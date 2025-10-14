Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας (PPWR), ξεκινά να εφαρμόζεται σταδιακά από το 2026, φέρνοντας βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα προϊόντα τους και την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Σκοπός του δεν είναι μόνο η μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας, αλλά η μετάβαση σε ένα πλήρως κυκλικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης σε όλη την ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις αντιμέτωπες με έναν νέο επιχειρησιακό «κανόνα παιχνιδιού»

Ο PPWR μετατρέπει τη συμμόρφωση από προαιρετική «καλή πρακτική» σε υποχρεωτική προϋπόθεση πρόσβασης στην αγορά. Το κόστος της μη συμμόρφωσης δεν περιορίζεται σε πρόστιμα αλλά συνοψίζεται στο «δεν συμμορφώνεσαι, δεν μπορείς να πουλήσεις».

Ακόμη και αν σε ένα μεταβατικό στάδιο καταφέρει μια επιχείρηση να διατηρήσει την παρουσία της, θα έχει ήδη υποστεί απώλεια εμπορικών εταίρων, αποκλεισμό από αλυσίδες εφοδιασμού, εμπόδια στις εξαγωγές και φθορά της εμπιστοσύνης πελατών, προμηθευτών και επενδυτών.

Τα βασικά σημεία του κανονισμού που τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή περιλαμβάνουν:

Υποχρεωτική ανακυκλωσιμότητα όλων των συσκευασιών έως το 2030.

Ελάχιστα ποσοστά ανακυκλωμένου περιεχομένου, ιδίως σε πλαστικές συσκευασίες.

Περιορισμούς στη χρήση επιβλαβών χημικών, όπως οι PFAS σε συσκευασίες τροφίμων από το 2026.

Ελάχιστα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης ανά τομέα (π.χ. τρόφιμα, ποτά, B2B logistics).

Αυστηρές απαιτήσεις τεκμηρίωσης, σήμανσης και διαφάνειας.

Ποιους επηρεάζει ο PPWR

Ο PPWR επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστημα γύρω από τις συσκευασίες – από την πρώτη ύλη έως τον τελικό καταναλωτή:

Κατασκευαστές και μεταποιητές προϊόντων, που διαθέτουν αγαθά με συσκευασία στην αγορά της ΕΕ.

Εταιρείες παραγωγής συσκευασιών, οι οποίες καλούνται να ανασχεδιάσουν προϊόντα βάσει νέων απαιτήσεων.

Προμηθευτές πρώτων υλών, όπως πλαστικά, χαρτί, μέταλλο και ειδικά χημικά. Η απαγόρευση ουσιών όπως οι PFAS (γνωστές ως αιώνια χημικά) σε τρόφιμα και ποτά σηματοδοτεί δραστικές αλλαγές ή ακόμα και σταδιακή κατάργηση ολόκληρων γραμμών παραγωγής.

Επιχειρήσεις λιανικής, ηλεκτρονικού εμπορίου και HoReCa, που θα πρέπει να προσαρμόσουν τα logistics και τις υπηρεσίες συσκευασίας.

Πάροχοι logistics, οι οποίοι πιθανόν να χρειαστεί να υποστηρίξουν νέες ροές επιστροφής (reverse logistics), εφόσον οι συσκευασίες γίνουν επαναχρησιμοποιούμενες. Αν και ο κανονισμός δεν επιβάλλει ρητά τέτοια υποδομή, σε πολλές περιπτώσεις αυτό καθίσταται επιχειρησιακά απαραίτητο ή μπορεί να γίνει για να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Από τη συμμόρφωση στην ευκαιρία: γιατί δεν είναι μόνο υποχρέωση

Παρόλο που ο PPWR γεννά λειτουργικές και τεχνικές προκλήσεις, για τις επιχειρήσεις που κινηθούν έγκαιρα, αποτελεί και στρατηγική ευκαιρία:

Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσα από βελτιστοποίηση των υλικών συσκευασίας και αποφυγή ποινών.

