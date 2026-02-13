Καλώς ή κακώς ζούμε στην Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων M.A.G.A., από τα Β.Π. Αθηνών, τα Χανιά και το Κιλκίς μέχρι την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και την παγωμένη (ΝΑΤΟϊκή και Δανέζικη!) μακρινή Γροιλανδία.

Η next big thing ”Make America Great Again” Barbie κα. Κίμπερλι Γκιλφόιλ δηλώνει και είναι 20-22 χρόνια φίλη με τον Πλανητάρχη, ενώ συνοδεύεται πάντα από τον κο. Φάνσι Τζέιμς, πασίγνωστο μαύρο, κουίρ στυλίστα και image maker. Από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων της ως Πρέσβης των Η.Π.Α. οικειοποιήθηκε τα μπουζούκια και τον λαμπερό κο. Κωνσταντίνο Αργυρό, φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της Vogue, οι δημόσιες εμφανίσεις της παίζουν σε όλα τα Μ.Μ.Ε. ως υπέρκομψες, ενώ έλαβε και μια από τις πιο τιμητικές διακρίσεις της εγχώριας σόουμπιζ: έγινε ήδη περσόνα του λατρεμένου κου. Τάκη Ζαχαράτου και μάλιστα σε live σύνδεση, σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης. Σατίριζε τα μαλλιά της, την ελληνοαμερικανική προφορά της κλπ.

Advertisement

Advertisement

Επί του παρόντος, δεν μας έχει δείξει αυτήν την πλευρά, μόνο το love-bombing για τις ομορφιές της Αθήνας και της Θεσσαλλονίκης. Εξαιρετική και η Ντοκιμαντερική Ταινία με την κα. Μελάνια Τραμπ. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί που όντως η Κυβέρνηση Ντ. Τραμπ νομοθετεί και κυριαρχεί μια άλλη M.A.G.A. Barbie, η κα. Νίκι Μινάζ, ενώνει τη φωνή της με εκείνη της χήρας του Τσάρλι Κερκ σε ένα φαντασμαγορικό σόου πένθους. Απευθυνόμενη στο νεανικό κοινό Ρεπουμπλικάνων που τη χειροκροτούν με πάθος και μανία.

Η Sydney Bernice Sweeney ξεκαθαρίζει ότι δεν συσχετίζει τον εαυτό της με το παρατσούκλι MAGA Barbie, το οποίο της αποδόθηκε από μερίδα χρηστών του διαδικτύου μετά τη διαφήμισή της για την American Eagle Outfitters με τίτλο ”Great Jeans”, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο. Η καμπάνια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με ορισμένους να τη χαρακτηρίζουν ακόμη και για… νεο-ναζιστική προπαγάνδα (!!!), υποστηρίζοντας ότι εξυμνεί τα ξανθά μαλλιά, τα καλά γονίδια και τα γαλανά μάτια της ηθοποιού. Όπως ανέφερε η κα. Sydney Sweeney, «και νομίζω ότι εξαιτίας αυτού, κάποιοι από πολλές πλευρές θέλουν να το πάνε ακόμη πιο μακριά και να με χρησιμοποιήσουν σαν το δικό τους πιόνι. Αλλά είναι κάτι που μου το αποδίδουν άλλοι, και δεν μπορώ να το ελέγξω».

Σε αποκαλυπτική συνέντευξή της στο Cosmopolitan των Η.Π.Α. πριν 10 ημέρες, η 28χρονη ηθοποιός, παραγωγός κα μοντέλο ρωτήθηκε για τον χαρακτηρισμό MAGA Barbie, ειδικά μετά την αποκάλυψη ότι είναι εγγεγραμμένη ως Ρεπουμπλικανή από τον Ιούνιο του 2024, παρότι δεν έχει εκφραστεί δημόσια για τις πολιτικές της απόψεις. «Δεν ήμουν ποτέ εδώ για να μιλήσω για πολιτική. Ήμουν πάντα εδώ για να δημιουργώ τέχνη, οπότε αυτή απλώς δεν είναι μια συζήτηση που θέλω να βρίσκεται στο προσκήνιο». Η πρωταγωνίστρια του Euphoria και του Housemaid τόνισε ότι δεν είναι «άνθρωπος που μισεί» και παραδέχτηκε πως δεν υπάρχει νίκη όταν καλείται να απαντήσει σε πολιτικά φορτισμένες ερμηνείες γύρω από το πρόσωπό της. «Αν πω “Αυτό δεν είναι αλήθεια”, θα μου επιτεθούν λέγοντας: “Το λες απλώς για να φανείς καλύτερη”», εξήγησε. «Απλώς πρέπει να συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου, γιατί ξέρω ποια είμαι. Δεν μπορώ να κάνω τους πάντες να με αγαπήσουν. Ξέρω τι πρεσβεύω». Η νεαρά κα. Sydney Sweeney επανέλαβε ότι «δεν είναι πολιτικό άτομο», σημειώνοντας: «Ανήκω στον χώρο των τεχνών. Δεν είμαι εδώ για να μιλάω για πολιτική. Δεν είναι ένας τομέας στον οποίο είχα ποτέ φανταστεί ότι θα εμπλακώ. Δεν είναι ο λόγος που έγινα αυτό που είμαι». Η κα. Sydney Sweeney αφήνει έξω από τη συζήτηση εσκεμμένα την θεώρηση ότι η πολιτική δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη ζωή των πολιτών, είναι μέρος της, Η ίδια ξέρει τι πρεσβεύει, αλλά δεν θέλει να αφήσει κανέναν να το μάθει.

