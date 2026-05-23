H σύζευξη του πολιτισμού με την υγεία εκτείνεται βαθιά στην ιστορία και η τέχνη, ως έκφρασή του, συνιστά γέφυρα επικοινωνίας των ανθρώπων με το παρελθόν, το παρόν τους και τα λοιπά μέλη που συναπαρτίζουν το κοινωνικό σύνολο καθώς και αποτύπωση των πολιτισμικών δομών των κοινωνιών.

Από την αρχαιότητα, η τέχνη χρησιμοποιήθηκε ως τρόπος έκφρασης, επικοινωνίας και βελτίωσης της φυσικής και ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης ατόμων πάσης ηλικίας, με την ευρέως αναγνωρισμένη θεραπευτική ιδιότητά της να διακρίνεται σε εικαστική θεραπεία (ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική), μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία, δραματοθεραπεία, συμπεριλαμβάνοντας και στη σύγχρονη εποχή ψηφιακά μέσα και αντιμετωπίζοντας ολιστικά τον άνθρωπο, βελτιώνοντας τις γνωστικές, σωματικές και συναισθηματικές λειτουργίες και τις επικοινωνιακές-κοινωνικές δεξιότητές του. Η θεραπευτική δράση της τέχνης σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης είναι αξιοσημείωτη (η ακρόαση μουσικής ή η ενασχόληση με ζωγραφική σε νοσοκομεία μειώνει τις παρενέργειες θεραπείας καρκίνου, η συμμετοχή σε καλλιτεχνικά δρώμενα σε αίθουσες εκτάκτων περιστατικών μειώνει τον πόνο και την αρτηριακή πίεση).

Το προσφάτως θεσπισθέν πρόγραμμα «Πολιτιστική Συνταγογράφηση» (Art on Prescription) συνιστά πρωτοποριακή διατομεακή παρέμβαση δημόσιας πολιτικής υγείας, με συνδυασμό πολιτικών πολιτισμού, υγείας και ψηφιακής διακυβέρνησης, δημιουργώντας νέο διεπιστημονικό πεδίο και συνδέοντας την επιστημονική έρευνα με την πολιτιστική πολιτική και την κλινική πρακτική.

Εκτιμάται ως η διεθνώς ευρύτερη μελέτη της επίδρασης της τέχνης στην ψυχική υγεία, ερειδόμενη σε πενταετή έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, στη διεθνή επιστημονική εμπειρία (σχετικά προγράμματα εφαρμόζονται σε περίπου 40 χώρες) και τις καλές πρακτικές του προγράμματος κοινωνικής συνταγογράφησης (social prescription) της Αγγλίας (χρηματοδοτούμενο από τοπικές αρχές, συμβούλια τεχνών, φιλανθρωπίες), υλοποιηθέν ως απόκριση στην εκτιναχθείσα αίσθηση της κοινωνικής απομόνωσης μετά την πανδημία Covid 19 (επεκτεινόμενη και σε νεότερες ηλικίες, λόγω της επαγόμενης από την υπερσύνδεση των ψηφιακών μέσων απομόνωσης).

Σχετικά προγράμματα συνταγογραφούμενων τεχνών εφαρμόζονται και στις ΗΠΑ χρηματοδοτούμενα από προϋπολογισμούς πολιτειών είτε ασφαλιστικές εταιρείες. Γενικά, τα αντίστοιχα εφαρμοσθέντα προγράμματα επιλέγονται με κριτήριο τη συμβατότητά τους με το πολιτισμικό πλαίσιο, τις κοινωνικές ανάγκες και το υγειονομικό σύστημα εκάστης χώρας.

Το εγχώριο πρόγραμμα εισήχθη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τον Ν.5179/2025 (παρ.8, άρ.108), παρέχοντας σε ψυχιάτρους, ψυχιάτρους-νευρολόγους και παιδοψυχιάτρους δυνατότητα συνταγογράφησης πολιτιστικών δράσεων για αντιμετώπιση ψυχικών νοσημάτων.

