, αλλά όλοι με κάτι κοινό: κατάλαβαν ότι αυτό το ματς δεν το προσεγγίζεις σαν οποιοδήποτε άλλο.

Η Τούμπα ειδικά κάνει το παιχνίδι να μοιάζει με θεατρική σκηνή χωρίς απόσταση ασφαλείας. Δεν υπάρχει ουδέτερο βλέμμα. Υπάρχει μόνο ήχος, ένταση και εκείνη η αίσθηση ότι κάθε κόρνερ μπορεί να αλλάξει την ιστορία της βραδιάς.

Τα ντέρμπι ως εμπορική μνήμη

Αυτό που κάνει τη σημερινή ημέρα τόσο ελκυστική για τον αναγνώστη δεν είναι μόνο ότι παίζουν μεγάλοι σύλλογοι. Είναι ότι παίζουν οι ιστορίες τους. Η Γιουνάιτεντ και η Λίβερπουλ δεν κουβαλούν απλώς αγγλικούς τίτλους, αλλά δύο ποδοσφαιρικές αυτοκρατορίες. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν κουβαλούν απλώς αθηναϊκή αντιπαλότητα, αλλά διαφορετικές εκδοχές της ίδιας πόλης. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν κουβαλούν απλώς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά μια κόντρα που παίζεται πάντα με το θερμόμετρο στα κόκκινα.

Τα μεγάλα ντέρμπι δεν έχουν ανάγκη από υπερβολές. Τις κουβαλούν από μόνα τους. Στο πρώτο σφύριγμα, όλα τα παλιά σκορ ξαναμπαίνουν στο γήπεδο. Το 2-0 της Λίβερπουλ το 1894. Το 2-2 του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ το 1959-60. Το 7-1 του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ το 1926 και το 3-1 του πρώτου επίσημου το 1931. Τα χατ τρικ, οι τεσσάρες, οι εξάρες, οι αποβολές, οι ανατροπές, οι χαμένες ευκαιρίες.

Και κάπως έτσι, η μπάλα γίνεται μνήμη. Οι φανέλες γίνονται οικογενειακή κληρονομιά. Και τα ντέρμπι, ακόμη κι όταν τελειώνουν, δεν τελειώνουν ποτέ.