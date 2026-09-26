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Γράφει ο Νικόλαος Αρβανιτίδης, Δρ Οικονομικός Γεωλόγος

Ο τόπος όπου η ιστορία βρίσκεται ακόμη μέσα στη γη

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Υπάρχουν τόποι που η ιστορία τους είναι γραμμένη στα βιβλία. Και υπάρχουν τόποι όπου η ιστορία βρίσκεται ακόμη μέσα στη γη. Η Χαλκιδική ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Η διαδρομή των μετάλλων από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή, αποτυπώνει με ακρίβεια μια βαθιά αλήθεια: το ελληνικό υπέδαφος δεν είναι απλώς ένας γεωλογικός σχηματισμός. Είναι ένα ζωντανό αρχείο, ένα παλίμψηστο ανθρώπινης δραστηριότητας που εκτείνεται σε πέντε χιλιετίες. Κάτω από τα βουνά της Μακεδονίας, τους λόφους της Χαλκιδικής, τις παλγιές της Θράκης και τα εδάφη του Λαυρίου, βρίσκεται μια ιστορία που συνδέει την αρχαιολογία, τη γεωλογία, την οικονομία, την τεχνολογία και, τελικά, την ίδια την εξέλιξη των κοινωνιών.

Σήμερα, αυτή η αρχαία γνώση αποκτά ξαφνικά στρατηγική αξία. Η Ευρώπη, στην προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από τρίτες χώρες σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, στρέφεται ξανά στο υπέδαφος της γηραιάς ηπείρου. Και η Ελλάδα, με την αδιάσπαστη μεταλλευτική της παράδοση, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αναζήτησης. Όμως, για να κατανοήσουμε πού μπορούμε να πάμε, οφείλουμε πρώτα να γνωρίζουμε πολύ καλά από πού ξεκινήσαμε.

Οι αρχαίοι ως οι πρώτοι γεωλόγοι

Σαν οικονομικός γεωλόγος/κοιτασματολόγος, «σε κάθε έργο κοιτασματολογικής έρευνας που υλοποίησα ή/και συμμετείχα, η πρώτη μου κίνηση δεν ήταν να ανοίξω γεωλογικούς χάρτες, αλλά να αναζητήσω ίχνη αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Στα βουνά της Μακεδονίας, στη Θράκη, αλλά και στις Κυκλάδες, οι αρχαίοι μεταλλωρύχοι, με στοιχειώδη εργαλεία, είχαν ήδη εντοπίσει τις ζώνες ορυκτού πλούτου.»

Οι πρόγονοί μας δεν εξόρυσσαν τυχαία. Είχαν αναπτύξει μια εμπειρική γεωλογία, αξιοποιώντας υδρογραφικά ρεύματα, αλλοιώσεις πετρωμάτων και ορατά μεταλλεύματα. Οι σκωρίες – τα μεταλλουργικά απόβλητα που άφησαν πίσω τους – πιστοποιούν ότι γνώριζαν πολύ καλά πού βρίσκονταν τα πολύτιμα κοιτάσματα. Οι αρχαίες στοές, ακόμη και σήμερα, λειτουργούν ως «φυσικοί δείκτες προοπτικής» (prospecting indicators) για τους σύγχρονους γεωλόγους (Εικ. 1). Όπου υπήρχε αρχαία στοά, υπάρχει υψηλή πιθανότητα σύγχρονου κοιτάσματος.

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Πιστεύω πως, «η διαδρομή των μετάλλων δεν διακόπηκε ποτέ, απλά περιμένει τη σύγχρονη τεχνολογία για να αναδειχθεί πλήρως.»

Ένα ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο

Η ελληνική μεταλλευτική ιστορία μοιάζει με ένα ταξίδι που διασχίζει ολόκληρη τη χώρα, από τον Νότο έως τον Βορρά, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.

