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Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογική υπέρβαση των φυσικών ορίων δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό προνόμιο της επιστημονικής φαντασίας. Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των προηγμένων γλωσσικών μοντέλων δημιουργεί μια νέα, γοητευτική αλλά και βαθύτατα ανησυχητική προοπτική: την «ψηφιακή αθανασία». Καθώς τα ψηφιακά μας ίχνη –οι σκέψεις, οι φωνές, οι γραπτές μαρτυρίες και οι ιδιοσυγκrasίες μας– συσσωρεύονται στους αλγοριθμικούς διακομιστές, γεννάται το ερώτημα: μπορούν οι αλγόριθμοι να διατηρήσουν την ανθρώπινη ουσία μετά τη βιολογική φθορά;

Η υπόσχεση των σύγχρονων ψηφιακών αντιγράφων (digital avatars) βασίζεται στην ικανότητα της μηχανικής μάθησης να αναπαράγει τον τόνο, το ύφος, ακόμα και τις γνωστικές αντιδράσεις ενός ατόμου. Ωστόσο, εδώ ακριβώς ελλοχεύει η μεγαλύτερη πνευματική παγίδα. Η προσομοίωση της σκέψης δεν ταυτίζεται με τη συνείδηση. Ένα ψηφιακό αντίγραφο δεν αισθάνεται, δεν αγωνίζεται, δεν θρηνεί και δεν εκπλήσσεται· απλώς αναπαράγει στατιστικές πιθανότητες βασισμένες στο παρελθόν. Η μετατροπή της ανθρώπινης μνήμης σε ένα αλγοριθμικό προϊόν κινδυνεύει να μετατρέψει την πλούσια, απρόβλεπτη και μοναδική ανθρώπινη εμπειρία σε μια στατική, μουσειακή καρικατούρα.

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Πέρα από τα τεχνολογικά όρια, αναδύονται κρίσιμα ηθικά και υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιος έχει την ιδιοκτησία της ψηφιακής μας περσόνας μετά τον θάνατο; Πώς επηρεάζεται η διαδικασία του πένθους όταν οι ζωνταννοί μπορούν να «συνομιλούν» επ’ αόριστον με μια τεχνητή προσομοίωση του προσφιλούς τους; Η αναζήτηση της αθανασίας μέσω της τεχνολογίας συχνά αποκαλύπτει την αδυναμία μας να αποδεχθούμε το πεπερασμένο της ύπαρξής μας, οδηγώντας μας σε μια νέα μορφή τεχνολογικής ναρκισσιστικής αυταπάτης.

Τα ερωτήματα αυτά, καθώς και ο βαθύτερος προβληματισμός γύρω από τα όρια μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης αυθεντικότητας, αναλύονται σε βάθος στον πρόσφατο συλλογικό τόμο γραμμένο από τους δύο συγγραφείς αυτού του κομματιού με τίτλο «The Eternal Grandpa: A Path to Immortality», όπου εξετάζεται η στενή και συχνά παράδοξη σχέση ανάμεσα στον ανθρώπινο παράγοντα και την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο αυτό εξετάζει ένα εκτεταμένο πεδίο γνώσης και εξηγεί την τεχνολογία, την ηθική και τις επιπτώσεις της (θετικές και αρνητικές) στη ζωή των ανθρώπων, ειδικά των νέων. Το βιβλίο διατίθεται από την εταιρεία Amazon (The Eternal Grandpa: A Path to Immortality – Amazon.ca).

Σε έναν κόσμο που σπεύδει να ψηφιοποιήσει τα πάντα, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να βρούμε τρόπους να παρατείνουμε την ψηφιακή μας σκιά, αλλά να διαφυλάξουμε την ουσία αυτού που μας κάνει πραγματικά ανθρώπους: την αποδοχή του τέλους μας και τη μοναδικότητα του παρόντος.