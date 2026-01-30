Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης για τα playoff του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν δημοσίευσε στα social media μία χιουμοριστική φωτογραφία, με αφορμή τη νέα συνάντηση με τον Ολυμπιακό για τα knock out της διοργάνωσης.

Η κλήρωση των playoffs του Champions League έφερε ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το 2-0 των Πειραιωτών για την 7η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Λεβερκούζεν έκανε ένα χιουμοριστικό ποστ χρησιμοποιώντας το γνωστό meme από το GTA και γράφοντας: «Τρία ματς με τον Ολυμπιακό πριν το GTA 6».

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη γερμανική ομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, στις 24 ή στις 25 Φεβρουαρίου στην Γερμανία.