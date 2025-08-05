Η διείσδυση του Ισλαμισμού που διαβρώνει κοινωνίες σε Γαλλία, Σουηδία και αλλού, με χρηματοδότες Τουρκία, Κατάρ, και Κουβέιτ καταγράφεται σε απανωτές εκθέσεις. Η διείσδυση ξεκινά από τη δήθεν «αθώα» ισλαμική μαντίλα από το δημοτικό σχολείο και φτάνει στην παράνομη, ή υπό τον μανδύα αιτητή ασύλου, μετανάστευση με σκοπό την υποταγή των ελεύθερων κοινωνιών μας στον Ισλαμισμό. Για όσους σε Κύπρο κι Ελλάδα, λόγω ιδεοληψίας ή οικονομικής εξάρτησης, το αρνούνται, η Δανία αποτελεί αποστομωτική απάντηση ως ένα από τα πλέον φιλελεύθερα κράτη στην ΕΕ και με Σοσιαλοδημοκράτη γυναίκα Πρωθυπουργό, που εφαρμόζει για χρόνια πολιτικές και νομοθεσίες, που οι Κυβερνήσεις Κύπρου κι Ελλάδας, δεν τολμούν καν να προτείνουν. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, που τώρα ασκεί την Προεδρία στην ΕΕ, αναφέρεται συχνά στην υπέρτατη αγάπη της για την Δανία με προτεραιότητα την προστασία της ταυτότητας της Δανίας και των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων που πλήττονται από την παράνομη ή συγκαλυμμένη μετανάστευση. Μερικά από τα ριζοσπαστικά μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια είναι:

– Απαγόρευση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους.

– Απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία.

– Αφαίρεση επιδομάτων από αιτητές άσυλο, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους όρους παραμονής τους και τίθενται ΑΜΕΣΩΣ σε χώρους διαμονής μέχρι την απέλασή τους.

– Άμεση απέλαση σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, είτε παραβίαση όρων που θέτει το κράτος.

– Δημοσίευση στατιστικών εγκληματικότητας ανά εθνικότητα, με στόχο τη διαφάνεια και πρόληψη.

– Οι δομές φιλοξενίας έχουν στόχο την απέλαση και όχι διαμονή κ.ά.

Με τέτοια μέτρα ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, αδιανόητα σε Κύπρο κι Ελλάδα, η Δανία έχει εκμηδενίσει την παράνομη μετανάστευση και τους αιτητές ασύλου, έχει αποτρέψει την ισλαμική διείσδυση, εξοργίζοντας επιπλέον την ακροδεξιά για τη συντριβή της και στην ακροαριστερά τους μόνιμα διαμαρτυρόμενους για…ρατσισμό. Επειδή ρατσισμός σημαίνει μισαλλοδοξία, ένα τέτοιο εγχώριο παράδειγμα αποτελεί η περιβόητη δήλωση του επικεφαλής ΜΚΟ στην Κύπρο, ο οποίος,καθώς εισέπραττε χρηματοδοτήσεις, καλωσόριζε την μαζική μετανάστευση ως «Τρίτο Αττίλα», που θα ανέτρεπε τη δημογραφική δομή της κοινωνίας μας! Κι επειδή μόνο ένα μυαλό μισαλλόδοξου ρατσιστή μπορεί να τρέφει μίσος προς την πατρίδα και τους ανθρώπους της, είναι τεράστιο λάθος όταν λογικοί άνθρωποι πέφτουν στην «παγίδα» να εξηγούν ότι δεν είναι ρατσιστές. Δεν λογοδοτούμε σε μισαλλόδοξα αριστεροδέξια μυαλά και άλλους με ανομολόγητα οικονομικά συμφέροντα, αλλά απαιτούμε από τις Κυβερνήσεις έμπρακτη εφαρμογή πολιτικών προσαρμοσμένων στις δικές μας συνθήκες, που χρόνια προτείνουμε.

Άλλωστε, η ΕΕ έχει δεσμευτικές συλλογικές και ατομικές αξίες (δημοκρατία, ασφάλεια, αξιοπρέπεια, απαγόρευση διακρίσεων, ελεύθερη διακίνηση και ελεύθερη εγκατάσταση, δικαίωμα της ιδιωτικής περιουσίας/ιδιοκτησίας κ.ά.) για όλα τα κράτη-μέλη και για όλους τους πολίτες της. Οι αξίες αυτές συγκροτούν το απόσταγμα του κοινού μας ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πάντως, η οργίλη αντίδραση της εγχώριας ελίτ εξουσίας και των εισπρακτόρων χρηματοδοτήσεων, φανερώνει το βάθος της στράτευσης και των εξαρτήσεών τους.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ – S&D

costas.mavrides@europarl.europa.eu

