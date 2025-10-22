Τα μηνύματα που δημοσίευσε η Μαρία Σάκκαρη στον λογαριασμό της στο Instagram

Η Μαρία Σάκκαρη ξέσπασε μέσω Instagram για τα μηνύματα που δέχεται από αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια χρονιά που δεν κατάφερε να πετύχει τους προσωπικούς της στόχους στο τένις και να φτάσει μακριά στις διοργανώσεις που συμμετείχε.

Η Ελληνίδα τενίστρια έλαβε μερικά υβριστικά σχόλια για τις φετινές της εμφανίσεις, τα οποία δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει δριμύτερη την επόμενη σεζόν.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σάκκαρη:

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μερικές λέξεις. Δεν υπάρχει αλήθεια κάτι να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά το παιχνίδι μου, κάθε τενίστας λαμβάνει τέτοια σχεδόν καθημερινά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχα μια ανταγωνιστική σεζόν, σίγουρα κατώτερη των προσδοκιών μου.

Δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς όταν βρίσκεσαι στο υψηλότερο επίπεδο για χρόνια. Δεν είμαι εκεί που θα ήθελα τώρα. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου και για τους θαυμαστές μου που εξακολουθούν να πιστεύουν σε μένα.

Δεν ήταν η σεζόν για την οποία ήλπιζα, αλλά καλά πράγματα έρχονται. Και σε όλους όσοι αμφιβάλλουν για εμένα, στόχος δεν είναι να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος, αλλά να αποδείξω ότι εγώ είμαι σωστή.

Θα σας δω το 2026».