Η υπ’αρ.99517/ΦΕΚ1288/10-3-2026 ΚΥΑ προσδιόρισε τη διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος και θεσπίστηκαν οι προδιαγραφές των υποδομών των εγκεκριμένων πολιτιστικών φορέων ώστε να προβαίνουν σε ηλεκτρονική εκτέλεση παραπεμπτικών για διαγνωσμένα με ψυχικά νοσήματα άτομα προς συμμετοχή σε οργανωμένες πολιτιστικές δράσεις, στοχεύοντας στη μείωση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών διαχείρισης της ψυχολογικής επιβάρυνσης από χρόνιες ασθένειες και στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας σε μια εποχή αυξανόμενων αναγκών ψυχικής υποστήριξης και αναζήτησης συμπληρωματικών (της φαρμακευτικής προσέγγισης) τρόπων προσέγγισης ψυχικών δυσλειτουργιών.

Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε και η κοινωνικοοικονομική διάσταση του προγράμματος, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και καλλιτέχνες, ενώ υφίσταται πρόβλεψη ότι οι σχετικές δαπάνες θα καταβάλλονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίχως ιδιωτική επιβάρυνση και επίδραση στον κρατικό προϋπολογισμό (παρ.7, άρ.108, Ν.5179/2025).

Η ευεργετική επίδραση της τέχνης ξεκινά από την ενδομήτρια ζωή (η πρώτη μουσική που ακούει ο άνθρωπος είναι ο ήχος της μητρικής καρδιάς) και την βρεφική (τα βρέφη αντιδρούν σε μουσικά ερεθίσματα με κινήσεις), επεκτεινόμενη στην παιδική (τα παιδιά οι γονείς των οποίων διαβάζουν μαζί τους πριν κοιμηθούν έχουν ποιοτικότερο ύπνο), την εφηβική (οι συμμετέχοντες σε θεατρικές ομάδες έφηβοι είναι πιο συγκεντρωμένοι και λιγότερο βίαιοι) και έως την προχωρημένη ηλικία (οι γνωστικές λειτουργίες και η μνήμη των ηλικιωμένων βελτιώνονται με τη μουσική).

Η τέχνη, μέσω γνωστικής διέγερσης, σωματικής-αισθητηριακής δραστηριότητας, δημιουργικότητας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενεργοποιεί γνωστικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς διαύλους, αναβαθμίζοντας την ψυχοσωματική κατάσταση, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, χρόνιου πόνου, σωματικής έκπτωσης λόγω γήρανσης, προασπίζοντας τη γνωστική λειτουργία (μέσω περιορισμένης νευροενδοκρινικής αντίδρασης σε στρεσογόνα ερεθίσματα) και επιβραδύνοντας τη διαδικασία της γήρανσης (μέσω συνδεσιμότητας περιοχών του εγκεφάλου ευάλωτων στη γήρανση).

Η αναδίφηση στην ιστορία καταγράφει ότι οι Αιγύπτιοι ενθάρρυναν τη συμμετοχή ψυχικά νοσούντων σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν θεραπευτικώς τη μουσική και το δράμα. Επιρρωτικά, η αναγνώριση του θεάτρου ως ψυχοθεραπευτικό μέσο στις αρχαϊκές κοινωνίες είχε αποτυπωθεί στο έργο του Αριστοτέλη «Περί ποιητικής» μέσω της ψυχικής κάθαρσης («απελευθέρωσης») και της ανάδειξης του βιολογικού υποβάθρου των ψυχικών διεργασιών.

Επίσης, στις σπουδαστικές ενότητες του αρχαίου αθηναϊκού εκπαιδευτικού συστήματος(το οποίο στόχευε στην πολυδιάστατη ανάπτυξη της προσωπικότητας, δηλαδή τη διάπλαση του καλού καγαθού» πολίτη) περιλαμβανόταν, εκτός από διδασκαλία γραμμάτων (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, αποστήθιση κειμένων) και γυμναστικής (πάλη, τρέξιμο, δισκοβολία, ακοντισμός) και η διδασκαλία μουσικής (από τον κιθαριστή), δηλαδή εκμάθηση λύρας, κιθάρας, αυλού, ως διαδικασία ψυχικής καλλιέργειας.