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Το Λαύριο αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα αργυρωρυχεία του, με τις περίφημες στοές, τροφοδότησαν το αθηναϊκό κράτος με μόλυβδο και άργυρο, χρηματοδοτώντας την οικοδόμηση του Παρθενώνα και τον στόλο του Θεμιστοκλή. Ήταν η πρώτη μεγάλη βιομηχανική εκμετάλλευση της αρχαιότητας, μια ένδειξη της οργανωτικής ικανότητας των προγόνων μας. Σήμερα, στην ίδια γεωλογική ζώνη, οι σύγχρονες έρευνες αναζητούν πολυμεταλλικά κοιτάσματα χαλκού και ψευδαργύρου – υλικά ζωτικής σημασίας για την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στη Μακεδονία, ο χρυσός του Παγγαίου όπλισε μεταφορικά και κυριολεκτικά τον Μέγα Αλέξανδρο και χρηματοδότησε την εκστρατεία του προς την Ανατολή. Οι αρχαίες στοές που άνοιξαν οι μεταλλωρύχοι του Φιλίππου και του Δαρείου βρίσκονται ακριβώς πάνω στις ίδιες γεωλογικές δομές που σήμερα ερευνώνται για νέα κοιτάσματα χρυσού και χαλκού. Οι Σκουριές, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού-χαλκού στην Ευρώπη, βρίσκονται στην ίδια περιοχή όπου η αρχαία μεταλλευτική δραστηριότητα ήταν γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Στη Φωκίδα, οι βωξίτες που εξόρυσσαν οι πρόγονοί μας δεν γνώριζαν ότι περιείχαν ένα στοιχείο που θα ανακαλυπτόταν μόλις το 1875 από τον Mendeleev: το γάλλιο. Σήμερα, το γάλλιο είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή τσιπ 5G, φωτοβολταϊκών υψηλής απόδοσης, ραντάρ και διόδους LED. Η ίδια γη, η ίδια πρώτη ύλη – αλλά σήμερα μπορούμε να διαβάσουμε τα μυστικά της με τρόπο που οι αρχαίοι ούτε καν φαντάζονταν.

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Στη Χαλκιδική και τη Θράκη, δυναμικά μεταλλογενετικά συστήματα φιλοξενούν μερικά από τα πλουσιότερα κοιτασματολογικά πεδία της Ευρώπης. Χαλκός, χρυσός, ψευδάργυρος, μόλυβδος, άργυρος, αλλά και δυναμικές περιεκτικότητες σε αντιμόνιο και παλλάδιο. Οι αρχαίοι είχαν ήδη εντοπίσει αυτές τις ζώνες. Εμείς, σήμερα, απλώς επιβεβαιώνουμε με σύγχρονα εργαλεία αυτό που εκείνοι γνώριζαν εμπειρικά.

Εικ. 1: Ευρωπαίοι γεωλόγοι ήρθαν στην Ελλάδα για να δουν από κοντά τις αρχαίες Μακεδονικές στοές χρυσού στην περιοχή «Βίνα», ΒΑ Χαλκδική.

Η αρχαιολογία ως ζωντανή γνώση

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Οι αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μια λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της ιστορίας. Τα αρχαία μεταλλευτικά κατάλοιπα δεν είναι απλώς ευρήματα μιας περασμένης εποχής. Είναι πολύτιμες πηγές γνώσης για την οργάνωση, την τεχνολογία και την κοινωνική διάσταση της εξόρυξης.

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Στο έδαφος της Χαλκιδικής, ένας αρχαιολόγος μπορεί να «διαβάσει» τα ίχνη της παλιάς μεταλλευτικής δραστηριότητας. Οι σκωρίες, τα υπολείμματα καμινιών, τα εργαλεία, οι εγκαταστάσεις πλύσης των μεταλλευμάτων – όλα αυτά αποκαλύπτουν όχι μόνο τις τεχνικές αλλά και την κοινωνική οργάνωση των αρχαίων κοινοτήτων. Ποιος δούλευε στα ορυχεία; Πώς κατανέμονταν η εργασία; Πώς γινόταν η εμπορία των μετάλλων;

Όπως τονίζεται στο σχετικό πάνελ, «αυτά τα ευρήματα πρέπει να γίνουν γνώση προσβάσιμη στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες». Η ιστορία δεν πρέπει να παραμείνει κλειδωμένη στα αρχεία. Πρέπει να αποτελέσει ζωντανό μέρος της ταυτότητας και της ανάπτυξης της περιοχής. Ένας επισκέπτης που περπατά στα μονοπάτια των αρχαίων μεταλλωρύχων μπορεί να αισθανθεί τη συνέχεια μιας παράδοσης που φτάνει μέχρι σήμερα.

