Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά ορισμένους από τους Ευρωπαίους ηγέτες στην ουκρανική πρεσβεία, πριν από τη συνάντησή τους με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον, 18 Αυγούστου 2025.

Οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία αποτελούν, μεταξύ πολλών άλλων, μια δοκιμασία για την ωριμότητα της Ευρώπης.

Τις προηγούμενες μέρες, οι ηγέτες των κύριων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετείχαν στην δεύτερη πράξη των διαπραγματεύσεων, μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα στα μέσα Αυγούστου.

Δεν ήταν δεδομένο, από μόνο του, πως αυτό το αποτέλεσμα καταδεικνύει, πως εάν υπάρχει η πολιτική βούληση, θα μπορούσαμε ως Ευρώπη να αρχίσουμε να οικοδομούμε σοβαρά μια κοινή στρατηγική, ακόμη και χωρίς τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις των Συνθηκών.

Είναι μια δύσκολη επικίνδυνη δοκιμασία, επειδή απαιτεί την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης και ακόμη και ασταθούς σκέψης που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ταυτόχρονα, απαιτεί την αντιμετώπιση του απόλυτου κυνισμού του Πούτιν, καθώς στην Αλάσκα έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να κρατήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες μακριά από την Ουάσινγκτον.

Αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να αποδειχθεί ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ικανοί να κρατήσουν τη θέση τους, υπερασπιζόμενοι τις αξίες και τα συμφέροντά τους.

Αυτό δεν συνέβη στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς με τις ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά, φαίνεται ότι τα πράγματα πήγαν καλύτερα.

Το γνωρίζουμε αυτό.

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ο Πούτιν αποτελεί θανάσιμη απειλή για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η ίδια η Ιταλία πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα τολμήσει ποτέ να επιτεθεί σε έναν από τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, το ανατολικό μπλοκ, που αποτελείται από την Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής και το βόρειο μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων της Φινλανδίας και της Σουηδίας, δεν έχουν καμία αμφιβολία.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν, αλλά πότε ο στρατός του Πούτιν θα επιτεθεί στο επόμενο θήραμά του.

Με συμβατικά όπλα ή με μια υβριδική, τεχνολογική επίθεση.

Η “Εκστρατεία των Πέντε“ στην Αμερική από τον Ισπανό εξερευνητή Πάνφιλο Ντε Νάρβαεζ το 1527 στην ακτή του κόλπου των Η.Π.Α., ήταν ήδη μια απάντηση σε αυτή την ύπουλη αντίφαση, στην ψυχική κατάσταση μεταξύ και εντός διαφορετικών χωρών.

Η συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών, έχει νόημα εάν μπορεί να γεφυρώσει αποτελεσματικά το χάσμα μεταξύ διαφορετικών θέσεων.

Τα τελευταία χρόνια, αυτό δεν έχει συμβεί με τη μετανάστευση, στην πραγματικότητα, τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης έχουν αγνοήσει την έκτακτη ανάγκη που βιώνει ο νότος της γηραιάς ηπείρου.

Αυτή τη φορά, ο Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας, ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, ο Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας, η Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας και ο Αλεξάντερ Στουμπ της Φινλανδίας εργάστηκαν ακούραστα για να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο.

Για άλλη μια φορά, δεν ήταν εύκολο να βρεθεί ισορροπία μεταξύ διαφορετικών θέσεων.

Η πιο προφανής περίπτωση είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που πρέπει να παρασχεθούν στην Ουκρανία για την αποτροπή μιας μελλοντικής εισβολής από τη Ρωσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η πρόταση της Μελόνι για την υιοθέτηση ενός αμυντικού μηχανισμού παρόμοιου με αυτόν που προβλέπεται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ έχει επιστρέψει στο προσκήνιο.

Δηλαδή, όλοι οι σύμμαχοι να σπεύδουν να βοηθήσουν έναν εταίρο που δέχεται επίθεση.

Ο Μακρόν υποστηρίζει ότι μια θεωρητική φόρμουλα δεν είναι αρκετή.

Χρειάζεται όμως κάτι περισσότερο από μια “φυσική παρουσία“, μια στρατιωτική δύναμη παρέμβασης που αναπτύσσεται σε ουκρανικό έδαφος.

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας απέφυγαν εύκολα μια κραυγαλέα διαίρεση, εστιάζοντας στον πρωταρχικό στόχο της αποστολής τους στην Ουάσιγκτον.

Την υποστήριξη του Ζελένσκι και την πεποίθηση του Τραμπ να δεσμευτεί για την προστασία της Ουκρανίας.

Από την άλλη πλευρά και ο Ζελένσκι το υπενθύμισε σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, είτε πρόκειται για ένα “παρόμοιο Άρθρο 5“ είτε για ένα ευρωπαϊκό απόσπασμα, πως δεν θα φτάσετε πουθενά χωρίς την αμερικανική ένοπλη υποστήριξη.

Το ηθικό δίδαγμα της συζήτησης για τις εγγυήσεις ασφάλειας είναι απλό.

Η Ευρώπη έχει μεγάλο δυναμικό, αλλά δεν είναι ακόμη σε θέση να χειραφετηθεί στρατιωτικά και επομένως γεωστρατηγικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνεπώς, ας καλωσορίσουμε τον πραγματισμό, την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης που επιδεικνύεται στην Ουάσιγκτον.

Αλλά χρειαζόμαστε επίσης την επίγνωση των τρεχόντων περιορισμών μας, η οποία αποτελεί την πιο ισχυρή ώθηση για την ενίσχυση και την περαιτέρω επέκταση του πεδίου συνεργασίας σε άλλα κράτη, ακόμη και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποδεικνύεται από τη νεοαποκτηθείσα αρμονία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χρειαζόμαστε τους πάντες.

Από την Ισπανία, με επικεφαλής τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, μέχρι την Πολωνία, η οποία είναι σήμερα διαιρεμένη στα δύο, με τον εθνικιστή πρόεδρό της Κάρολ Ναβρόκι, οπαδό του Τραμπ και τον κεντρώο και φιλοευρωπαϊκό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Η πολωνική περίπτωση είναι υποδειγματική.

Οι εσωτερικές διαιρέσεις υπονομεύουν τον ρόλο των κρατών.

Σε τέτοιο βαθμό που η Πολωνία, μέχρι τώρα, είναι μια από τις χώρες που ήταν πιο αφοσιωμένες στην ουκρανική υπόθεση, δεν συμμετείχε στην ιστορική σύνοδο κορυφής στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ας καλωσορίσουμε και το κάλεσμα του Πούτιν στον Ζελένσκι για μια διμερή συνάντηση των δυο τους στη Μόσχα.

Είμαστε κοντά στο τέλους του Πολέμου στην Ουκρανία ή αυτός θα συνεχιστεί με υπαιτιότητα και μόνο του Πούτιν ;

Το μόνο σίγουρο είναι πως στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη βιώνουμε μια αποφασιστική δοκιμασία για την Ευρώπη.