Η ιδέα της χρήσης των τεχνών ως συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος αναπτύχθηκε το 1880. Τον 18ο αιώνα εδραιώθηκε η έννοια των εγκεφαλικών λειτουργιών, τον 19ο αιώνα χαρτογραφήθηκε ο ανθρώπινος εγκέφαλος, καταδείχθηκε ότι η σωματική, νοητική και συναισθηματική ανθρώπινη λειτουργία τελεί ισορροπιστικά με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και η ερμηνεία των ψυχικών νόσων βασίστηκε στην ψυχαναλυτική θεωρία του Freud. Στον 20ο αιώνα αναπτύχθηκαν οι θεωρίες ερμηνείας ψυχοσωματικών καταστάσεων (ανθρωπιστική ψυχολογία C.Rogers, ιεράρχηση ανθρώπινων αναγκών κατά A.Maslow), η επιστημονική κοινότητα και οι καλλιτεχνικοί κύκλοι αντιλήφθηκαν ότι η έκφραση μέσω μη λεκτικών μεθόδων (ζωγραφική, μουσική, κίνηση) παράγει ευεργετικά αποτελέσματα σε ψυχικώς πάσχοντες και εκτελέστηκαν τα πρώτα προγράμματα εικαστικής θεραπείας σε κλινικές νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης.

Στη σύγχρονη εποχή πλήθος ερευνών έχουν τεκμηριώσει τη θεραπευτική διάσταση της τέχνης (art therapy), αποκαθιστώντας την ψυχοσωματική υγεία (άγχος, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη), προάγοντας έκφραση συναισθημάτων δυσχερώς εκφραζόμενα λεκτικά, την αυτεπίγνωση, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, επεξεργασία τραυματικών εμπειριών και την προσωπική ανάπτυξη, με ενίσχυση ικανοτήτων, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και διαχείριση συμπεριφοράς, τονώνοντας την επικοινωνία μεταξύ μελών ομάδας και παρέχοντας αποτελεσματική διαχείριση ψυχολογικών προβλημάτων και νοσημάτων (π.χ. υπέρταση, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, άσθμα, αναπτυξιακές αναπηρίες, αυτισμός).

Ιδιαίτερη μνεία χρήζει στη μουσικοθεραπεία, ενεργητική (τραγούδι, χρήση μουσικών οργάνων, ρυθμικές ασκήσεις, σύνθεση μουσικής, συγγραφή στίχων) και παθητική (νοερή απεικόνιση, νευρομυϊκή χαλάρωση) με αξιοποίηση των δομικών στοιχείων της (αρμονία, ρυθμός, μελωδία, κίνηση) για την πυροδότηση του ατομικού δυναμικού (αφύπνιση συναισθηματικού-πνευματικού κόσμου, ενίσχυση γνωστικών λειτουργών-σωματικής υγείας), ενώ για την εφαρμογή της απαιτούνται άρτια κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας και μουσικής.

Η τελευταία, με δυσεξαρίθμητες συναισθηματικές αποχρώσεις, ως εναλλακτική και συμπληρωματική (ιατρικής πράξης) θεραπευτική μέθοδος, στοχεύει στην αποκατάσταση, διατήρηση και προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας, με σημαίνουσα αποτελεσματικότητα σε νέους με μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα λόγου, ενήλικες με ευρύ φάσμα ψυχικών, νευρολογικών και συναισθηματικών διαταραχών, γυναίκες που προετοιμάζονται για τοκετό, άτομα με έκπτωση γλωσσικών ικανοτήτων ή/και γνωστικών λειτουργιών (άνοια), καρκινοπαθείς, σε ανακούφιση πόνου, αντιμετώπιση άγχους και κατάθλιψης, ενίσχυση ανοσολογικής απόκρισης, δημιουργία νέων νευρωνικών συνδέσεων (σε περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων), ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση, βελτίωση ύπνου σε νοσούντες σε μονάδες εντατικής θεραπείας), διαχείριση πένθους, μετατραυματικού στρες και εξάρτησης από ουσίες.