Όπως είπε η λατρεμένη Σίντνει Σουίνι, επέλεξε την υποκριτική επειδή αγαπά την αφήγηση ιστοριών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη στάση της απέναντι στον διχασμό: «Έγινα ηθοποιός γιατί μου αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες, αλλά δεν πιστεύω στο μίσος σε καμία μορφή. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να δείχνουμε σεβασμό και κατανόηση». Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι πλέον αποφεύγει να διαβάζει όσα γράφονται για εκείνη στο διαδίκτυο, καθώς αυτό δεν είναι υγιές. «Σίγουρα δεν είναι κάτι άνετο να υπάρχουν άνθρωποι που λένε τι πιστεύεις ή τι σκέφτεσαι, ειδικά όταν αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με εσένα», ανέφερε. «Ήταν κάτι περίεργο που έπρεπε να το διαχειριστώ και να το αφομοιώσω, γιατί απλώς δεν είμαι εγώ».

Πίσω στο εγχώριο lifestlyle και marketing, μια wannabe M.A.G.A. Barbie, η νεαρά, εκλεγμένη και πρόεδρος κόμματος που αντέχει στις δημοσκοπήσεις, κα. Αφροδίτη Λατινοπούλου, ζει και βασιλεύει… και την δεξιά κυριεύει! Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη μα και Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Οι M.A.G.A. Barbies ζουν ανάμεσά μας και πολλαπλασιάζονται καθώς η παγκόσμια επιρροή της Δια-Κυβέρνησης του κου. Ντ. Τραμπ έχει τη δύναμη όχι μόνο να τις ”διορίσει” και να τις επιβάλει, αλλά και να τις μπολιάσει στο διεθνές, αμερικανικό και ευρωπαϊκό, κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι δηλώσεις της αγαπητής κας. Μαρίας Καρυστιανού, για το κατοχυρωμένο από το 1986 δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού προκάλεσαν έκπληξη, τρόμο, και διάψευση πολλών προσδοκιών. Η Μητέρα των Τεμπών μάς μιλάει πια και ως η ιδρύτρια ενός νέου κόμματος/κινήματος. Εκφέρει δημόσια άποψη όχι μόνο για οικονομικά και εθνικά θέματα αλλά για το δικαίωμα στην άμβλωση, γιατί, όπως η ίδια υπογράμμισε, είναι και παιδίατρος. Αρα μόνο για ιατρικά και παραϊατρικά θέματα θα μας μιλάει μόνο πλέον; Μάλλον όχι… Με ποιον επικοινωνιακό δούρειο ίππο μπαίνουν και βγαίνουν στην συνολική συνείδηση και στο social media newsfeed μας οι MAGA Barbies. Ανυπομονούμε, με πάθος (!!!) να ακούσουμε της απόψεις της αγαπητής κυρίας Μαρίας Καρυστιανού για το ενεργειακό, προσφυγικό, τα εργασιακά, την εκπαίδευση, την οικονομία και τις τιμές των ενοικίων και των σούπερ μάρκετς. Και περί Ρωσο-Ουκρανικού Ζητήματος, Μάχης Ισραήλ με Παλαιστίνη, Ευρώ, Ευρώπης, μα και Δύσης συνολικά.

Μα κάτι αποφεύγουμε να συζητήσουμε όσο η εξαιρετική και ακούραστη κα. Κίμπερλι Γκιλφόιλ ποζάρει ως λαμπερό διεθνές μοντέλο, η ακτιβίστρια κα. Νίκι Μινάζ ετοιμάζει ντουέτο με την νεαρά κα. χήρα του Τραμπικού Κερκ, η εκλεκτή κα. Αφροδίτη Λατινοπούλου αλώνει την κεντροδεξιά/δεξιά/ακροδεξιά και η μυστηριώδης κα. Μαρία Καρυστιανού, η οποία ιδρύει κόμμα/κίνημα άμεσα, εμφανίζεται δευτερότριτη δύναμη στις δημοσκοπήσεις και αυτό δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση τους, το στυλ τους και το φύλο τους. Έχει να κάνει με την εθνική συνήθειά μας να καταναλώνουμε δράμα και τραύμα και μετά να μην μπορούμε να τα χωνέψουμε… και να κάνουμε σαν να μην έγινε ποτέ και τίποτα! Και μια κάποια μαζική διάψευση υψηλών προσδοκιών, θα έλεγε κάποια/κανείς.

Ως πότε λοιπόν αυτή η Κοινωνία, η σημερινή Ελληνική Κοινωνία, θα αρέσκεστε και θα επιλέγει να στέκεται κλαμένη πάνω από ένα… Μνήμα και όχι με Χαμόγελο, Φροντίδα και Αγάπη πάνω από μια Κούνια νεογέννητου Παιδιού;