Ενίσχυση εταιρικής εικόνας, μέσω σαφών και τεκμηριωμένων πολιτικών βιωσιμότητας.

Ανθεκτικότητα απέναντι σε μελλοντικές κανονιστικές αλλαγές.

Ευκολότερη πρόσβαση σε “πράσινη” χρηματοδότηση και συμπερίληψη σε υπεύθυνες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο “πώς θα συμμορφωθούμε”, αλλά πώς θα ενσωματώσουμε τη βιωσιμότητα ως βασικό στοιχείο του επιχειρησιακού μοντέλου, με διαφάνεια, αποδοτικότητα και προσαρμοστικότητα.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις

Η συμμόρφωση με τον PPWR δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά ή καθυστερημένα. Απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση, με βάση τη διαχείριση δεδομένων, τη συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να:

Χαρτογραφήσουν τις ροές των υλικών συσκευασίας και να αξιολογήσουν το επίπεδο συμμόρφωσης τους.

Αναβαθμίσουν ή αξιοποιήσουν υπάρχουσες ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για ανακυκλωσιμότητα, επαναχρησιμοποίηση και περιβαλλοντικά αποτυπώματα.

Διασφαλίσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή στοιχείων με προμηθευτές και πελάτες.

Ενσωματώσουν δείκτες βιωσιμότητας στη λειτουργία και στη λήψη αποφάσεων, με τρόπο συστηματικό και αποδοτικό.

Τα εργαλεία υπάρχουν – το ζήτημα πλέον είναι η βούληση και η ταχύτητα υλοποίησης.

Και εδώ ακριβώς, η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο:

είτε υλοποιώντας σχετικές εφαρμογές, είτε ένα σύγχρονο και ευέλικτο ERP σύστημα με τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις, μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση όλων αυτών των πολύπλοκων δεδομένων και διαδικασιών.

Από τις δύο προσεγγίσεις, προτιμάται, όπου είναι εφικτή, η ενσωμάτωση των παραπάνω στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) της εταιρείας. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν το σύστημά μας είναι «λογιστικοκεντρικό», αλλά απαιτούνται οι δυνατότητες των μεγαλύτερων προϊόντων που συνήθως παρέχονται από διεθνείς κατασκευαστές σε SaaS μοντέλα.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ERP για τη συμμόρφωση με τον PPWR

Για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις παραπάνω δράσεις, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ολοκληρωμένη διαχείριση υλικών και συσκευασιών

Ιχνηλασιμότητα σε πραγματικό χρόνο

Αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων συμμόρφωσης

Διασύνδεση με προμηθευτές και συνεργάτες

Διαχείριση Εξωτερικής Ευθύνης Παραγωγού (EPR – Extended Producer Responsibility)

Διαχείριση Κόστους και Ανάλυση Αποδοτικότητας

Διαχείριση Reverse Logistics

Ευέλικτη και παραμετροποιήσιμη αρχιτεκτονική

Αυτοματοποιημένο reporting και συμμόρφωση

Ασφάλεια δεδομένων και συμμόρφωση με GDPR

Υποστήριξη cloud και πρόσβαση σε δεδομένα από παντού

Έξυπνη ανάλυση και υποστήριξη λήψης αποφάσεων (BI, AI)

Δεν είναι «νωρίς ακόμα»

Ο κανονισμός PPWR είναι πλέον πραγματικότητα και φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στις απαιτήσεις συμμόρφωσης, σχεδιασμού προϊόντων και επιχειρησιακής λειτουργίας. Οι εταιρείες που θέλουν να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά, οφείλουν να ξεκινήσουν έγκαιρα τη χαρτογράφηση των επιπτώσεων, την προσαρμογή των διαδικασιών και την αξιοποίηση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων.

Η πρόκληση είναι σύνθετη, αλλά διαχειρίσιμη — και η έγκαιρη προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο στη συμμόρφωση όσο και στην ανταγωνιστικότητα.