Περαιτέρω, συνιστώντας ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας και ψυχοθεραπείας, η μουσική ενδείκνυται στη διεύρυνση της εκφραστικής-δημιουργικής ικανότητας, ενίσχυση κοινωνικοποίησης, ενδυνάμωση προσωπικότητας, βελτίωση λεκτικής έκφρασης και ομαδικής αλληλεπίδρασης σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Πλήθος φιλοσόφων εξήραν τις ευεργετικές ιδιότητές της στη θεραπεία επιληψίας-αϋπνίας (Πλάτωνας), ψυχοσωματικών πόνων (Εμπεδοκλής) και στον κατευνασμό (ο Πρωταγόρας και οι Αιγύπτιοι απέδιδαν στη μουσική ηρεμιστικές ιδιότητες), ενώ και ο Πυθαγόρας χρησιμοποιούσε παιάνες και επωδούς κατά τη θεραπεία ασθενειών. Στην Αναγέννηση, η θεραπευτική αξία της μουσικής αναγνωρίστηκε επισήμως από την ιατρική κοινότητα και στα μέσα του 19ου αιώνα αποδείχθηκε ότι η ακρόαση μουσικής από τραυματίες επίσπευδε την επούλωση τραυμάτων (όπως και στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια των πρώτου και δευτέρου παγκοσμίου πολέμου), ενώ μεταγενέστερα διενεργήθηκαν μελέτες σε ασθενείς με ψυχοσυναισθηματικές δυσλειτουργίες.

Σε νευροβιολογικό επίπεδο, η συνδυαστική λειτουργία νευρώνων-ορμονών αναπαράγει την αίσθηση της μουσικής στον οργανισμό, μέσω νευροχημικών διεργασιών απελευθέρωσης ορμονών (είτε άλλων μηχανισμών πχ. αναπνοή). Οι σχετικές με τη μουσική εγκεφαλικές λειτουργίες περιλαμβάνουν μηχανισμούς αντίληψής της, κατάλληλων κινητικών σχημάτων και δεξιοτήτων μουσικής εκτέλεσης, ερμηνείας και αναπαραγωγής, διεργασίες συναισθηματικής διακίνησης και λειτουργίες κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ποικίλα είδη μουσικής καθίστανται αντιληπτά από συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές, ενώ η ενεργοποίηση του εγκεφαλικού φλοιού από τη μουσική ακρόαση/δράση συνιστά σύνθετη διεργασία, διαφοροποιούμενη βάσει δομής προσωπικότητας, χαρακτήρα, νοητικής ανάπτυξης, μουσικής παιδείας και των εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισμικών συνθηκών. Η ακρόαση μουσικής, ακόμα και η άνευ στίχων (ορχηστρική), ενεργοποιεί άμεσα (λόγω ταχύτατης επεξεργασίας της από τα κέντρα συναισθηματικής έκφρασης επί του μετωπιαίου φλοιού και το μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου που σχετίζεται με βίωση συναισθημάτων) σχεδόν το σύνολο των εγκεφαλικών κυττάρων, διεγείροντας τα τύμπανα των αυτιών, κινητοποιώντας το υγρό στο εσωτερικό αυτί που πιέζει τα τριχοειδή κύτταρά του, παράγοντας νευρικά ερεθίσματα (διερχόμενα μέσω εγκεφαλικών νευρωνικών δικτύων) και απελευθερώνοντας ντοπαμίνη, βελτιώνοντας τη διάθεση και ενισχύοντας τη συγκέντρωση και την οργανωτική ικανότητα.

