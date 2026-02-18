Ένας εξαιρετικός Στέφανος Τσιτσιπάς, επιβλήθηκε 6-3, 6-4 του Ντανιίλ Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά ATP 500, που διεξάγεται στη Ντόχα.

Απέναντι στο Νο 11 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Έλληνας τενίστας έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης και πλέον περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του, που θα προκύψει από το ζευγάρι του επίσης Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 14), ο οποίος είναι και ο κάτοχος του τίτλου του Qatar Open, και του Ούγγρου Φάμπιαν Μάροσαν (Νο 48 στον κόσμο).

Οι δύο τενίστες δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν το σερβίς τους στα πρώτα γκέιμ του αγώνα και τελικά ήταν ο Τσιτσιπάς αυτός που έκανε το break και προηγήθηκε 4-2. Στη συνέχεια κράτησε εύκολα το σερβίς του και, παρά το γεγονός ότι έχασε διπλό σετ-μπολ στο 5-2, κατάφερε να φτάσει στο 6-3 και να κατακτήσει το πρώτο σετ. Ο «Στεφ» συνέχισε να είναι καλύτερος μέσα στο κορτ, έφτασε δύο φορές σε break point στο 5ο γκέιμ του δεύτερου σετ και τελικά έκανε το καθοριστικό break στο 7ο, για να πάρει «κεφάλι» με 4-3. Από κει και πέρα, αρκούσε να κρατήσει το σερβίς του και το έκανε με μεγάλη άνεση, επισφραγίζοντας τη σπουδαία νίκη του, την πρώτη επί του Μεντβέντεφ μετά από τρία και πλέον χρόνια (η τελευταία ήταν στα ATP Finals του 2022).