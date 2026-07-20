Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Επί τη ονομαστική σας εορτή…»./«Ο… σήμερα δεν εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις». Ποιος από τους παλαιότερους δεν θυμάται αυτές τις τυπικές, σχεδόν τελετουργικές φράσεις που συνόδευαν κάποτε τις ονομαστικές γιορτές;

Σήμερα όλα αυτά μοιάζουν να έχουν αντικατασταθεί από μαζικά μηνύματα, emoji και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, πίσω από τη νοσταλγία αναδύεται ένα βαθύτερο ερώτημα:

Advertisement

Advertisement

Τι ακριβώς γιορτάζουμε όταν γιορτάζουμε το όνομά μας και ποιο είναι το πραγματικό νόημα αυτής της τόσο ελληνικής συνήθειας;

Η γιορτή του ονόματος είναι χριστιανικό έθιμο. Καθιερώθηκε όταν πολλοί άνθρωποι άρχισαν να παίρνουν ονόματα αγίων και τιμούσαν τον άγιο που έφερε το ίδιο όνομα κατά την ημέρα της μνήμης του στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Έτσι, η ονομαστική εορτή απέκτησε μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στις ορθόδοξες χώρες.

Οι πολλαπλές λειτουργίες των ονομαστικών εορτών

Οι ονομαστικές εορτές δεν αποτελούν απλώς ένα θρησκευτικό κατάλοιπο της χριστιανικής παράδοσης, αλλά έναν διαχρονικό κοινωνικό θεσμό με πολλαπλές λειτουργίες. Μέσα από την ανταλλαγή ευχών, τις επισκέψεις και τη φιλοξενία ανανεώνονται οι δεσμοί της συγγένειας και της φιλίας, καλλιεργείται η αλληλεγγύη και διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπινων γνωριμιών.

Η εορτή μετατρέπεται σε μια συμβολική υπενθύμιση ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται ως απομονωμένη μονάδα, αλλά ως μέλος μιας κοινότητας σχέσεων. Έτσι, το όνομα παύει να είναι ένα απλό στοιχείο ταυτότητας και γίνεται αφορμή για συνάντηση, επικοινωνία και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες όπου οι προσωπικές σχέσεις διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής.

Πέρα, όμως, από την κοινωνική συνεύρεση, οι ονομαστικές εορτές λειτουργούν και ως ένας άτυπος καθρέφτης της κοινωνικής αναγνώρισης. Οι ευχές, οι επισκέψεις και η παρουσία των άλλων δεν εκφράζουν μόνο ευγένεια, αλλά αποτυπώνουν το μέγεθος της εκτίμησης, της αποδοχής και του κύρους που απολαμβάνει ο εορτάζων.

Advertisement

Με αυτή την έννοια, η εορτή αποκτά συμβολικό χαρακτήρα: Υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη ύπαρξη αποκτά νόημα μέσα από τη σχέση με τον άλλον και ότι η κοινωνική καταξίωση δεν μετριέται με υλικά αγαθά, αλλά με την ποιότητα των δεσμών που έχει οικοδομήσει.

Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, η ονομαστική εορτή ξυπνά εικόνες μιας άλλης εποχής, όταν το σπίτι του εορτάζοντα γέμιζε από πρόσωπα, φωνές και ζεστά χαμόγελα. Το καθιστικό μετατρεπόταν σε μια μικρή «Βουλή», όπου η πολιτική μονοπωλούσε τις συζητήσεις, και λίγο αργότερα σε ένα άτυπο «γήπεδο», με ατελείωτες αντιπαραθέσεις για το ποδόσφαιρο. Οι διαφωνίες δεν χώριζαν τους ανθρώπους, αλλά αντίθετα, τους ένωναν γύρω από το ίδιο τραπέζι, με ένα γλυκό, ένα ποτήρι και μια εγκάρδια χειραψία.

