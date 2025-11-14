Στιγμιότυπο από τον πρόσφατο αγώνα της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League

Σε μία κίνηση που ερμηνεύεται από πολλούς ως «απρόσμενη» προχώρησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος επέτρεψε – με αυστηρότατους όρους – την μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων της αγγλικής Premier League στην χώρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο Κιμ ενέκρινε την μετάδοση αγώνων του αγγλικού πρωταθλήματος, όχι σε πραγματικό χρόνο, αλλά κατόπιν επεξεργασίας και μοντάζ από τις κρατικές υπηρεσίες.

Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 60 λεπτά, ενώ όλα τα πλάνα θα έχουν περάσει πρώτα από αυστηρό έλεγχο, προκειμένου να αποφεύγονται εξελίξεις οι οποίες κρίνονται δυσάρεστες κατά το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε αγγλικό μήνυμα ή πινακίδα από τα γήπεδα της Premier League θα καλύπτεται με βορειοκορεατικά γραφικά, ενώ κάθε αναφορά στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θα αφαιρείται πλήρως από την τηλεοπτική μετάδοση.

Μάλιστα, το ακόμα πιο εντυπωσιακό – αλλά όχι παράδοξο για το καθεστώς – είναι ότι στους αγώνες της Μπρέντφορντ και της Γουλβς, όπου αγωνίζονται οι Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές Κιμ Τζι-Σου και Χουάνγκ Χι-Τσαν, θα γίνεται ειδική επεξεργασία, προκειμένου οι παίκτες να μην φαίνονται στα πλάνα.

