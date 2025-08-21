Μετά από 3,5 χρόνια πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας και την απώλεια περίπου 1 εκατ. ανθρώπινων ζωών, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να “συγχωρέσουν” την Ρωσία, ενώ 6 μήνες πριν μόλις, είχαν επενδύσει στην μέγιστη φθορά – τριβή της Ρωσίας με κυρώσεις και εξοπλισμούς της Ουκρανίας ύψους 190 δισ δολαρίων.

Η “νομιμοποίηση” του πολέμου, δια της επίσημης επίσκεψης Πούτιν στην Αλάσκα, ανοίγει τον δρόμο για την μεγιστοποίηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα.

Αποκοπή της Ρωσίας από την Κίνα

Οι ΗΠΑ γεωπολιτικά προσπαθούν να διαμελίσουν την Ουκρανία και να δώσουν με κάθε διπλωματικό τρόπο – τέχνασμα το 22% στην Ρωσία, προκειμένου να σταματήσουν τον πόλεμο και να αποκολλήσουν την συνέργεια Ρωσίας Κίνας που αποτελεί εκρηκτικό μείγμα (μεγαλύτερου γεωγραφικά κράτους στον κόσμο και το κράτος με τον μεγαλύτερο πληθυσμό και ΑΕΠ ανά τον κόσμο)

Το πέρασμα του Αρκτικού Κύκλου

Η συνέργεια ΗΠΑ Ρωσίας θα συντελέσει στο παγκόσμιο εμπόριο της διαδρομής από τη Βόρεια Ευρώπη στην Κίνα κατά 19 ημέρες λιγότερες από την απόσταση μέσω της Διώρυγας του Σουέζ ή ακρωτήριο Καλής Ελπίδας (35 με 45 μέρες αντίστοιχα), κυρίως με το Βόρειο Ανατολικό πέρασμα – Northeast Passage -,ενώ θα αποδυναμώσει την ανταγωνιστική Κίνα

Κοινό επενδυτικό ταμείο

Ο Τραμπ προσπαθεί με τεχνάσματα να πιέσει τον Ζελένσκι για εκεχειρία ή ειρηνευτική διαδικασία με κάθε τρόπο ώστε να αρχίσει να λειτουργεί το Κοινό Επενδυτικό Ταμείο ΗΠΑ – Ουκρανίας 50 – 50 εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας που έχει υπογραφεί

Επενδύσεις στη Ρωσία

Ο Τραμπ επιθυμεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την Ρωσία για την προώθηση πολυεθνικών εταιρειών σε μια αγορά 150 εκατ. κατοίκων, όπου η κρατική αεροπορική εταιρεία Αeroflot έχει 59 αεροσκάφη Boeing 737 800 και 777 300, ενώ το υπόλοιπο αποτελείται κυρίως από αεροσκάφη της ΕΕ Airbus όλων των τύπων

Εγγυήσεις ασφαλείας

Ενώ αρχικά τον περασμένο Μάιο ο Τραμπ προσπαθούσε να πείσει τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ότι οι εργαζόμενοι Αμερικανοί πολίτες στις Αμερικάνικες Πολυεθνικές Εταιρείες της Ουκρανίας θα είναι αυτοί που θα αποτελούν εγγυήσεις ασφαλείας, πριν την συνάντηση με τον Πούτιν έλεγε ότι θα δώσει Κυρία Οπλικά Συστήματα στην Ουκρανία μέσω Ευρώπης, τώρα αναφέρει ότι θα αποστείλει τελικά Patriot στην Ουκρανία και φυσικά με το “αζημείωτο”, αξίας 100 δισ δολαρίων οπλικών συστημάτων

Φυσικό αέριο των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Οι ΗΠΑ κατά 46% έγινε η πρώτη χώρα προμηθευτή φυσικού αερίου στην ΕΕ αφού το 2024 έκανε προμήθεια σε χώρες μόνο τις ΕΕ ποσοτήτων 65 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου LNG

Αγορά F-35

Με την έναρξη του Ρώσο Ουκρανικού πολέμου έχει αρχίσει μια μεγάλη κούρσα αμυντικών εξοπλισμών ευρωπαϊκών χωρών με F -35 όπως η Φινλανδία με 64, η Γερμανία με 35, η Ελβετία με 36, το Βέλγιο και της Ολλανδίας συνολικά με 52, η Τσεχία με 24, η Ελλάδα με 20 + 20, η Ρουμανία με 32, η Πολωνία με 32, η Νορβηγία με 52, η Δανία με 37, το ΗΒ με +48

Ισοπέδωση του Ιράν

Ενώ η Ρωσία στρατηγικός εταίρος του Ιράν είχε αγκιστρωθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν το Ιράν μαζί με το Ισραήλ όσο και εάν ο Τραμπ δήλωνε αμέτοχος στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και εξαφάνισαν έναν παραδοσιακά αντίπαλο από το 1979.

Προώθηση των συμφερόντων του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ανέδειξαν και θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν το Ισραήλ, ως πανίσχυρο εντολοδόχο των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή, όπου έχουν προωθήσει τα συμφέροντά τους σε όλη σχεδόν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Αποχώρηση στρατευμάτων των ΗΠΑ από την Ευρώπη

Με τον αμυντικό εξοπλισμό της Ευρώπης, περίπου 800 δις ευρώ μελλοντικά, οι στρατιώτες των ΗΠΑ θα αποχωρήσουν σταδιακά από την ΕΕ, με αποτέλεσμα να έχουν τεράστιο οικονομικό όφελος, πραγματοποιώντας την επιθυμία του Τραμπ όχι μόνο για αμυντικές δαπάνες των κρατών όλων της ΕΕ στο 2% τουλάχιστον του ΑΕΠ, αλλά να φθάνουν και μέχρι το 5% μέσα στην γενικότερη ανασφάλεια του Ρώσο Ουκρανικού πολέμου.