Οι παλιές ονομαστικές εορτές αποτελούσαν στην πραγματικότητα, μια μικρογραφία της κοινωνίας και έναν άτυπο καθρέφτη των ανθρώπινων σχέσεων. Όλοι επιθυμούσαν να κτίσουν ένα καλό όνομα, να κερδίσουν τον σεβασμό και την κοινωνική αναγνώριση.

Advertisement

Δεν έλειπαν, βέβαια, από αυτές τις άτυπες κοινωνικές συνάξεις, ιδιαίτερα στις μικρές τοπικές κοινωνίες, το κουτσομπολιό και η «κοινωνική κριτική», όπως συχνά αποκαλούνταν κατ’ ευφημισμό.

Παράλληλα, οι παρέες συζητούσαν τα προβλήματα του χωριού ή της πόλης, πρότειναν λύσεις, αξιολογούσαν έργα και πρόσωπα και διατύπωναν κρίσεις για τους τοπικούς άρχοντες. Με τον τρόπο αυτό, η ονομαστική εορτή λειτουργούσε και ως ένας άτυπος χώρος διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και έκφρασης της λαϊκής κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης.

Όλες αυτές οι αναμνήσεις ζεσταίνουν την καρδιά, αλλά γεννούν ταυτόχρονα έναν βαθύτερο προβληματισμό για το πραγματικό νόημα των ονομαστικών εορτών. Τι σημαίνει, άραγε, η ευχή «να χαίρεσαι το όνομά σου»; Γιατί να γιορτάζουμε το όνομα, όταν υπάρχουν τα γενέθλια, που σηματοδοτούν την είσοδό μας στη ζωή και αποτελούν ένα αδιαμφισβήτητο προσωπικό γεγονός;

Advertisement

Το όνομα δεν το επιλέξαμε εμείς, αλλά μας δόθηκε από άλλους. Δεν αποτελεί επίτευγμα, ούτε καρπό προσωπικής προσπάθειας. Ίσως να έχει μεγαλύτερη αξία να γιορτάζουμε γεγονότα που σηματοδοτούν σταθμούς της ζωής μας ή επιτυχίες που κατακτήσαμε με κόπο.

Μια άλλη παράμετρος των ονομαστικών εορτών είναι η περίπτωση εκείνων που καλούνται να «χαρούν» ένα όνομα το οποίο αισθητικά δεν τους προσδίδει ιδιαίτερη γοητεία ή ευχαρίστηση. Τι, λοιπόν, γιορτάζουν;

Αποφεύγω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα που ενδέχεται να προσβάλουν κάποιον, αλλά το ερώτημα παραμένει: Πώς μπορεί να χαρεί κάποιος ένα όνομα που θεωρεί άχαρο ή κακόηχο; Η ευχή «να χαίρεσαι το όνομά σου» τότε αποκτά μια ειρωνική διάσταση, καθώς μοιάζει να επιβάλλει την αποδοχή ενός συμβόλου που δεν επέλεξε ο ίδιος.

Advertisement

Ωστόσο, ίσως η αξία ενός ονόματος δεν βρίσκεται μόνο στον ήχο του, αλλά στις αναμνήσεις, στους ανθρώπους και στις πράξεις που το συνοδεύουν. Το όνομα δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι μια ιστορία ζωής ή ακόμη και ταυτοτικό στοιχείο. Έτσι, ακόμη και ένα ταπεινό αισθητικά όνομα μπορεί να αποκτήσει λάμψη από τον άνθρωπο που το φέρει. Δεν κάνει το όνομα τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος το όνομα.

Advertisement

Στη συζήτηση για τις ονομαστικές εορτές θα μπορούσε να προστεθεί και η παράμετρος της Εκκλησίας, η οποία απέναντι στη σύγχρονη τάση της νεοελληνικής κοινωνίας να επιλέγει αρχαιοελληνικά ονόματα αντί των παραδοσιακά χριστιανικών, προβάλλει συχνά την ύπαρξη ή την ανάδειξη αγίων με αρχαία ονόματα.

Παράλληλα, γεννά ερωτήματα αυτή η «αγιοποίηση» ονομάτων (πιθανών και απίθανων) αλλά και η βιομηχανία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις γιορτές των ονομάτων.