Από το χθες στο αύριο – Η ίδια γη, νέα εργαλεία

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Αν οι αρχαίοι εξόρυσσαν με σφυριά, σμίλες και φωτιά (θερμική σχάση), η σύγχρονη εποχή φέρνει μια τεχνολογική επανάσταση που μοιάζει με επιστημονική φαντασία.

Οι δορυφορικές τηλεσκοπήσεις χαρτογραφούν γεωλογικές δομές από το διάστημα. Οι ηλεκτρομαγνητικές τομογραφίες «βλέπουν» μέσα στη γη χωρίς να σκάψουν ούτε έναν τόνο χώματος. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν δεδομένα για να εντοπίσουν κοιτάσματα με ακρίβεια που οι αρχαίοι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν.

Ωστόσο, η ουσία παραμένει ίδια: η σχέση του ανθρώπου με το υπέδαφος είναι μια σχέση σεβασμού και ωφέλειας. Οι αρχαίοι το γνώριζαν. Εμείς, σήμερα, γνωρίζοντας την ιστορία, οφείλουμε να τα διαχειριστούμε με σύνεση, καινοτομία και υπευθυνότητα. Η διαφορά είναι ότι τώρα η εξόρυξη μπορεί να συνοδεύεται από πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση, μηδενικό αποτύπωμα και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Ελλάδα, σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι μια τυχαία παραγωγός ορυκτών. Είναι η κληρονόμος μιας αδιάλειπτης μεταλλευτικής παράδοσης που καλύπτει όλα τα στάδια της ανθρώπινης ιστορίας: από την εποχή του χαλκού (Κυκλάδες), τον σίδηρο (αρχαίες Θήβες), τον χρυσό (Παγγαίο), τον άργυρο και τον μόλυβδο (Λαύριο), μέχρι τον βωξίτη (Φωκίδα) και τον μαγνησίτη, αλλά και τον ψευδάργυρο (Χαλκιδική).

Αυτό το γεωλογικό χρονικό προσδίδει στη χώρα ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα: η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που ψάχνει να βρει ορυκτά. Είναι μια χώρα που γνωρίζει πού βρίσκονται, γιατί τα έχει ήδη πατήσει η ιστορία.

Κληρονόμοι μιας παράδοσης 5.000 ετών

Τα ορυκτά, τα μέταλλα, είναι το πεπρωμένο της ελληνικής γης. Οι αρχαίοι το γνώριζαν και οικοδόμησαν πολιτισμούς. Εμείς, σήμερα, γνωρίζοντας την ιστορία, οφείλουμε να τα διαχειριστούμε με σύνεση, καινοτομία και υπευθυνότητα.»

Η διαδρομή των μετάλλων από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή δεν είναι μια απλή γεωλογική αφήγηση. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα είχε, έχει και θα έχει πάντα φωνή στο παγκόσμιο ενεργειακό γίγνεσθαι. Το μόνο που αλλάζει είναι τα εργαλεία – η αξία του υπογείου πλούτου παραμένει ανεκτίμητη.

Και καθώς η Ευρώπη στρέφεται στις κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η Ελλάδα δεν έρχεται ως νεοφώτιστη. Έρχεται ως η χώρα που ήξερε πάντα πού βρίσκεται ο πλούτος της γης. Οι αρχαίοι στοές, οι σκωρίες, οι καμίνια, τα εργαλεία – όλα μιλούν για μια παράδοση που δεν διακόπηκε ποτέ. Απλώς, σήμερα, γράφεται ξανά με νέο μελάνι.

Τα μέταλλα δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν της Χαλκιδικής. Αποτελούν μέρος μιας διαδρομής που συνεχίζεται. Μιας διαδρομής όπου η ιστορία συναντά την επιστήμη, η γεωλογία την τεχνολογία και το παρελθόν το μέλλον. Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της παρέμβασης: ότι για να καταλάβουμε πού μπορούμε να πάμε, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε πολύ καλά από πού ξεκινήσαμε.»