Επιπροσθέτως, η διεργασία της μουσικής αντίληψης, επιτελούμενη από κροταφομετωπικές συνδέσεις (αμφοτερόπλευρη μετωποκροταφική λειτουργία εγκεφαλικών ημισφαιρίων), προάγει την ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων και δέσμη συναισθημάτων, συνδεόμενη με πλήθος εγκεφαλικών διασυνδεδεμένων συστημάτων (πχ. προμετωπιαίος και μετωπιαίος λοβός, οπτικός φλοιός, αμυγδαλή, ιππόκαμπος, ακουστικός και αισθητικός φλοιός).

Επιπλέον, η μουσική επιδρά και στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση, χαλαρώνει το νευρομυϊκό σύστημα και επισπεύδει την ανάρρωση, ενώ η αυξημένη ντοπαμινεργική δραστηριότητα και έκκριση ενδορφινών (νευροχημικό υπόβαθρο αισθήματος ευφορίας κατά την ακρόαση ευχάριστης μουσικής) εξηγούν την εφαρμογή της μουσικοθεραπείας στην κατάθλιψη, επιληψία και εξωπυραμιδικές παθήσεις. Τέλος, η ακρόαση μουσικής αυξάνει την αιμάτωση του αμυγδαλοειδούς πυρήνα, συνδεόμενου με συγκινησιακές καταστάσεις, ανάκληση γεγονότων-αναμνήσεις, επάγει την ικανότητα αφομοίωσης, σχετιζόμενη με τη μνήμη και την αμυγδαλή του εγκεφάλου και προάγει τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα.

Επίσης, η δραματοθεραπεία, ψυχοδυναμική θεραπευτική μέθοδος που αξιοποιεί το «δράμα» (ετυμολογικώς προερχόμενο από το <δράω>, ήτοι δράση, κίνηση) ως μέσο έκφρασης συναισθημάτων, εμφανίστηκε το 1940-1950 στην Αγγλία, με ρίζες στο αρχαίο ελληνικό δράμα (η δραματική έκφραση χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα), ενώ το ψυχόδραμα, δραματική αναπαράσταση γεγονότων και θεραπευτική τεχνική συγγενής με τη δραματοθεραπεία, επινοήθηκε το 1922 από τον κοινωνιολόγο J.Moreno, εφαρμοζόμενες αμφότερες προς ανάταξη συναισθηματικών και ψυχιατρικών διαταραχών και για ανάπτυξη του εγγενούς δυναμικού των ανθρώπων. Η αριστοτελική κάθαρση είχε θεραπευτική λειτουργία και στα Ασκληπιεία (αρχαίες ιατρικές δομές) συμπεριλαμβανόταν η χρήση δραματοποίησης και μουσικής ως συστατικά της διαδικασίας ίασης (όπως και στο θέατρο της Επιδαύρου, χώρο θεατρικών παραστάσεων και θεραπείας).

Καταληκτικά, η κατάρτιση του προγράμματος καταδεικνύει τη σημασία της επιστημονικής έρευνας στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών δημόσιας υγείας, ερειδόμενη στην εμπειρία αιώνων, επαναπροσεγγίζοντας με επιστημονική τεκμηρίωση τη σχέση πολιτισμού-υγείας και θέτοντας τις βάσεις και για πρόσθετες πολιτιστικές παρεμβάσεις προαγωγής της ψυχικής υγείας, κοινωνικής ένταξης ψυχικώς πασχόντων, ισχυροποιώντας και το διεθνές αποτύπωμα της χώρας στο εν λόγω πεδίο.

Συνεκδοχικά, εξαίρεται η αξία του κοινωνικού αγαθού του πολιτισμού (αντίδοτο στις «παρενέργειες» της εποχής των ψηφιακών μέσων) ως επένδυση, με θετικό κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο (αναβάθμιση ποιότητας ζωής, διαπροσωπικών-επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, μείωση χρόνου νοσηλείας-φαρμακευτικής αγωγής ασθενών), με την πρόσθετη αναγκαιότητα (βάσει γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της ημεδαπής) διασφάλισης καθολικής προσβασιμότητας στα οφέλη του προγράμματος από διαβιούντες σε ορεινές-νησιωτικές περιοχές.