Παρά τις δυσλειτουργίες των ονομαστικών εορτών, τη δόση ματαιοδοξίας ή ακόμη και υποκρισίας που κάποιες φορές τις συνοδεύει, καθώς και τη σύγχρονη «βιομηχανία» των ευχετήριων μηνυμάτων στο Facebook και το Instagram, ας συνεχίσουμε να λέμε «Χρόνια Πολλά» σε όσους χαίρονται με τις ευχές.

Advertisement

Ωστόσο, πίσω από αυτή την υπερβολή κρύβεται και μια ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία. Η ονομαστική γιορτή μπορεί να γίνει μια αφορμή για να ξαναμιλήσουμε με φίλους, συγγενείς και ξεχασμένους γνωστούς, να ανανεώσουμε σχέσεις και να προσφέρουμε χαρά.

Γιατί, τελικά, πίσω από ένα όνομα βρίσκεται πάντα ένας άνθρωπος που επιθυμεί να τον θυμούνται.

Κι ενώ πέφτει η αυλαία αυτού του κειμένου, ανήμερα του Αη Λιά, από μακριά φτάνει η γνώριμη μελωδία: «Κάποιος γιορτάζει…»*, με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου. Οι νότες της ξυπνούν μνήμες που ο χρόνος δεν κατάφερε να σβήσει.

Και καθώς το ένα φέρνει το άλλο, αναζητώ παλιές φωτογραφίες από τη γιορτή του Αη Λιά στο ομώνυμο ξωκκλήσι του χωριού μου (Πιάλεια Τρικάλων). Άλλες εποχές, άλλοι άνθρωποι, άλλη η χαρά του να γιορτάζεις στον τόπο σου. Κι οι εικόνες ψιθυρίζουν τρυφερά: «Αχ, νιότη… Πόσο γλυκά επιμένεις να επιστρέφεις μέσα από τις αναμνήσεις.»

Ε Π Ι Μ Υ Θ Ι Ο Ν

Σήμερα, 20 Ιουλίου, ημέρα που σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζω κι εγώ, δεν αισθάνομαι πως υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να είμαι περισσότερο περήφανος ή περισσότερο σημαντικός από οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου. Κανείς δεν επιλέγει το όνομά του, όπως δεν επιλέγει και την ημέρα της γέννησής του. Η αξία ενός ανθρώπου δεν απορρέει από μια ονομασία ούτε από τις ευχές που συγκεντρώνει μία φορά τον χρόνο, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στη ζωή των άλλων. Ίσως, λοιπόν, το ουσιαστικό ερώτημα να μην είναι αν «γιορτάζουμε το όνομά μας», αλλά αν έχουμε κατορθώσει να δώσουμε εμείς κάποιο νόημα στο όνομα που μας δόθηκε.

Εβδομήντα τρία χρόνια (73) πορεύομαι με ένα όνομα που ούτε με έβλαψε ούτε, όμως, μου χάρισε κάποιο ιδιαίτερο προνόμιο. Δεν έγινε διαβατήριο επιτυχίας ούτε αιτία δυστυχίας. Ήταν απλώς μια λέξη με την οποία οι άλλοι με φώναζαν. Αν κάτι αξίζει να κοιτάζω σήμερα, δεν είναι το όνομα, αλλά τη διαδρομή: Από το μικρό παιδί της ασπρόμαυρης φωτογραφίας στον άνθρωπο των εβδομήντα τριών χρόνων. Ανάμεσα στις δύο εικόνες μεσολάβησε ο πραγματικός πρωταγωνιστής, ο χρόνος. Αυτός με διαμόρφωσε, με δίδαξε, με δοκίμασε και με ωρίμασε. Ίσως, λοιπόν, να μην έχει τόσο σημασία να “χαίρεσαι το όνομά σου”, όσο να μπορείς, ύστερα από τόσα χρόνια, να χαίρεσαι τη ζωή που έζησες και τον άνθρωπο που κατάφερες να γίνεις.