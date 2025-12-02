Το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Βόρεια Κορέα βιώνει ανεπανάληπτες στιγμές μετά την πρόσφατη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 και την επικράτηση με 3-0 στον τελικό κόντρα στην Ολλανδία.

Αυτή ήταν η τέταρτη κατάκτηση Μουντιάλ στις μικρές ηλικίες για την Βόρεια Κορέα, καθώς έχουν προηγηθεί ακόμη τρεις κατακτήσεις από τις ομάδες U20. Συνολικά, μόλις τρεις χώρες έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο στις μικρές ηλικίες: Η Βόρεια Κορεά, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Korea DPR secured their fourth #U17WWC title! 💪 pic.twitter.com/oJ6vSPiYYl — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 9, 2025

Κυρίαρχη η Βόρεια Κορέα στις μικρές ηλικίες

Ποιος είναι ο λόγος όμως που η Βόρεια Κορέα στις μικρές ηλικίες θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών; Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Deutsche Welle, «ο διεθνής αθλητισμός είναι ένας από τους λίγους τρόπους να επιδείξουν την κυριαρχία, την ύπαρξη και την ταυτότητά τους στην διεθνή κοινότητα. Οπότε αυτό το είδος επιτυχίας, είναι για αυτούς μία σημαντική ευκαιρία να δείξουν ότι μπορούν να κυματίσουν την σημαία τους μπροστά στο διεθνές κοινό», περιγράφει ο Δρ Τζουνγκ Γου Λι, λέκτορας Πολιτικής Αθλητισμού και Αναψυχής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

«Την ίδια στιγμή, σε εσωτερικό επίπεδο, η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως εργαλείο προπαγάνδας για να εξυμνήσει τους ηγέτες της και επίσης για να δείξει πόσο μεγάλη χώρα είναι», πρόσθεσε ο λέκτορας.

A record-setting victory! 🏆



Korea DPR have extended their own #U17WWC record, lifting the trophy for a fourth time. 👏 pic.twitter.com/X3AShRle50 — FIFA (@FIFAcom) November 10, 2025

Ο ρόλος του Κιμ Γιονγκ Ουν

Στο δημοσίευμα της Deutsche Welle αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το ποδόσφαιρο στην Βόρεια Κορέα είναι δημοφιλές, αλλά δεδομένου ότι το χάσμα για να φτάσει κάποιος στην κορυφή στο ανδρικό ποδόσφαιρο είναι πολύ δυσκολότερο σε σύγκριση με τις μικρές ηλικίες, οι ηγέτες της χώρας έδωσαν προτεραιότητα στο γυναικείο ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα στις ηλικίες κάτω των 20 ετών.

North Korea's triumph at the FIFA U-17 Women's World Cup is more than a football victory. Their win over the Netherlands defies off-field narratives and proves that football remains a beautiful game—one that unites in a world too often divided by politics and prejudice. pic.twitter.com/SUoGp1Nrb4

Σύμφωνα με τον Λι, «στο παιδικό ποδόσφαιρο νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές αθλητικές οργανώσεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην διασκέδαση παρά στο παιχνίδι. Αντίθετα, στην Βόρεια Κορέα, ακόμα και αν είσαι παιδί 13-14 ετών συμμετέχεις σε πολύ αυστηρά επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε στις μικρές ηλικίες να μπορείς να διαπρέψεις».

Γενικότερα όμως, από την δεκαετία του 1980, η χώρα επενδύει συστηματικά στο ποδόσφαιρο γυναικών, πολύ πριν αναπτυχθεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Νεαρές μαθήτριες εκπαιδεύονταν καταλλήλως, μέσω σχολικών προγραμμάτων, ενώ ακόμα και μέσα στον στρατό οι γυναίκες μπορούσαν να συμμετέχουν σε ομάδες ποδοσφαίρου, με όλα τα έξοδα να τα καλύπτει το κράτος.

Η πολιτική αυτή ενισχύθηκε με την άνοδο του Κιμ Γιονγκ Ουν στην εξουσία το 2011. Ο αυταρχικός ηγέτης υποστηρίζει ότι κάθε αθλητική νίκη συνιστά «ιερό καθήκον» των αθλητών προς την πατρίδα αλλά και προς τον ίδιο. Μάλιστα, στην πρόσφατη κατάκτηση του Μουντιάλ U17 από την Βόρεια Κορέα, οι αθλήτριες ευχαρίστησαν δημόσια τον Κιμ για όσα τους έχει προσφέρει.

Την ίδια στιγμή, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, σε μία κίνηση που ερμηνεύεται από πολλούς ως «απρόσμενη», επέτρεψε – με αυστηρότατους όρους – την μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων της αγγλικής Premier League στην χώρα.

Αυτή είναι ακόμα μία κίνηση στρατηγικής από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος επιδιώκει την μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων στην Βόρεια Κορέα, με τους δικούς τους όρους. Οι αγώνες της Premier League θα μεταδίδονται όχι σε πραγματικό χρόνο, αλλά κατόπιν επεξεργασίας και μοντάζ από τις κρατικές υπηρεσίες.

Κάθε αγγλικό μήνυμα ή πινακίδα από τα γήπεδα της Αγγλίας θα καλύπτεται με βορειοκορεατικά γραφικά, ενώ κάθε αναφορά στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θα αφαιρείται εντελώς από την μετάδοση. Μάλιστα, στους αγώνες της Μπρέντφορντ και της Γουλβς όπου αγωνίζονται οι Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές Κιμ Τζι-Σου και Χουάνγκ Χι-Τσαν, θα γίνεται ειδική επεξεργασία για να μην φαίνονται στα πλάνα.

(Με πληροφορίες από Deutsche Welle)